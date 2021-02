Binz plant Corona-Sommer: Sommer Sound statt Wincent Weiss

Binz

Die ersten Sonnenstrahlen und Temperaturen im zweistelligen Bereich machen wieder Lust auf Sommer, Lust auf Strand und Lust auf Musik. Doch was geht überhaupt angesichts der ungewissen Corona-Aussichten? Im Ostseebad Binz entscheidet man sich gegen Megakonzerte und Festivals und setzt auf ein dezentrales Sommer Sound Orchester, was zwischen Juni und September für Stimmung im ganzen Ort sorgen soll.

In den vergangenen Jahren setzte man in Binz noch auf Megaevents, zum Beispiel mit Wincent Weiss oder Johannes Oerding im 700. Jubiläumsjahr 2018. Damals drängten sich Tausende vor dem Binzer Kurhaus. Corona-bedingt wird es in diesem Jahr eine Nummer kleiner. „Wir haben uns auch gefragt, ob diese riesigen Formate überhaupt zu Binz passen“, erzählt der Tourismusdirektor Kai Gardeja. „Wir haben uns für ein persönlicheres Format entschieden, mit dem wir viele Gäste individuell ansprechen können.“

Micha Maass sorgt für Sommer Sound-Programm

Musikalischer Leiter ist Micha Maass aus Berlin, viele dürften den Schlagzeuger und Multimusiker noch als Gründer des Binzer Blue Wave Festivals kennen. Aber wie klingt denn der Sommer, Herr Maas? „Sommerliche Musik hat für mich vor allem Leichtigkeit, sie soll die Menschen aber auch in Bewegung bringen. Und sie findet draußen statt“, erzählt der 54-Jährige. „Eine Woche wird musikalisch zum Beispiel unter dem Eindruck von New Orleans stehen, da ist eine ganze Menge Karibik drin.“ Dazu gibt es aber auch die bekannten Lounge-Sessions am Schmachter See. Die Frage, ob entweder DJ oder Band stellt sich nicht. „Ein guter DJ improvisiert ja auch“, sagt Maas und lacht. „Warum sollten wir da nicht zusammenkommen können?“

Musikalischer Leiter ist Micha Maass aus Berlin Quelle: Uwe Arens

Mit dem Sousafon durch das Ostseebad

Das Sommer Sound Orchester setzt sich aus Saxofon, Bass, Posaune, Schlagzeug und Piano zusammen. „Jeder Einzelne hat eine ganz andere musikalische Vergangenheit und bringt diese auch mit ein“, erzählt Maas, der die Band aus der Taufe gehoben hat. „Da gibt es Anleihen an Mo´Blow, Blues, aber auch in Richtung Boss Hoss oder Brassband.“ Dazu kommen weitere Gastkünstler und -künstlerinnen, wie der Bluesmusiker Tommy Schneller, die eigene Schwerpunkte mitbringen werden. „Wir haben uns viel ausgedacht“, so Maas.

Ein großer Vorteil sei dabei die Mobilität der Band. „Wir wollen zum Beispiel Gäste vom Bahnhof abholen, aber auch mal durch den Ort ziehen. Unser Hauptquartier wird der Kurplatz, aber wir wollen die Musik auch zu den Menschen bringen. Und warum nicht auch in den Wald?“ Diese Pläne beinhalten übrigens auch ein Sousafon, ein kapitales Instrument, ähnlich einer Tuba, allerdings mit dem Schalltrichter nach vorn gerichtet. Man darf gespannt sein.

Lebende Musikbox für Wünsche der Flaneure

Des Weiteren gibt es Ideen für eine „lebende Musikbox“, bei der die Gäste sich Musik an einer klassischen Jukebox wünschen können, aber mit Livemusik belohnt werden. Außerdem steht ein „Speak-easy-Event“ auf der Wunschliste, ein Konzertformat, was sich während der Prohibition in Amerika entwickelt hat. Mit einem Passwort geht es für einen kleinen Publikumskreis spontan auf die Seebrücke, Getränke müssen mitgebracht werden. Weiterer Schwerpunkt könnte ein Filmmusikabend werden, auch das Publikum wird bei vielen Gelegenheiten eingeladen, mitzumachen. „Auch die Proben sind öffentlich“, ergänzt der Tourismusdirektor des Seebades, Kai Gardeja. „Alle Veranstaltungen mit dem Sommersoundorchester sind kostenfrei.“

Kulturkutter im Kurpark

Auch der von Gästen und Einheimischen geschätzte „Kulturkutter“ mit Kuratorin Marie-Luise Gunst soll in diesem Sommer stattfinden, der Kutter wird wieder im Kurpark aufgestellt. Dazu gibt es am Fischerstrand die Barfußkonzerte. „Dazu kommen noch viele Aktivangebote“, beschreibt Gardeja. „Zum Beispiel das Sonnenaufgangs- und -untergangs-Yoga oder Wanderungen.“ Termine für die Veranstaltungen gibt es noch nicht. Die werden im Laufe des kommenden Monats veröffentlicht, ein bisschen Spontanität muss angesichts der sich ständig verändernden Corona-Regelungen erlaubt sein.

Von Anne Ziebarth