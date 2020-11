Binz

Sie machen wieder ihre Läden auf: Etwa 20 Binzer Händler wollen am Freitag und Sonnabend nach wochenlanger Schließung wieder öffnen: „Das soll auch ein Zeichen gegen die Corona-Depression sein“, sagt Ulf Dohrmann, Inhaber dreier Modegeschäfte in Rügens größtem Ostseebad: „Wir wollen demonstrieren, dass es auch noch etwas anderes gibt als Krise“, sagt der 46-Jährige.

Anders als Kollegen in den großen Städten und weniger touristisch geprägten Gegenden Mecklenburg-Vorpommerns haben die Gewerbetreibenden in Binz wenig davon, dass der Handel im Land noch öffnen darf. „Denn wir erzielen unsere Einnahmen je nach Branche bis zu 95 Prozent über Urlauber – und die dürfen nicht ins Land“, betont Dohrmann. Deshalb hatten die meisten Geschäfte im Seebad außer den Supermärkten zuletzt auch geschlossen. Für die anderen lohnte es sich einfach nicht aufzumachen.

„Es soll wieder etwas los sein“

„Dennoch wollen wir jetzt zeigen, dass wir noch da sind“, sagt Dohrmann, der jahrelang den Gewerbeverein im Ort führte. Deshalb soll an den beiden Tagen vor dem zweiten Advent nun wieder etwas los sein in Binz: „Wir hoffen, dass die Menschen auf der Insel und der Region dieses Angebot annehmen und zum Bummeln kommen. Man soll das Gefühl haben, dass wieder ein bisschen Leben ist bei uns“, sagt der Unternehmer.

Unternehmer und Modehändler Ulf Dohrmann will die Stimmung unter den Gewerbetreibenden im Ostseebad wieder heben und Kunden anlocken. Quelle: Alexander Loew

Denn es gehöre doch auch zur Weihnachtszeit, dass man flanieren, mal verweilen könne und etwas Licht sehe, argumentiert er. Derzeit führe er viele Gespräche mit Kollegen, um sie zu motivieren dabei zu sein. Die Reaktionen seien fast durchweg positiv.

Kritik an Landesregierung

„Wenn das am 4. und 5. Dezember gut läuft, können wir uns eine Wiederholung am 11. und 12. Dezember gut vorstellen“, kündigt Dohrmann an. Kritik übt er derweil an der Landesregierung und auch an Wirtschaftsminister Harry Glawe, der als CDU-Mann zu seinen Parteifreunden zählt: „Wie das Schweriner Kabinett agiert, ist sehr unglücklich“, meint der Binzer.

Man müsse grundsätzlich auch Gewerbetreibenden in den Tourismusregionen mit Ausgleichszahlungen helfen, wenn man Pleiten verhindern wolle: Denn sie hätten ohne die Urlauber eben keine Chance, Geschäft zu machen – anders als in den ebenfalls, aber nicht ganz so stark, gebeutelten Städten.

„Grundsätzlich hätte ich mir gewünscht, dass man den Tourismus wieder zulässt. Denn die Hygienekonzepte sind hier stimmig und die Ansteckungsgefahr im Vergleich zu anderen Bereichen, die man aus politischen Gründen offen hält, gering“, sagt der Unternehmer, der selbst auch mehrere Ferien-Apartments besitzt.

Von Alexander Loew