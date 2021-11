Binz

Bis zur nächsten Saison soll alles tipptopp sein: Bis dahin sind im Ostseebad Binz alle öffentlichen Toilettenanlagen von Grund auf erneuert – und dies unter der Maßgabe der Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit. In den letzten Jahren war mit dem Bau der multifunktionalen Rettungstürme in Binz an der Seebrücke und an drei Standorten in Prora bereits der Grundstein für eine umfassende Modernisierung der touristischen Infrastruktur des Ostseebades gelegt worden.

Darauf folgte die Sanierung der öffentlichen Toiletten in der Schmachterseestraße und am Kleinbahnhof in Binz. Nun wird ab diesem Monat der letzte Sanierungsschritt in Angriff genommen, um auch die restlichen Servicestandorte zu modernisieren, informiert die Kurverwaltung. Etwa vier Millionen Euro Investitionsvolumen hat diese Maßnahme, die zum größten Teil vom Wirtschaftsministerium MV gefördert wird. An den Bautätigkeiten sind hauptsächlich regionale Baufirmen beteiligt.

Kurkarten-Muffel: Keine Karte – kein Klo!

Doch eines dürfte für Kurkarten-Muffel schmerzhaft werden. Künftig bekommen alle Toilettenhäuschen ein Einlasssystem, wie es bereits die vier neuen Multifunktionsgebäude und die bisher modernisierten WCs haben, so Marikke Behrens von der Kurverwaltung. Damit heißt es: Keine Karte, kein Klobesuch! Zum Eintritt berechtigt die Gästekarte, für Inhaber der Binzer Einwohnerkarte ist die Nutzung kostenfrei. Die Kurabgabe in Binz beträgt ganzjährig 2,80 Euro, dafür bekommen die Gäste nicht nur ein Veranstaltungsprogramm, sondern unter anderem einen digitalen Gästeführer mit aktuellen Fahrzeiten des Nahverkehrs sowie Rad- und Wandertouren mit GPS-Echtzeitortung. Die neuen Einlassstellen beinhalten außerdem sogenannte Akzeptanzstellen zur Besucherstrommessung.

Immer wieder wird die bestehende Kurkartenregelung von Bewohnern der anderen Regionen Rügens kritisiert. So muss zum Beispiel ein Bergener immer noch eine Tageskurkarte in abgabepflichtigen Orten wie Binz oder Sellin lösen. Hoffnung gibt das neue Gesetz zur Bildung von Tourismusregionen, auch das von der Landesregierung angepeilte Tourismusgesetz könnte dem Spuk ein Ende bereiten. Doch wann so ein Tourismusgesetz greifen kann, steht noch in den Sternen.

Insgesamt 15 stille Örtchen im Gemeindegebiet

Insgesamt 15 stille Örtchen im Gemeindegebiet bewirtschaftet die Binzer Kurverwaltung entlang des Strandes bis nach Prora und im Ortszentrum. Sie sind wichtige Anlaufstellen für alle Gäste und stießen in der Vergangenheit in Kapazität und Qualität längst an ihre Grenzen. Generelles Ziel der Sanierungsmaßnahmen sei es deshalb, die Toilettenkapazitäten zu erweitern und künftig alle Anlagen mit den entsprechenden Räumlichkeiten barrierefrei und familienfreundlich zu gestalten. In den neu zu gestaltenden Außenanlagen erhalten zudem weitere digitale Stelen ihren Platz, über die Besucherinformationen und Veranstaltungstipps kommuniziert werden.

Marikke Behrens von der Kurverwaltung in Binz an der E-Ladesäule an der Kurverwaltung Quelle: Juliane Schultz

Weiße Neubauten passen sich Bäderarchitektur an

Bis zum Ende des nächsten Frühjahrs werden dabei nun vier weitere Gebäude umfassend saniert. Das sind die Sanitärhäuschen an den Strandabgängen 5 (Höhe Grand Hotel), 36 (Höhe Hapimag), 46 (Höhe IFA Ferienresort) und 53 (Eingang Campingplatz Bundeswehrsozialwerk in Prora). Seit Montag laufen bereits die Arbeiten an den WCs am Abgang 36 und 46, informiert Marikke Behrens. Die weiteren Standorte folgen ab Mitte November und Dezember.

An weiteren vier Standorten werden komplette Neubauten entstehen, die sich in weiß der typischen Binzer Bäderarchitektur anpassen werden. Am Strandabgang 28 (Hotel Nymphe/Hotel zur Promenade) wird das vorhandene Gebäude komplett erneuert. Auf Pfählen gegründet ist es dann auch besser vor Hochwasser geschützt.

Der Toilettenneubau am Abgang 23 (Hotel am Meer/Jugendherberge) halbiert künftig die Wegstrecke zwischen dem WC an der Seebrücke und der nächsten WC-Möglichkeit am Rettungsturm 4. Am Abgang 50 (Höhe Parkplatz MZO/Grundschule Binz) ziehen die Toiletten aus dem Rettungsturm schließlich in einen separaten Neubau um, sodass der Turm für die Anforderungen des Wasserrettungsdienstes ausgebaut werden kann. Auch am Abgang 56 in Prora (Beginn Block I) ist ein Toilettenneubau geplant.

Die meisten Dächer werden begrünt

Die meisten Dächer der WC-Gebäude werden in Zukunft begrünt, so wie es bereits auf den modernen Rettungstürmen an der Seebrücke und in Prora der Fall ist. So werde ein wichtiger Beitrag zu besserem Mikroklima, Artenschutz und Nachhaltigkeit geleistet, heißt es. Alle Toilettenanlagen werden mit neuen Anschlüssen für die Anbindung der Strandbars sowie Enthärtungsanlagen für eine verbesserte Wasserqualität ausgestattet.

Über die Wintermonate eingeschränkt geöffnet

Bis die neuen Strandtoiletten in Betrieb gehen, sind Einschränkungen bei der Toilettenverfügbarkeit in Binz und Prora unumgänglich, teilt die Kurverwaltung weiter mit. Ab November wird mit der Modernisierung der Strandtoiletten an den Abgängen 5, 36 und 46 begonnen. Weitere folgen zeitnah. Über die Wintermonate werden in Binz daher nur die Toiletten an der Seebrücke, am Kreisverkehr, im Haus des Gastes, in der Schmachterseestraße sowie im Kleinbahnhof geöffnet sein. In Prora stehen weiterhin die Toiletten an den Abgängen 56, 57, 58 und 61 zur Verfügung.

