Binz

Flaneure, Kinderwagen und Gäste, die mit dem Auto anreisen, dazu noch Lieferverkehr: an manchen Tagen ist in der Binzer Hauptstraße die Hölle los, obwohl die Straße als verkehrsberuhigter Bereich gilt.

Um die Unfallgefahr künftig zu minimieren, plant die Verwaltung jetzt eine weitere Reduzierung des Verkehrs von der Schillerstraße bis zum Seebrückenvorplatz. Langfristig soll die Hauptstraße in diesem Bereich zur Fußgängerzone werden.

Durchfahrt ab Juni 2021 nur noch zeitlich begrenzt möglich

„Es besteht seit Jahren Handlungsbedarf“, betonte Cornelia Rodrigo, sachkundige Einwohnerin, auf der jüngsten Bauausschusssitzung. „Wir sollten das auf keinen Fall weiter aufschieben. “ Zwei Maßnahmen sollen nun mehr Ruhe in die Hauptstraße bringen. „Zum Start der Saison wollen wir den Verkehr in der Hauptstraße zunächst zeitlich reduzieren“, so Bauamtsleiterin Romy Guruz. „Dazu werden wir mit den Anrainern Zeiten vereinbaren, in denen der Verkehr eingeschränkt werden soll.“

Bislang sind im Entwurf Durchfahrtsverbote für Fahrzeuge aller Art zwischen 10 und 16 Uhr und 18 und 20 Uhr vorgesehen. Die Kooperation mit den betroffenen Unternehmen und Anwohnern sei unabdingbar, betonte Guruz, dazu zählen unter anderem die Bäckerei Junge, das Loev-Hotel, das Hotel Rialto und das Ceres-Hotel. Hier war bislang noch niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Fußgängerzone angedacht: Keine Autos mehr

Langfristig soll in diesem Bereich sogar eine komplette Fußgängerzone entstehen, hier wäre dann kein motorisierter Verkehr mehr möglich. Das Projekt ist aber heikel, auch hier müssen die Anrainer mit ins Boot. „Die Bauvorhaben, die dort genehmigt und errichtet worden sind, gehen von der Erschließung und Nutzung über die Hauptstraße aus“, beschreibt Guruz. „Da müssen wir mit den Anrainern sprechen und individuelle Lösungen und Alternativen erarbeiten.“

Das kann auch neue Wegeplanungen beinhalten, was mit einem öffentlichen Verfahren und Beteiligungen verbunden ist. Diese Lösung wird also vermutlich erst in einigen Jahren umsetzbar sein. Der Bauausschuss sprach sich einstimmig für das Vorhaben aus, der Hauptausschuss wird darüber in der kommenden Sitzung am 8. März beraten.

Von Anne Ziebarth