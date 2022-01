Binz

Tino Schmidt, nicht zu verwechseln mit Toni oder Timo, ist auf der Insel geboren und aufgewachsen. „Ich denke, die Insel bietet einem viel, aber irgendwann wird es auch Zeit, mal zu sehen, was jenseits des Rügendamms passiert“, so der 20-Jährige. Nach seinem Abitur wollte er eigentlich die Welt bereisen, doch die Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Seine neue Rechnung begann damit, in seinem Heimatort Binz als Kellner zu arbeiten. Demnächst soll dann ein Studium addiert werden. „Ich freue mich auch schon auf die neuen Erfahrungen, die hoffentlich wieder in einer stückweit normaleren Welt stattfinden können,“ so der junge Rüganer.

Zumindest Europa konnte er im letzten Jahr erkunden, auch wenn der Trip eigentlich nach Australien gehen sollte. Für einen Studienort hat Tino sich noch nicht entschieden. Sicher ist bereits, dass er auch hier neben dem herkömmlichen Pfad wandern wird, um Musik zu studieren – ganz so wie auf seinen Reisen.

Von Fiedje Herold