Binzer Kirche: Wegen Einsturzgefahr wird alter Heizungskeller verfüllt 

Binz

Die Evangelischen Kirche in Binz ist eine Baustelle. Und die entsprechenden Arbeiten müssen nach Angaben von Pastorin Christel Handt dringend ausgeführt werden – denn Gefahr ist in Verzug. Unter dem Eingangsbereich der Kirche befindet sich der frühere Heizungskeller. „Die Kellerdecke ist durch die durchgerosteten Eisenträger einbruchgefährdet. Der Keller wird deshalb verfüllt“, erläutert Christel Handt. Dies ist mit Verkehrsbehinderungen verbunden. Am 3. November wird die Bahnhofstraße unterhalb der Kirche halbseitig gesperrt.

Die Gottesdienste am 1., 8. und 15. November werden jeweils von 10 Uhr an in der Dorfkirche in Zirkow gefeiert. Die Andacht zum Totensonntag am 22. November wird auf dem kirchlichen Friedhof von 10 Uhr an vor der Friedhofskapelle statt. „Dort werden alle Namen der seit dem letzten Totensonntag Verstorbenen genannt“, kündigt die Pastorin an.

Treff: Schmachter See

Das Martinsfest mit Laternenumzug für die Kinder wird in diesem Jahr draußen gefeiert. „Wir treffen uns dazu am 10. November um 17 Uhr am Schmachter See. Dort wird die Geschichte des Heiligen Martin erzählt und dargestellt und dann ziehen wir mit Pferd und Martinsreiter durch die Hauptstraße zum Kurplatz, wo die Geschichte ihren Abschluss findet und die Kurverwaltung heißen Tee serviert“, lädt Christel Handt ein.

