Binz will Geldhahn für Tourismuszentrale Rügen zudrehen

Binz

Ist das der erste Sargnagel für die Tourismuszentrale Rügen? Der Betriebsausschuss Kurverwaltung der Gemeindevertretung Binz ist dem Beschlussvorschlag zum Betrauungsakt (Dienstleistungsvertrag) mit der Tourismuszentrale Rügen Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH (TZR) auf seiner jüngsten Sitzung nicht gefolgt. Der Vertrag läuft nach fünf Jahren im Dezember aus und soll für zwei Jahre verlängert werden.

Das größte Ostseebad der Insel hält mit 14 Prozent die meisten Anteile an der TZR. Binz hätte weiterhin eine jährliche Marketingumlage von 120 400 Euro an die TZR zu zahlen. Doch nun schert das Zugpferd aus. Die Ausschussmitglieder haben den Beschluss einstimmig gefällt. Nun steht noch die Entscheidung der Gemeindevertretung im Dezember aus.

Die Tourismuszentrale Rügen gibt es seit 2001. Vor fünf Jahren wurde sie in eine 100 prozentige kommunale Gesellschaft der Gemeinden Binz, Sellin, Baabe, Göhren, Sassnitz und Putbus umgewandelt. Ihre Hauptaufgabe ist die gemeinschaftliche Förderung und strategische Entwicklung des Tourismus für die gesamte Insel. Zu den Geschäftsfeldern zählen Image- und Markenpflege, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Messe und Promotion, Marktforschung und Qualitätsmanagement.

Die Binzer Touristiker meinen, dass der Inselvermarkter bisher „keine messbaren Erfolge“ vorweisen könne. Auch sei es nicht geschafft worden, weitere Inselgemeinden als Gesellschafter zu gewinnen.

„Nach fünf Jahren kommunaler TZR muss man sagen, dass die Gründung einer kommunalen Gesellschaft gescheitert ist. Nur sechs Gesellschafter rechtfertigen nicht den Namen Tourismuszentrale Rügen. Die Marke Rügen innovativ, selbstbewusst erfolgreich und unter breiter Beteiligung zu positionieren, ist der TZR nicht gelungen“, kritisieren die Ausschussmitglieder Mario Kurowski und Ronald Rambow, der auch Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins Binz ist.

Binz sei sich der Bedeutung der Insel Rügen bewusst. Die Dachmarke Rügen sei wichtig. Bei den zukünftigen Herausforderungen und unter der Berücksichtigung der derzeit stagnierenden touristischen Gesamtentwicklung auf der Insel würde aber ein neues Strukturmodel benötigt, so beispielsweise mit einem starken Tourismusverband sowie gezielten Infrastrukturvorhaben – insbesondere für die Menschen, die auf Rügen leben.

Auch wenn die Entscheidung der Binzer Gemeindevertretung noch aussteht, zeichnet sich die Tragweite für die TZR jetzt schon ab. Was passiert, wenn die Binzer Mittel nicht fließen? Kann das das Ende für die TZR bedeuten?

„Es muss jetzt im Gesellschafterkreis beraten werden, welche vertraglichen Konsequenzen dies hätte“, erklärt TZR-Geschäftsführerin Mana Peter. Sie werde dazu in Kürze eine Sondersitzung der Gesellschafter einberufen, die durch ihre Bürgermeister vertreten werden.

In Sellin hat der Tourismusausschuss der Weiterführung des Betrauungsaktes bereits zugestimmt, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. Das Ostseebad hält Anteile von sieben Prozent und zahlt eine jährliche Marketingumlage in Höhe von 60 200 Euro. Die Binzer Entscheidung trifft im Nachbarort auf Unverständnis:

„Damit wird die TZR in Frage gestellt. Das ist das falsche Signal, wenn die Zeichen eigentlich auf Zusammenarbeit stehen sollten“, so Liedtke. Die TZR sei eine gemeinschaftliche Sache zwischen den Kommunen. Man müsse sich auf das Solidarprinzip verlassen können, um gemeinschaftlich zu planen und langfristige Ideen zu entwickeln.

Nach langer Anlaufzeit liege nun endlich ein Angebot auf dem Tisch, mit dem die Kurkarteninhaber der Gesellschaftergemeinden fahrpreislos ÖPNV-Busse in viele Hauptorte der Insel nutzen könnten. Dafür würden die Kurverwaltungen 49 Cent pro Gast an die VVR zahlen.

Dass sich der Binzer Betriebsausschuss gegen die Fortsetzung des Betrauungsaktes entscheidet, zeichnete sich bereits in seiner Oktober-Sitzung ab, wo es zum Thema TZR harsche Kritik gab. Zu der Beratung war auch Mana Peter eingeladen worden, um die Planungen der TZR für die folgenden Jahre vorzustellen. In Bezug auf die Gewinnung von weiteren Inselgemeinden als Gesellschafter warb sie um Geduld, weil der Umstrukturierungsprozess Zeit benötige. Die Erwartungshaltung von Binz sei sehr hoch. Die TZR mit ihren neun Mitarbeitern habe vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Rügen werde in der Vermarktung extrem gut wahrgenommen, hatte die TZR-Geschäftsführerin betont.

Lesen Sie auch:

So will Rügen Touristen in Nebensaison auf die Insel holen

Verbandschef: Rügen braucht Masterplan

Schäfer: Tourismus muss Pflichtaufgabe werden

Von Gerit Herold