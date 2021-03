Binz auf Rügen: Neues Wohngebiet für 500 Einwohner – keine Ferienwohnungen

Binz

Im Ostseebad Binz leben bisher knapp 6000 Einwohner. Diese Zahl könnte sich in den kommenden Jahren kräftig erhöhen. Mit der neuen Bebauung des MZO-Geländes am Ortseingang will Binz Platz für 400 bis 500 Menschen schaffen.

Ein Statement für die Binzer: keine Ferienwohnungen! Eine entsprechende Änderung des Bebauungsplanes wurde von den Gemeindevertretern auf der Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Ein Überblick über die Planungen:

Parkhaus für 340 Fahrzeuge

Das „wilde“ Parken auf den Freiflächen an der Proraer Allee hat ein Ende, auf diesem Areal werden die neuen Wohngebäude entstehen. Als Ausgleich für die wegfallenden Parkflächen wird ein Parkhaus ganz im Südosten des Plangebietes gebaut. Das rund 17 Meter hohe Parkhaus soll im Splitlevel-Bau auf fünf Etagen Platz für rund 340 Autos bieten, das entspricht in etwa den wegfallenden Parkplätzen. Bewohner des neuen Wohngebiets können entweder in Tiefgaragen unter den Gebäuden parken oder sich im Parkhaus einmieten.

„Das Gebäude wird nicht höher als die Bäume der Umgebung sein“, sagt Romy Guruz, Bauamtsleiterin des Ostseebades. „Ins Erdgeschoss soll zusätzlich noch Gewerbe seinen Platz finden.“ Denkbar sei zum Beispiel ein E-Bike-Geschäft, auch im Parkhaus selbst werden Anschlüsse für Elektroautos und -fahrräder bereitgestellt.

Bevor es mit dem Bau losgeht, muss zunächst die Erschließung gebaut werden. Anfragen gibt es, seitdem das Bauschild steht, aber bereits viele. Quelle: Anne Ziebarth

Kreisel für Elterntaxis

Die Binzer Grundschule an der Dollahner Straße bekommt eine neue Verkehrsführung, die es Elterntaxis leichter macht, die Kinder mit dem Auto an der Schule abzusetzen. „Künftig wird es für Eltern möglich sein, die Kinder zur Schule zu bringen, ohne dabei für Verkehrsbehinderungen zu sorgen“, beschreibt Guruz.

Ein Kreisverkehr und angegliederte Haltemöglichkeiten sollen Eltern glücklich und den Schulweg für die Kinder sicherer machen. Der sichere Schulweg hat bei den Planungen höchste Priorität. Von der Haltestelle des ÖPNV an der Proraer Allee bis zur Schule führt die Strecke über einen sicheren Überweg und anschließend nur durch autofreies Gebiet.

Lage des Plangebietes in Binz Quelle: Arno Zill

Wohnen für viele Generationen

Auf der südlichsten von insgesamt drei Flächen an der Proraer Allee soll Wohnraum entstehen, eine detaillierte Planung gibt es hier noch nicht, der Bebauungplan ermöglicht hier drei Geschosse plus ein aufgesetztes Staffelgeschosses.

Romy Guruz, Leiterin Planen und Bauen Binz Quelle: Anne Ziebarth

Das mittlere Baufeld wird unter dem Thema Mehrgenerationenwohnen stehen. Das Projekt wird von der Scheven Group in Berlin realisiert. Unterschiedliche Grundrisse und Wohnungsgrößen vom kleinen Apartment bis zur Vierzimmerwohnung stehen zur Wahl und sollen eine bunte Durchmischung von Mietern ermöglichen. „Zwischen 49 und 55 Wohneinheiten sind geplant“, so Geschäftsführer Burkhard Scheven. „Einen Teil der Wohnungen werden wir auch für Menschen mit Handicap gestalten. Die Wohnungen unten bekommen einen Garten und es gibt ein Atrium und Gemeinschaftsräume.“

„Keine goldenen Wasserhähne“

Die Kaltmieten werden sich voraussichtlich im Bereich zwischen 11,80 Euro und 14,50 Euro bewegen. Kein Marmorbad, keine goldenen Wasserhähne, stellt Scheven klar. „Dafür Wohnungen, die zum Teil auch den Anforderungen des medizinischen Dienstes entsprechen.“ Bis die Mieter einziehen können, wird aber noch etwas Zeit vergehen, der Bau soll zeitversetzt nach dem Seniorenwohnen starten. Mit einer Fertigstellung ist wohl nicht vor 2023 zu rechnen.

