Ostseebad Binz

Das Heim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Binz ist in schlechtem Zustand, schon seit Jahren sucht der Kreisverband Rügen-Stralsund ein Grundstück für einen Neubau. Am Donnerstag tagt die Gemeindevertretung. Dabei soll die Verwaltung beauftragt werden, einen passenden Standort zu suchen.

Nicht der erste Versuch in dieser Richtung: Sowohl ein Grundstückstausch als auch ein möglicher Standort auf dem MZO-Gelände sind bereits gescheitert. Beim Grundstück auf dem MZO-Gelände erhielt ein anderer Investor den Zuschlag, der hier seniorengerechtes Wohnen mit zubuchbarer Pflege anbieten will. Ob sich das jeder ältere Binzer mit Pflegestufe leisten kann, bleibt stark anzuzweifeln.

Die Bewohner des DRK-Heimes sind jetzt in großer Sorge und haben eine Unterschriftenaktion gestartet, mit der sie die Gemeindevertreter sensibilisieren wollen. Sie befürchten, bei der Grundstückssuche erneut leer auszugehen. „Veräußern Sie bitte ein gutes und infrage kommendes Grundstück nicht wieder nach Ausschreibung an einen meistbietenden Investor, der nicht annähernd die Leistungen der DRK-Pflegeeinrichtung erbringt“, heißt es in der Begründung der Unterschriftenaktion. Das DRK-Heim entspreche auch den Bedürfnissen von Pflegebedürftigen mit den Pflegegraden IV und V und auch den Wünschen der Bewohner und Einwohner des Ostseebades, die ihre Freunde und Verwandten weiterhin im Ort besuchen wollen.

Beim Wettbewerb um die MZO-Fläche zog DRK den Kürzeren

Kritik äußerten die Bewohner an der Haltung der Gemeindevertreter der Wählerinitiative Bürger für Binz und greifen damit bis ins Jahr 2017 zurück. Die Initiative hätte sich damals für das Verfahren mit dem höchsten Bieterpreis ausgesprochen. Im Interessenbekundungsverfahren um den Pflegebereich auf dem MZO-Gelände zog das DRK daraufhin den Kürzeren. Weil in Binz kein passendes Grundstück für den DRK-Neubau gefunden wurde, machte sich das DRK danach auf die Suche in anderen Orten und wurde zuletzt in Sellin fündig. Doch auch hier gibt es mittlerweile Schwierigkeiten: Der dem Grundstück zugrundeliegende Bebauungsplan passe nicht mit der Nutzung zusammen.

Neuer Anlauf für das Ostseebad: Wollen wir das DRK?

Nun also ein neuer Anlauf in Binz. Eine vom DRK-Geschäftsführer André Waßnick vorgeschlagene Immobilie am Sportplatz wurde von den Mitgliedern des Hauptausschusses kritisch betrachtet, die Fläche sei bereits verplant. Auf der vergangenen Sitzung bestand allerdings Konsens, dass das DRK-Heim unbedingt im Ort gehalten werden soll. „Wir können nicht ewig warten“, drückt André Waßnick aufs Tempo. „Wir brauchen dringend einen Neubau.“ Die Gemeindevertretung entscheidet in ihrer nächsten Sitzung, ob die Verwaltung erneut auf die Suche nach einem Grundstück geschickt werden soll. Die öffentliche Sitzung ist am Donnerstag um 18.30 Uhr im Haus des Gastes in der Heinrich-Heine-Straße 7 im Ostseebad Binz. Beim Zugang gelten die 3G-Regeln: geimpft, genesen oder getestet.

Von Anne Ziebarth