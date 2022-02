​Binz sucht lokale Experten für besondere Touren und Erlebnisse

Ostseebad Binz

Um das Angebot besonderer Touren und Erlebnisse künftig auszuweiten, sucht der Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus ortskundige Einheimische, die Lust auf die abwechslungsreiche Tätigkeit als lokaler Experte oder Tourguide haben.

Gesucht werden Menschen, die spannende Geschichten erzählen, interessante Fakten unterhaltsam vermitteln und Lebensgefühl von der Insel authentisch transportieren.

„Wir suchen Menschen mit speziellen Kenntnissen oder Fähigkeiten, die Spaß daran haben, ihr Wissen mit unseren Gästen zu teilen“, beschreibt Marikke Behrens von der Tourismusgesellschaft. „Das kann thematisch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen.“

In kleinen Gruppen geht es durch den Ort

Ob plattdeutsche Mundart, Ortsgeschichte, regionale Bräuche und Insel-Traditionen, (Kunst)Handwerk oder Insider-Fototouren und Schnitzeljagden per Smartphone – vieles ist möglich. „Vielleicht geht das persönliche Talent so weit, in Rolle und Kostüm einer lokalen Persönlichkeit zu schlüpfen und Ortsgeschichte noch authentischer erlebbar zu machen“, heißt es von der Tourismusgesellschaft.

„Ziel ist es, den neuen Touren und Erlebnissen einen individuellen und einmaligen Charakter zu verleihen. In kleinen Gruppen soll ein sehr persönlicher Kontakt entstehen, der Einblicke abseits der gewohnten Touristenpfade gewährt und wertvolle Erinnerungen schafft.“

Wer meint, das ist genau das Richtige, meldet sich bei der Binzer Bucht Tourismus in der Heinrich-Heine-Straße 7, Ansprechpartnerin ist Diana Bluhm (Info-Telefon 038393 / 148 148).

„Wir schauen dann, wie man das Angebot zeitlich einordnen kann und was es dafür eventuell noch braucht“, so Marikke Behrens. „Und wenn wir die Tour oder das Erlebnis in unser Angebot aufnehmen, wird das selbstverständlich auch bezahlt.“

Von OZ