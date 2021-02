Binz

Schneller, digitaler, vielfältiger: Das Ostseebad Binz will seinen Besuchern künftig einen umfangreichen digitalen Service bieten. Reiseführer auf dem Smartphone und digitale Gästekarte inklusive. Dafür müssen aber auch die Vermieter mit ins Boot.

„Wir haben rund 60 Prozent Vermieter, die bereits jetzt die Anmeldung von Gästen digital vornehmen, bei den restlichen 40 Prozent läuft das immer noch über Zettel“, sagt Kai Gardeja, Tourismusdirektor von Binz. „Dabei ist das eigentlich ganz einfach. Die Anmeldung erfolgt über ein Programm, was in einem Schritt ein digitales Gästebuch erstellt und die Gäste bei uns in der Kurverwaltung meldet.“

Eine Übergangsfrist wird den Vermietern 2021 eingeräumt, ab 2022 heißt es dann: Schluss mit dem Zettelkram. „Wir bieten Hilfe bei der Installation und Schulungen an. Aber 2022 soll das System komplett digital funktionieren. Eine Meldung per Zettel gibt es dann nicht mehr.“

Digitale Gästekarte ab Mai

Ab Mai 2021 wird es dazu eine digitale Gästekarte geben, die das herkömmliche ausgedruckte Gästekartenangebot ergänzt. Man lädt sich die digitale Gästekarte auf das Smartphone in die digitale Ticketschublade des Handys. Mit dem Strichcode gibt es nicht nur Zugang zu den WCs, sondern auch zu allen anderen Angeboten, die mit der Gästekarte verbunden sind. „Der Gast kann dann damit alle Vergünstigungen nutzen“, beschreibt der Tourismusdirektor. „Dazu kommt ein digitaler Reiseführer auf Webbasis.“

Wanderrouten und Veranstaltungen im digitalen Reiseführer

Auf Webbasis bedeutet hier, dass es sich nicht um eine zu installierende App handelt, sondern um eine Internetseite, die bestimmte Inhalte aber auch offline verfügbar macht. „Wenn man eine Wanderung unternimmt, bekommt man die Route selbstverständlich angezeigt und auch die aktuelle Position per GPS, auch wenn man im Wald ohne Netz ist“, sagt Gardeja. „Man muss die Seite nur einmal öffnen.“

Ein eigenes Glasfasernetz für Binz

Am Strand und den touristischen Bereichen gebe es sowieso WLAN. Wo es noch nicht besteht, wird es aktuell ausgebaut. „Wir haben unser eigenes Glasfasernetz, was zum Beispiel auch eine direkte Verbindung zu den Rettungstürmen ermöglicht“, sagt der Tourismusdirektor. „Angesichts zukünftiger Nutzungen, wie etwa der Rettung von Schwimmern mithilfe von Drohnen, ist das ein großer Vorteil.“ Man könne so auch direkt auf die Lautsprecher am Binzer Strand zugreifen: „Man könnte morgens die Gäste am Strand also per Knopfdruck begrüßen“, sagt Gardeja. „Mal sehen, vielleicht machen wir das sogar.“

Wie oft geht der Gast aufs Klo?

Der digitale Reiseführer bekommt Informationen über den Gast, also beispielsweise über die Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsort, und bietet dann maßgeschneiderte Veranstaltungstipps an. Trackt das Programm dann die Besucher bis aufs Klo? „Nein. Datenschutz spielt dabei natürlich auch eine Rolle“, sagt Gardeja. „Der Gast wird dort nicht mit Namen geführt. Die Daten werden bereits bei der Anmeldung im Meldesystem anonymisiert.“

Von Anne Ziebarth