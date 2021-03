Binz

Alles neu, alles grün und alles modern. Das zumindest verspricht die Supermarktkette Rewe für ihren neuen Standort Binz. Bereits in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten starten, Ende 2022 soll in der Bahnhofstraße am Friedhof ein neuer Markt entstehen. Derzeit bieten die Ruinen des ehemaligen Aldi auf dem Gelände ein trübes Bild. Der Aldi war geschlossen worden, weil der Standort in Sellin den Vorzug bekam, das Gebäude in Binz entspreche nicht mehr den Anforderungen, hieß es damals. Zwischen Sellin und Baabe entstand ein neuer Aldi-Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 900 Quadratmetern.

Noch sieht es ziemlich trostlos aus auf dem Gelände des ehemaligen Aldi-Parkplatzes Quelle: Anne Ziebarth

Da können die Binzer nur lächeln. 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche, kündigt Nadja Grewe von der Rewe-Group an. Sie betont vor allem die ökologischen Vorteile des Baus, bei dem auf viel Holz gesetzt wird. „Solch ein Öko-Supermarkt spart bis zu 50 Prozent Energie im Vergleich zu einem gängigen Bau. Dafür sorgen der Einsatz modernster Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik und energieeffiziente Kälteanlagen“, sagt sie. „Die Heizenergie wird zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung aus der zentralen Gewerbekälte und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen abgedeckt.“ Sogar Co2 neutral solle der neue Markt werden.

Der neue Markt soll sich vom Vorgänger-Bau maßgeblich entscheiden. Mehr Glas,, breite Gänge und viele Bioprodukte, kündigt Rewe an. Quelle: Anne Ziebarth

Äußerlich wird sich der neue Rewe wohl auch stark von dem Aldi-Vorgänger unterscheiden, große Glasfronten sind statt der vorhergehenden Kastenstruktur geplant. Besonders viel Auswahl wird es nach Angaben von Nadja Grewe bei Obst, Gemüse, Verzehrfertigem und Molkereiprodukten geben. „Auch regionale, Bio-, vegane und vegetarische Lebensmittel treffen in den vergangenen Jahren auf spürbar wachsendes Interesse bei unseren Kunden“, so die Sprecherin. „Besonders breite Gänge und niedrige Regale werden ebenso wie eine übersichtliche und helle Gestaltung ein angenehmes Einkaufsgefühl schaffen.“

Von Anne Ziebarth