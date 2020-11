Binzer Kosmetikerin enttäuscht über Lockdown: „Wir haben keine Lobby“

Binz

Lange hatte Diana Burwitz überlegt, ob sie feiern wird und wie. Aber nun trifft die Binzer Kosmetikmeisterin der Lockdown 2.0 zu ihrem 30-jährigen Firmenjubiläum. Die Feierlaune ist dahin. Ab Montag müssen auch wieder Betriebe für „körpernahe Dienstleitungen“ schließen. Das betrifft auch alle Kosmetikstudios.

Arbeit nach hohen hygienischen Standards

„Ich bin genervt und kann es nicht verstehen, dass nicht nach Bundesländern entschieden wird“, ärgert sich Diana Burwitz frustriert. Dabei habe sich die Ministerpräsidentin doch angekündigt, dass sie sich vehement dafür einsetzen werde. „Die vielen Menschen, die hier im Sommer Urlaub gemacht haben, haben ja keine höheren Infektionszahlen gebracht. Man hat sich hier wirklich wunderbar an alles gehalten, wir Kosmetiker sowieso“, so die Binzerin. Sie arbeiten schon immer nach sehr hohen hygienischen Standards. Mundschutz und Handschuhe gehören zum Berufsalltag und nur eine Kundin sei jeweils im Behandlungsraum.

Anzeige

Lesen Sie auch: Zweitwohnung, Geburtstag, Familienbesuch: 25 Antworten auf wichtige Lockdown-Fragen in MV

Dass sie ab Montag trotzdem nicht mehr öffnen dürfen, stoße bei ihr und ihren Kolleginnen auf großen Frust. Denn schon beim ersten Lockdown im Frühjahr gab es ein Arbeitsverbot. Damals waren Kosmetiker deutschlandweit auf die Barrikaden gegangen, damit die Zwangspause auch für sie beendet wird. Dabei habe man ganz deutlich gemerkt, dass die Branche keine Lobby habe, so Diana Burwitz.

Gehören nirgendwo so richtig dazu

„Wir gehören nirgendwo so richtig dazu.“ Als handwerksähnliche Gewerbe, meist in privaten Schulen ohne einheitliche Prüfungsstandards ausgebildet und an Herstellerfirmen gekoppelt, können „Kosmetiker (ehemals Schönheitspfleger)“ laut Handwerksverordnung ohne Qualifikationsnachweis selbstständig agieren. Das Friseur-Gewerbe ist dagegen ein zulassungspflichtiges Handwerk. Auf Rügen hat die Innung der Kosmetiker vier Mitglieder.

„Ich sehe uns in Richtung Gesundheitsfürsorge“, sagt Diana Burwitz und steht damit nicht allein unter Kollegen. Natürlich sei Kosmetik auch Schönheitspflege und auch Luxus. Aber sie könne bei Hautproblemen und -erkrankungen auch Dermatologen ergänzen. Auf fachgerechte Behandlungen oder auch eine regelmäßige medizinische Fußpflege seien gerade ältere und kranke Menschen angewiesen. Früher habe man einen sehr guten Notendurchschnitt gebraucht, um eine Ausbildung zum Kosmetiker zu ergattern, weiß die 53-Jährige. „Diese war sehr fundiert mit Praktika in der Hautklinik und in der Hautambulanz.“

1983 dreijährige Ausbildung begonnen

Diana Burwitz hat sich zu DDR-Zeiten ausbilden lassen, als der Beruf der Kosmetikerin ein klassischer Handwerksberuf und zur Selbstständigkeit ein Meistertitel nötig war. Nach der Schule begann sie 1983 eine zweijährige Lehre in der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) „Ostseestrand“, die mehrere Salons in Binz, Sellin und Göhren hatte. Da dort gerade nicht ausgebildet wurde, durchlief sie Stationen in Stralsund, Ribnitz-Damgarten und Rostock. 1988 begann sie mit einem zweijährigen „Meisterlehrgang Kosmetik“ – es war einer der letzten in der DDR.

„Wir waren damals nur drei Frauen, davon zwei Friseurinnen, zwischen Malern, Maurern und Kfz-Mechanikern“, erinnert sich die Binzerin. „Es war eine spannende Zeit mit tollen Dozenten und Maskenbildnern aus Berlin.“ Mit dem Meisterbrief in der Tasche arbeitete sie dann in einem Binzer Geschäft in der Hauptstraße und wusste schnell, dass sie sich etwas Eigenes aufbauen will. Nachdem die PGH Ende Oktober 1990 aufgelöst wurde, wagte sie am 1. November den Schritt in die Selbstständigkeit.

1990 mit Mut in die Selbstständigkeit

Die offizielle Genehmigung und den ersten Termin beim Steuerberater hatte sie erst Wochen später. „Meine Freundin, die sich als Friseurin selbstständig machen wollte, und ich fuhren aufgebrezelt und mit Aktenordner unterm Arm mit dem Bus nach Bergen“, erinnert sich Diana Burwitz noch lebhaft. Sie hatten sich extra zwei fesche „Geschäftsführerinnen-Mäntel“ gekauft. Der Neustart als Kosmetiksalon-Inhaberin verlangte Mut und Selbstvertrauen. Ware und Inventar hatte sie von der PGH abgekauft, Cremes mixte sie auch selbst an, wozu sie die Apotheke nach Olivenöl anschnorrte. Die Handtücher für den Salon wusch die Mutter, Familie und Freunde malerten den Laden.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Eben noch ein volles Auftragsbuch

Genau 30 Jahre ist das jetzt her. Heute führt die Unternehmerin erfolgreich ihre „Beautyworld Binz“, die nicht nur im größten Ostseebad der Insel Rügen ein Begriff ist. Gut die Hälfte der Kunden sind Insulaner. Seit 27 Jahren gehört Heike Pondorf zum Team, seit zwei Jahren ist Doris Fanter dabei. Ihren Weg hat sie nie bereut, der Beruf und der Umgang mit den Menschen machen ihr große Freude. „Man ist gut in dem, was man liebt“, ist die zweifache Mutter überzeugt, die in ihrer freien Zeit im Binzer „ Min Hart Chor“ mitsingt.

Lokal einkaufen und nicht im Internet

Eben noch hatte sie ein volles Auftragsbuch. Nun stehen bange Wochen bevor. Sie überlegt, das Geschäft wenigstens stundenweise für Beratung und Verkauf zu öffnen. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Sie hofft, dass die Menschen lokal und nicht via Internet einkaufen und damit die Gewerbetreibenden und Unternehmen vor Ort unterstützen, die jetzt wieder schließen müssen. „Auch wir bieten wieder einen Lieferdienst an, das hat beim ersten Lockdown gut funktioniert“, so Burwitz.

Von Gerit Herold