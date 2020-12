Binz/Putbus

„Mach dich auf den Weg zur Krippe“, heißt es auf dem Flyer, den die Kirchengemeinden von Binz und Putbus an Kinder der beiden Orte verteilen. Die Flyer erläutern die Regeln für ein „Krippen-Suchspiel“, das die rührige Gemeindepädagogin Caroline Walter initiiert hat. Dabei können Kinder und Eltern mit einer „ Entdeckerkarte“, Taschenlampe und einem Stift ausgestattet in einer Art „ Schnitzeljagd“ verschiedene Punkte in den Orten aufsuchen und am Ende ein kleines Präsent erhalten.

Dabei gilt es, viele Figuren der Weihnachtsgeschichte in bestimmten, hell erleuchteten Fenstern in Binz und Putbus zu entdecken. An der kleinen „Fenster-Ausstellung" sind einige Geschäfte, aber auch Privatleute beteiligt.

Auch Benjamin Treu dekorierte das Schaufenster seines Ladens festlich. Quelle: Uwe Driest

„In jedem Fenster wird eine Figur oder eine Gruppe der Geschichte, wie Jesus geboren wurde, mit kleinen Geschichten, Gedichten oder Liedversen vorgestellt“, sagt Caroline Walter. Dazu ist in den Fenstern jeweils ein Text angebracht, in dessen Rahmen sich Glitzersterne verstecken. Die Anzahl ist neben die Adresse auf der „ Entdeckerkarte“ einzutragen.

„Natürlich können gern alle Orte aufgesucht werden, aber bereits ab zwölf richtig eingetragenen Sternen gibt es ein kleines Präsent. In Binz kann das bei Heike Reetz im Reformhaus „Casa Verde“ gegen die Entdeckerkarte eingetauscht werden. In Putbus hält Ursula Korn vom Bioladen „Kornrade“ eine kleine Überraschung für die Entdecker bereit.

Suchspiel bietet Abwechslung für Kinder

Die Aktion fügt sich in den Rahmen der Aktion „Hoffnungsleuchten“ der Nordkirche ein. „Unter dieser Überschrift entstehen an vielen Orten Aktionen, Projekte und Ideen, die zwischen den gebotenen Corona-Vorgaben und der Sehnsucht nach einer tröstlichen und frohen Advents- und Weihnachtszeit in Gemeinschaft vermitteln. Ich wünsche mir sehr, dass wir trotz aller pandemischen Ein- und Beschränkungen miteinander verbunden bleiben. Und dass Hoffnung und Besonnenheit weiterhin unseren Alltag bestimmt – vor allem in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit“, sagt Caroline Walter. So habe sie nach einer Möglichkeit gesucht, darauf im Straßenbild aufmerksam zu machen.

Binz in Adventsfenstern Quelle: Arno Zill

Wer den Gedanken unterstützen und ein Thema gestalten wollte, meldete sich bei der Gemeindepädagogin und stellte ein geeignetes Fenster im Erdgeschoss mit gut einsehbarem Schaufenster zur Verfügung. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt und auch eine beleuchtete Freiluft-Krippe im Vorgarten darf teilnehmen.

„Im Ort verteilt sollte es hell erleuchtete ‚ Adventsfenster‘ geben, in denen fertige oder selbst erstellte Krippenfiguren ausgestellt sind“, hatte Caroline Walter in einem Aufruf an Gemeindemitglieder geschrieben. „In jedem Fenster kann eine ganze Krippe zu sehen sein, aber nur eine Person oder Personengruppe – wie beispielsweise Hirten oder Könige – der Weihnachtsgeschichte werden im Textbeitrag genauer vorgestellt. Die arrangierten Krippen werden mit Bibelstellen der Weihnachtsgeschichte, kleinen Geschichten oder Liedversen versehen, die als Rahmen von innen an die Fensterscheibe geklebt werden.“

Putbus in Adventsfenstern Quelle: Arno Zill

Bei der Gestaltung der Fenster waren Händler und Privatleute frei. Wichtig war allein, dass das Fenster am Abend mit Einbruch der Dämmerung bis 20 Uhr beleuchtet ist. So sind in Binz beispielsweise der Engel, der die frohe Botschaft verkündet (Hotel Deutsche Flagge), Ochse und Esel (Weinhandlung Monte Vino) oder die Heiligen Drei Könige (Reformhaus Casa Verde) zu sehen. Das Jesuskind zu zeigen, behielt sich das Evangelische Pfarramt vor.

In Putbus beteiligen sich unter anderem das Geschäft „Ein Tag am Meer“ und das Rosencafé. Vor dem Rathaus der Stadt steht eine Krippe unter dem festlichen beleuchteten Weihnachtsbaum am Markt. „Vieles bleibt uns in diesem Jahr auch an Weihnachten versagt. Unser Krippen-Suchspiel stellt die Möglichkeit für Eltern dar, ihren Kindern etwas Abwechslung während der dunklen Winterabende zu bieten“, so Caroline Walter.

Von Uwe Driest