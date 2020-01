Binz

„Wenn sich das Bauvorhaben durchsetzt, droht ein Dammbruch für die gesamte zweite Reihe der Binzer Strandpromenade“, befürchtet Hans-Peter Reimann. Ihm und seiner Frau Gisa gehört die neben dem Restaurant „ Strandhalle“ gelegene Villa „Sturmvogel“. Dazwischen möchte Investor Jürgen Breuer einen Neubau errichten, der nach Meinung der Reimanns „jedes Augenmaß für den denkmalgeschützten Bereich vermissen lässt“.

Der geplante Bau eines dreistöckigen Gebäudes plus Staffelgeschoss erreiche eine Höhe von bis zu 16 Metern und überrage somit die Strandhalle um fast zwei Meter. Die Planung lehnen die Reimanns daher ebenso ab wie die Eigentümerin der Strandhalle. „Wir können uns ein solches Bauwerk neben unserer historischen Halle nicht vorstellen“, sagt Doris Kaiser-Härtelt. „Ich möchte für die nachfolgenden Generationen Kulturgut erhalten“, beschreibt die Berlinerin ihr Motiv. „Und ich möchte die Erinnerung an meinen Vater aufrecht erhalten, dem bitteres Unrecht geschehen ist.“

Alt-Eigentümer war erstes Opfer der „Aktion Rose“

Albert Härtelt gehörte neben der Strandhalle einst auch das auf der anderen Seite der Strandhalle gelegene „Seeschloss“, das 1953 im Rahmen der „Aktion Rose“ als erstes Hotel enteignet und zum FDGB-Heim gemacht wurde. Nach der Wende erfolgte eine Rückübertragung der Immobilien und Doris Kaiser-Härtelt sanierte die Strandhalle. 1997 pachtete Gourmet-Koch Toni Münsterteicher die Halle, eröffnete ein Restaurant und kaufte einen Teil des Grundstücks. Allein für diese Fläche sei 2016 der Bebauungsplan für das Zentrum des Ostseebades geändert worden, wundern sich die Nachbarn. „Es ist sehr außergewöhnlich, dass für ein einziges Grundstück der B-Plan-geändert wird“, findet Kaiser-Härtelts Sohn Marcus.

„Mit der Änderung sollen die bislang im Vergleich zu den Nutzungsmöglichkeiten der angrenzenden Bereiche über Gebühr eingeschränkten Bebauungsmöglichkeiten im Planbereich verbessert werden“, heißt es in dem von Stadtplaner Bertolt Raith überarbeiteten B-Plan. Das stelle eine Benachteiligung des privaten Eigentümers dar, dessen Belange „angemessen zu berücksichtigen“ seien.

Investor scheiterte schon mit „Bücherturm“

Aus dem Filetstück in bester Lage sei mehr herauszuholen, übersetzt sich Hans-Peter Reimann diese Formulierung. „Das Neubauvorhaben Strandpromenade 4a wirkt wie eine am maximalen Profit ausgerichtete Nachverdichtung in einem innerstädtischen Quartier“, so Reimann. Damit werde die Einmaligkeit der Binzer Strandpromenade, die den besonderen Charakter und den Charme des Ostseebades ausmache, zerstört. Nicht ohne Grund habe die Gemeinde den Bereich Hauptstraße, Strandpromenade, Putbuser Straße und Bahnhofstraße unter Denkmalschutz gestellt. Gleichwohl stimmte die Gemeinde auf Empfehlung des Bauausschusses vom Juli vergangenen Jahres der im Bauantrag vorgesehenen Wohnnutzung zu.

Jürgen Breuer, dessen Pläne für den Bau eines sogenannten „Bücherturms“ in der Gemeinde vor drei Jahren scheiterten und der aktuell Investitionen in Sellin, Waase und Putbus planen soll, kaufte das Grundstück im Jahr 2018. Der gescholtene Investor versteht die Aufregung nicht. „Ich finde es bizarr, dass Nachbarn trotz bestehenden Baurechts versuchen, Einfluss auf die Art der Bebauung zu nehmen“, so Breuer.

Strandhalle künftig unter Denkmalschutz

Doris Kaiser-Härtelt möchte gleichwohl nichts unversucht lassen. Weil Breuer den vorgeschriebenen Abstand zum Nachbarhaus unterschreiten möchte, liegt der Eigentümerin der Strandhalle ein Antrag auf Erteilung des nachbarschaftlichen Einvernehmens auf dem Tisch. „Den werde ich nicht unterschreiben.“ Stattdessen stellte sie ihrerseits beim Landkreis einen Antrag auf Denkmalschutz für das 1893 erbaute Hallenhaus. Mit Erfolg: „Das Haus wird unter Denkmalschutz gestellt“, habe der Landkreis ihr mitgeteilt. Dass vor diesem Hintergrund der Bauantrag in seiner jetzigen Form genehmigt werde, sei nicht sehr wahrscheinlich, heißt es dazu aus der Verwaltung.

Lesen Sie auch: OZ vom 5. 9. 2016: Bürger lehnen Hochhaus auf Rügen ab

Mehr zum Autor

Von Uwe Driest