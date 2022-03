Binz

Um das Thema „Wie viel Strandkörbe in Binz – mehr Platz für Handtuchgäste“ ist auf der sozialen Plattform Facebook eine rege Diskussion entbrannt. Am Strand sollen künftig nicht mehr so viele Strandkörbe stehen, damit auch Nicht-Strandkorbnutzer mehr Flächen zur Verfügung haben. Von den meisten der Nutzer erntet das Vorhaben Zuspruch: „Das ist eine sehr coole Idee. Klasse. Da denken sie auch mal an die Binzer, einfach Top“ sagt zum Beispiel Simone Knoop. Auch Oliver Callies findet „Richtige Aktion“.

Strandkörbe gehören dazu

„Strandkörbe gehören zum Strand in Binz!“ meint hingegen Heidrun Neumann. Antje Sommer entgegnet: „Natürlich soll es Strandkörbe geben. Dagegen sagt ja niemand etwas. Aber es ist schon richtig, dass bei der Vielzahl der Platz für Menschen ohne Strandkorb je nach Strandabschnitt sehr gering ist. Strände sind immerhin noch öffentlich. Also muss ein Kompromiss her. Es gibt nicht nur Hotels, sondern auch Bewohner und Menschen, die eben keinen Strandkorb möchten. Und es kann unmöglich erwartet werden, dass für jedes Hotelzimmer ein Korb zur Verfügung steht.“ Es brauche auch Platz für die Menschen, die dort wohnen. Für Gäste, die sich einen Strandkorb nicht leisten können. Für spielende Kinder. „Auf gemeinschaftlichem Raum muss es immer Kompromisse geben.“

„Hotelfremde Handtuchleute“ sollen sich verziehen

Babette Wilhelm sieht das allerdings anders. „Wenn ich als Hotelgast einen Strandkorb miete, möchte ich eben Ruhe haben! Ich möchte an den Strand gehen, ohne großartig belästigt zu werden! Immerhin bezahle ich auch! Und jawohl es kann erwartet werden, dass sich die hotelfremden Handtuchleute verziehen!“ Es folgte unter anderem eine Schilderung, in der die Facebooknutzerin beschreibt, dass sie sich bereits erfolgreich über besagte Handtuchleute beschwert habe. Diese Kommentare wurden nach heftiger Kritik von Rügener Facebooknutzern allerdings wieder gelöscht. Auch Mathias Gollner hat kommentiert: „Diese ganze Diskussion… Der Tourismus, in der derzeitigen Ausrichtung auf Masse und Flächenfraß, macht Rügen kaputt. Die Folgen tragen die kommenden Generationen“.

Von az