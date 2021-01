Binz

Nach dem Streit ist in Rügens größtem Ostseebad vor dem Streit. Ganze drei Tage lagen zwischen zwei konfliktbeladenen Sitzungen der Gemeindevertreter. Für den 7. Dezember hatte die Gemeindevertretung auf Antrag der Mehrheit des Gremiums zur Sondersitzung geladen. Obwohl nur drei Tage später ein ordentlicher Termin angesetzt war, wollten die Wählergruppen „Bürger für Binz“ und „Aus der Mitte“ sowie AfD-Vertreter Siegfried Klein nichts dem Zufall überlassen.

Nachdem Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) einer Anordnung des Landkreises folgend dem öffentlichen Nahverkehrsunternehmen VVR die Möglichkeit eröffnet hatte, die Straße zum Jagdschloss Granitz zu befahren, beauftragte das Gremium Schneider mehrheitlich, gegen die Anordnung Widerspruch einzulegen. Karsten Schneider (parteilos) folgte dem und nun muss die Rechtsaufsicht des Landkreises erneut über ihre eigene Anordnung entscheiden. Allein an Sitzungsgeldern fielen dadurch zusätzliche 700 Euro an.

Die drei Tage später folgende ordentliche Sitzung endete gar mit dem Auszug der CDU-Fraktion. Deren drei Gemeindevertreter verließen die Sitzung unter Protest, nachdem es Wortgefechte zu mehreren Tagesordnungspunkten gegeben hatte. Dabei wäre sowohl dem Bürgermeister das Wort entzogen als auch Gemeindevertreter auf der Rednerliste nicht berücksichtigt worden, kritisierte Ulf Dohrmann. Der CDU-Fraktionsvorsitzende wandte sich daraufhin mit einem Brief unter der Überschrift „Demokratie sieht anders aus“ an die Öffentlichkeit.

Versuche für bessere Zusammenarbeit fehlgeschlagen

Eskaliert war der Streit um einen Antrag, in welchem Wählergruppen und AfD-Vertreter Gelder aus dem Haushalt zur Rechtsberatung bereitstellen wollten. Der Beschluss habe nach Auffassung der CDU „selbstherrlich und interessengeleitet von der Antragstellerseite abgehandelt“ werden sollen. „Uns als Opposition wurde trotz rechtzeitiger und absichtlich missachteter Wortmeldung schlichtweg nicht das Wort zur Äußerung über diesen Punkt erteilt.“ Für eine „Statistenrolle“ aber stünde seine Fraktion nicht zur Verfügung, rügte Dohrmann die Versammlungsleitung. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Mario Kurowski (BfB), stand für einen Kommentar zu den Vorgängen nicht zur Verfügung.

Inhaltlich geht es nach OZ-Informationen bei der Kontroverse um die Personalie von Bauamtsleiterin Romy Guruz. „Sie hat Beschlüsse nicht mit ganzer Kraft umgesetzt und steht hinter dem Bürgermeister“, sagt Dietrich Tomschin (Aus der Mitte). Seither habe es Kommunikationsprobleme gegeben. „Alle Versuche für eine bessere Zusammenarbeit sind fehlgeschlagen.“ Ansonsten möchte auch er sich mit Kommentaren zurückhalten, weil es gegebenenfalls zu Verfahren kommen könne.

„Umgangston wurde immer niederträchtiger“

Weil sie eben dies abwenden möchten, wandten sich nun die Mitarbeiter des Bauamts in einem gemeinsamen Brief an ihren Dienstherrn. Wählergruppen und AfD hätten den Beschluss gefasst, eine mögliche Kündigung der Amtsleiterin zu prüfen. „Und das, obwohl der Arbeitgeber dazu nicht die geringste Veranlassung sieht.“ Auch seien dafür keine sachlichen Gründe benannt worden.

„Wir haben seit August 2019 mitverfolgt, wie der Umgangston bestimmter Gemeindevertreter gegenüber der Amtsleiterin immer niederträchtiger geworden ist und sie auch regelmäßig in Online-Veröffentlichungen bestimmter Wählergruppen in Verruf gebracht wird. Die Art und Weise dieser Kommunikation empfinden wir als zutiefst unmenschlich und lässt uns einfach sprachlos zurück. Seit mehr als eineinhalb Jahren muss sich die Amtsleiterin dem stellen. Wir haben allergrößten Respekt davor, dass sie trotz dieser Anfeindungen täglich, weit über das normale Maß hinaus, für das Wohlergehen der Gemeinde arbeitet.“ Sie seien aber auch in Sorge um die eigenen Arbeitsplätze und die Entwicklung der Gemeinde, so die Unterzeichner.

„Es ist traurig, erleben zu müssen, dass Mitarbeiter Angst haben, dass ihnen Gleiches widerfahren könnte“, sagt dazu Bürgermeister Karsten Schneider. Mit dieser „Hexenjagd“ solle die Amtsleiterin eingeschüchtert werden. „Ich mache meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen und habe mir nichts vorzuwerfen“, sagt Romy Guruz selber. Neben Verwaltungschef, Mitarbeitern und CDU stellt sich auch die SPD-Fraktion hinter sie. „Mit der Arbeit von Frau Guruz bin ich immer sehr zufrieden gewesen“, so Marvin Müller. „Wir haben viele Projekte, die jetzt anstehen, wie den Schulneubau oder die Entwicklung von Prora. Sich in dieser Situation vom Kopf des Bauamts trennen zu wollen, halte ich für verantwortungslos. Damit würde sich die Gemeinde einen Bärendienst erweisen. So gutes Personal wie Frau Guruz ist in diesen Zeiten kaum zu bekommen. Dieser Streit hat keinerlei Nutzen für die Gemeinde“, so Müller.

