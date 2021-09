Ostseebad Binz

Auf dem Weg zum wunderbaren Waschsalon ist mir in Binz dieses ebenfalls wundervolle Schild aufgefallen. Da verkündet Gastronomin „Oma“ mit Stolz, dass sie am Sonntag nicht hinter dem Herd steht, sondern ihren Arsch (jawohl) in die Sonne hält. Und da sage noch einer Binz habe zu wenig FKK-Strände! Schade, dass am Sonntag nun wirklich nicht unbedingt Strandtemperaturen waren, ich hätte es Oma gegönnt – gut finde ich diese Botschaft nämlich trotzdem.

Gastronomen sollten auch mal sonntags frei nehmen

Denn viele Gastronomen gönnen sich und ihrem Team keinen Ruhetag, wenn überhaupt dann einen verschämten Montag, an dem die Lust aufs Essen gehen als sowieso nicht allzu hoch eingeschätzt wird. Wie anders die fröhliche Oma. Ein Sonntag soll es sein, und ich finde das genau richtig. Unzählige Menschen schuften auf Rügen im Servicebereich oder in der Küche, bei nicht gerade luxuriöser Bezahlung.

Nicht umsonst werden Fachkräfte gesucht wie nie. Da haben sich die doch mindestens auch mal einen richtigen Feiertag mit Familie und allem drum und dran verdient. Ich glaube, dass man das dem Gast durchaus zumuten kann, zumal wenn es so charmant und witzig geschieht.

Von Anne Ziebarth