Seniorenwohnen mit Service nach Bedarf

Im dritten Baufeld an der Proraer Allee sollen auf rund 5000 Quadratmeter Seniorenwohnungen entstehen. Die Berliner Scheven Group hat hier zwei dreieinhalbstöckige Gebäude geplant, in denen 57 seniorenfreundliche Mietwohnungen entstehen sollen, dazu kommen noch einmal 30 Plätze in der Tagespflege.

„Wir haben festgestellt, dass Senioren den Wunsch haben, selbstbestimmt und individuell zu leben, und trotzdem nicht auf Sicherheit, zum Beispiel einer medizinischen Versorgung, verzichten möchten“, sagt der Geschäftsführer der Scheven Consult, Burkhard Scheven. „Nach unserem Konzept sollen Pflegeleistungen je nach Bedarf dazugebucht werden können, bis zum Pflegegrad fünf.“ Gespräche mit einem örtlichen Betreiber seien erfolgversprechend, im Mai will Scheven verraten, wer das Konzept realisieren soll.

Erschließung zuerst – dann folgt Seniorenwohnen

Die Gemeinde will im April mit den Erschließungsleitungen beginnen, Baustart für das Seniorenwohnen kann dann im September erfolgen. Mit der Fertigstellung plant Scheven im letzten Quartal 2023, Anfragen seien aber bereits jetzt eingetroffen. Zu den Quadratmeterpreisen ließe sich derzeit noch wenig sagen. „Das richtet sich natürlich danach, was die Bewohner dazu buchen“, so Scheven. „Aber die Wohnungen werden sich am guten, mittleren Standard orientieren, vergleichbar mit Hotels würde ich zwei bis drei Sterne ansetzen.“

MZO-Gelände Das Kürzel „MZO“ steht für „Mehrzweckobjekt“, hier befand sich früher eine Ferieneinrichtung der Armee. Zwischenzeitlich wurde die Fläche als Großparkplatz genutzt. Die Gemeindevertretung Binz hat in ihrer Sitzung am 7. Juli 2016 die Entwicklung der gemeindlichen Flächen des MZO-Geländes beschlossen. Der bislang unbebaute Bereich soll als neues Quartier mit gemischter Nutzung entwickelt werden. Für die einzelnen Nutzungsbausteine (Wohnen, Seniorenwohnen, Mehrgenerationenwohnen und Parkhaus) sind jeweils räumlich abgegrenzte Bereiche festgelegt.

Townhouses mit bunten Fassaden, und Bädervillen

Weiter östlich sollen sich sogenannte Townhouses und Bädervillen anschließen, diese Flächen sind aber noch nicht vergeben. „Eine Art Reihenhäuser, die unterschiedlich gestaltete Fassaden haben sollen“, erklärt Guruz. „Dabei möchten wir gerne, dass es auch kleine Häuser gibt, die vielleicht die Grundfläche einer Wohnung haben.“ Auf der Fläche in Richtung Wald werden Stadtvillen entstehen. Diese dürfen nach B-Plan sogar viereinhalbgeschossig werden. Die beiden Basketballkörbe und die Quaterpipe, die sich noch auf der jetzigen Parkfläche befinden, sollen auf eine andere Fläche in der Dollahner Straße am Bahnhof umziehen.

Verkehrsführung wird vereinfacht

Die Doppelkurve zwischen Proraer Chaussee und Dollahner Straße wird durch eine einfache Kurve ersetzt. Das neue Wohngebiet wird durch zwei Planstraßen erschlossen, für die noch Namen gesucht werden. „Eine Beteiligung der Einwohner an der Namensgebung wäre schön“, meint Guruz. Zwischen dem Generationenwohnen und dem Weg zum Meer entsteht ein Platz mit Sitzgelegenheiten, Fahrradständern, Grünflächen und Dekoration, auch hier wird noch ein entsprechender Namensvorschlag gesucht.

Wohnen statt Parken auf dem MZO-Gelände: Hier soll das neue Wohngebiet entstehen Quelle: Anne Ziebarth

Von Anne Ziebarth