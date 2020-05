Binz lädt zum Marktbummel an den Schmachter See

Binz

Das bunte Markttreiben startet in Binz auf Rügen in die Saison. Ab dem 29. Mai wird am Schmachter See jede Woche ein regionaler Markt veranstaltet, teilt die Kurverwaltung des größten Ostseebades der Insel mit und lädt zum Marktbummel ein.

Von Kräutersalz bis Bisonfleisch

Das bunte Markttreiben auf der See-Promenade, die ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Urlauber ist, hat Tradition. Bereits das fünften Jahr in Folge werden Händler und Gewerbetreibende aus der Region hier ab dem 29. Mai bis Ende Oktober immer freitags von 9 bis 14 Uhr ihre Waren feilbieten. Zum Angebot gehören in diesem Jahr unter anderem Honig, Marmelade, Senf, Kräutersalze und saisonales Gemüse, aber auch Pflanzen, Kaffee, Müsli, Schokolade, Bisonfleisch und Wurstspezialitäten. Wer auf der Suche nach originellen Geschenken oder Urlaubsmitbringseln ist, findet auf dem Markt am Schmachter See Kunst und Handwerk mit regionalem Charme: handgearbeiteten Schmuck und Seife, Spielzeug und Haushaltswaren aus Holz, Korbwaren und Bürsten.

Imbiss wegen Corona nicht möglich

Einen Mittagsimbiss, wie er in den Jahren zuvor angeboten wurde, können die Besucher zum Start in die neue Marktsaison aber nicht einnehmen. Dieser Imbiss sei wegen der aktuellen Corona-Regelungen nicht möglich. Alternativ wird es Snacks zum Mitnehmen geben, informiert die Kurverwaltung. In dem Zusammenhang bittet sie Besucher, auf den geltenden Mindestabstand von 1,5 Metern beim Marktbummel zu achten. Händler, die noch dabei sein wollen und Interesse an einem Stand auf dem Markt am Schmachter See haben, können sich bei der Kurverwaltung Binz melden. Ansprechpartnerin ist Julia Ovtchinnikova, Kontakt per E-Mail an j..ovtchinnikova@binzer-bucht.de.Lesen Sie auch: Wohin am Wochenende: Rügen lockt zu Pfingsten mit Natur, Kunst und Sport

