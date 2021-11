Binz

Nach einem würdigen und schönen Ort zum Gedenken an Verstorbene sieht der Binzer Friedhof derzeit nicht aus. Wasser tropft aus einem schiefen Wasserhahn in eine Plastikwanne, eine Wegeführung ist nur zu erahnen.  Zwar schmücken einige Einzelbäume die Anlage, sonst wirkt das Gelände am Friedhofsweg seltsam unstimmig. Viele Flächen sind leer, an einem anderen Ort drängen sich die Grabsteine, einige sind mit grünen Aufklebern versehen. „Vorsicht“. „Es ist einfach in den vergangenen Jahrzehnten nichts gemacht worden“, meint die Binzer Bauamtsleiterin Romy Guruz. „Damit meine ich nicht die einzelnen Gräber, sondern die Struktur des Friedhofes.“

In den Jahrzehnten hätten sich die Wünsche der Menschen für eine Bestattung aber rapide verändert. Seebestattungen und Baumbestattungen im Friedwald hätten stark zugenommen, hat Guruz beobachtet. „Auf dem Friedhof in Binz haben zuletzt nur noch wenige Beerdigungen stattgefunden.“ Bisher waren dort nur Erdbestattungen und Urnenbestattungen in einem speziellen Bereich möglich.

Romy Guruz, Leiterin Planen und Bauen Binz Quelle: Anne Ziebarth

Kein bestehendes Grab wird verändert

Nun wird es Zeit für Veränderung. Der Friedhof wurde vom Amt Planen und Bauen in Kooperation mit einem Greifswalder Büro komplett neu beplant, mit vielen Baumpflanzungen, Stauden und einem neuen Zentrum. Angehörige müssen aber nicht um die Grabstellen ihrer Lieben fürchten. „Kein Grab wird versetzt oder verändert“, betont Guruz. „Das hatte oberste Priorität.“

Im Herzen des Friedhofs findet sich künftig ein kleiner „Sternengarten“, in dem Sarg­ und Urnenbeisetzungen zur namenlosen Beerdigung von Frühgeborenen möglich sind. „Hier wird ein weißer Baum den ganzen Sommer über blühen“, so Guruz. „Daneben gibt es auch einen eigenen Bereich für Kindergrabstätten.“ Das auf die Jahreszeiten abgestimmte Pflanzkonzept habe einen großen Teil der Arbeit ausgemacht, so Guruz. „Im Frühjahr wird der Frühling durch blühende Bäume und Sträucher begrüßt, im Sommer soll das Augenmerk auf den Blumen der Grabstellen liegen und für den Herbst haben wir Stauden und auf Baumarten gesetzt, deren Blätter sich kräftig verfärben. Verschiedene Gräser bieten bei Raureif ein schönes Bild.“

Der Friedhof in Binz soll umgestaltet werden. Viele neue Bäume sollen als Familiengrabstätten dienen, auch Urnen-Hochboards sind geplant. Quelle: Anne Ziebarth

Mehrere Arten der Baumbestattung möglich

Ein Schwerpunkt der neuen Friedhofsgestaltung liegt auf Baumbestattungen unterschiedlichster Art. Zur Wahl steht etwa eine Urnenbestattung in einer Art Waldstück, zwischen Birken und Felsenbirnen. Wer möchte, kann sich auf anderen Flächen auch eine Urnengrabstätte an einem speziellen Baum sichern. Vier beziehungsweise zehn Grabstellen umgeben einen Baum, je nach Typ sind kleine Gedenkplatten möglich. Etwas besonderes wird im westlichen Teil des Friedhofes entstehen. Hier werden die Urnen in sogenannten Hochboards untergebracht. Sie sehen etwa aus, wie Steinmauern, auf deren Rand ein kleines Grab eingelassen ist. „Das sind einfach etwas höhergelagerte Gedenkstätten“, erklärt Guruz. „Dabei liegt die oberste Grabfläche auf einer Höhe, die auch ältere Menschen gut erreichen können, beispielsweise um eine Vase hinzustellen.“

Der Friedhof in Binz soll umgestaltet werden. Viele neue Bäume sollen als Familiengrabstätten dienen, auch Urnen-Hochboards sind geplant. Quelle: Anne Ziebarth

150 000 Euro für den Umbau

Die „klassischen“ Bestattungsformen wie Erdbestattung sind weiterhin möglich, hierfür stehen noch ausreichend Flächen bereit. Auch die bestehende Urnenwiese soll weiter genutzt werden, allerdings eine schönere Umrandung durch ein durchgehendes Staudenbeet bekommen und eine prächtige Gleditschie, einen Baum mit ausladender Krone an die Seite gestellt bekommen. Reicht das nicht an Neuerungen. Nicht ganz. „Auf dem Gelände sollen zahlreiche neue Sitzgelegenheiten entstehen, für eine und mehrere Personen“, so Guruz. „Dazu fünf steinerne Wasserstellen und natürlich ein neuer Eingang.“ Wer sich das nicht so recht vorstellen kann, muss nicht mehr lange warten. Nach Totensonntag sollen die Arbeiten beginnen und noch bis zum kommenden Frühsommer fertiggestellt sein. Die Arbeiten werden mit rund 150.000 Euro beziffert, eine Erhöhung der Friedhofsgebühren ist nicht vorgesehen.

Von Anne Ziebarth