Menschenleer ist die Binzer Promenade am Montagmittag. Die Möwen haben die Idylle für sich und tippeln über den Kurplatz. Unterhalb der Stufen des imposanten Kurhauses hockt Christel Handt. Sie drückt aus einer Tube Elsterglanz auf ein Tuch und poliert die vier in den gepflasterten Boden eingelassenen Messingplatten eine nach der anderen blank. Vier Stolpersteine, die an vier Schicksale erinnern.

„Entrechtet, enteignet“

Adalbert Bela Kaba-Klein, Armin Reichard, Eugen Reichard und Abraham Lemo waren die jüdischen Besitzer des Binzer Kurhauses, bis die Nazis an die Macht kamen. „Entrechtet, enteignet“ steht auf allen zehn mal zehn Zentimeter großen Messingplatten. Abraham Lemo wurde am 9. September 1942 ermordet, Eugen Reichards Schicksal ist unbekannt, Armin Reichard und Adalbert Bela Kaba-Klein überlebten die braune Herrschaft.

Um ihrer zu gedenken, verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig im Jahre 2012 Stolpersteine auf der Promenade vor dem Kurhaus – im Beisein von zahlreichen Gästen, darunter Vertreter aus Politik, dem Travel Charme Hotel Kurhaus, dem Prora-Zentrum und der evangelischen Kirchengemeinde Binz.

Christel Handt putzt sie seitdem jedes Jahr am 9. November. Am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten dazu aufgerufen, jüdische Geschäfte zerstören und Synagogen in Brand zu stecken. Hunderte von Juden wurden in Deutschland innerhalb weniger Tage misshandelt oder ermordet.

„Man muss die Erinnerung wachhalten“, sagt die Pastorin, zuständig für die evangelischen Kirchengemeinden Binz, Zirkow und Lacken-Granitz. „Ich dachte, durch das Rüberlaufen bleiben die Stolpersteine blank und somit lesbar, aber das ist nicht so.“ Manchmal kommt sie auch am 27. Januar, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus und Internationalen Holocaust-Gedenktag, hierher. Christel Handt fühlt sich verantwortlich. Sie war es schließlich, die dafür den Anstoß gab und zusammen mit Susanna Misgajski, Leiterin des Prora-Zentrums, das Projekt in die Wege geleitet hatte. Finanziert wurde dies seinerzeit durch Spenden, an denen sich neben der evangelischen auch die katholische Kirchengemeinde beteiligte, erinnert sich Christel Handt.

Zum Haus und seiner Besitzer geforscht

Historikerin Susanna Misgajski hatte zusammen mit Rügener Schülern zur Geschichte des Kurhauses geforscht. In Binz bekannt ist vor allem Kaba-Klein. Der Kaufmann und Hotelier, ungarischer Staatsbürger und Sozialdemokrat, erwarb 1923 das Binzer Kurhaus von der Gemeinde zusammen mit Direktor Abram Lemo, Rechtsanwalt Armin Reichard und Apotheker Eugen Reichard, mit denen er verwandtschaftlich verbunden war.

Mit Hitlers Machtantritt veränderte sich das Klima im vorher weltoffenen Seebad Binz. Kleine Sticheleien gegen Kaba-Klein, der zusammen mit seiner nichtjüdischen Frau die Hotelgeschäfte leitete, gingen über in Angriffe des damaligen Bürgermeisters Heide. 1938 wurde das Kurhaus schließlich „arisiert“. Kaba-Klein musste Deutschland verlassen und lebte bis 1944 in Budapest, wurde verhaftet, konnte bei der Einwaggonierung nach Auschwitz fliehen, versteckte sich in Ungarn und überlebte den Holocaust.

Zweite Enteignung in der DDR

1950 hatte Kaba-Klein sich das Kurhaus zurückerstritten. Dort machten nun Kumpel der Wismut AG Urlaub. Der hochgewachsene Kaba-Klein war in Binz auch bekannt, weil er oft mit einem Schwein am Strand spazieren ging. Im Zuge der „Aktion Rose 1953“, bei der die SED-Führung viele Hoteliers und Pensionsbesitzer entlang der Ostseeküste verhaften und enteignen ließ, kam er in Haft. Ihm wurde vorgeworfen, dass er die Essensrationen für die Bergleute an die Schweine verfüttere. Zehn Jahre Zuchthaus lautete das Urteil. Nach vier Jahren entließ man ihn aus gesundheitlichen Gründen. Anschließend ging er nach Westberlin, wo er 1962 starb.

Stolpersteine in über 20 Ländern

Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer gibt es auf der Insel Rügen auch in Garz, Bergen und Sassnitz, ebenso in Vitte auf der Insel Hiddensee. Die Stolpersteine verlegt Gunter Demnig seit 1996 immer dort, wo Opfer der Nazidiktatur gelebt und sich aufgehalten haben. Inzwischen erinnern rund 75 000 Steine in 1265 deutschen Kommunen und in 21 Staaten Europas an diese Schicksale.

Von Gerit Herold