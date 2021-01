Binzer Ortschronist: Bäderarchitektur verschwindet immer mehr 

Binz

Urlaubsgrüße aus dem Ostseebad Binz, geschrieben vor über 100, 70 oder 40 Jahren und verschickt in alle Welt – Carsten Oergel hat sie wieder zurückgeholt in den Rügener Badeort. Seit Jahrzehnten sammelt der 57-Jährige historische Postkarten aus seinem Heimatort. Im Internet, bei Auktionen, auf Flohmärkten oder bei Haushaltsauflösungen wurde er fündig. Mittlerweile füllen weit über 2000 Ansichtskarten insgesamt 24 Alben.

Ältestes Foto von 1884

Aber auch unzählige alte Fotos sowie sogenanntes Hotelsilber und früher als Souvenir verkauftes Andenken-Porzellan aus verschiedenen Binzer Häusern hat er aufgespürt. Seltenheitswert hat eine sogenannte Fächerkarte von 1908. Aber auch „Spaßkarten“ aus den 20er Jahren sind Raritäten. Sein ältestes Foto stammt aus dem Jahre 1884 und wurde noch mit einer Plattenkamera geschossen. Es zeigt das heutige Haus „Godewind“ in der Bahnhofstraße, das zu seiner Geburtsstunde Potenberg Hotel hieß, dann eine Schule war und sich danach Haus „Karin“ nannte.

Seit seiner Jugend interessiert er sich für die Binzer Ortsgeschichte. Mit Hilfe alter Unterkunftsverzeichnisse und Übersichtspläne hat er viel recherchiert und sein Wissen immer mehr erweitert. Er weiß wohl mittlerweile zu jedem Gebäude eine Anekdote zu berichten. Immer wieder wenden sich Interessierte an ihn, wenn sie etwas über das Binz vergangener Zeiten oder ein spezielles Gebäude wissen wollen. Nicht nur bei Eigentümern, die ihre Häuser sanieren wollten, waren seine historischen Ansichten und seine Fachkenntnis gefragt.

Auch Experten suchten gern seinen Rat. So stellte er für das Buch „Das alte Rügen“ vom Hinstorff-Verlag mit einer alten Postkarte von 1959, die die „ Wismut-Brücke“ zeigt, das Titelbild. Auch für die Broschüre „Holzhäuser aus Wolgast: Ikonen der Bäderarchitektur“ steuerte er Fotomaterial bei. „Dabei wurde festgestellt, dass die Strandhalle in Binz auch ein Wolgast-Haus ist“, so Oergel.

Erstes Kurhaus als Modell nachgebaut

Vor elf Jahren: Museumsgründer Carsten Oergel und Dieter Groß (hi.) legen letzte Hand an der Vitrine an, in der das Modell des ersten Binzer Kurhauses präsentiert wird. Quelle: OZ-Archiv

Mit historischen Ansichten als Vorlage hat der Sammler das erste Kurhaus von 1890 in fünfjähriger Puzzlearbeit als Modell nachgebaut. Die Nobelherberge, zu deren ersten Gästen die deutsche Kaiserin zählte, war 1906 abgebrannt. Der Nachfolger im heutigen Stil wurde 1908 eröffnet. Das 2,25 Meter lange und rund 1,40 Meter hohe Modell ist im Binzer Museum im Kleinbahnhof zu bewundern, das Carsten Oergel vor über zehn Jahren mit dem Antikhändler Dieter Groß aufgebaut hat. „Durch einen Bekannten hatte ich damals 100 Jahre alte Vitrinen aus dem Naturkunde Museum in Berlin besorgt.“

Nur Hüter eines Schatzes wollte er nie sein. 2014 brachte er mit zwei Mitstreitern die Facebook-Seite „ Binz –er und Binzer Gäste“ an den Start, auf der er Postkarten und Fotos aus seiner Sammlung postet und mittlerweile eine große Fangemeinde mit 3700 Mitgliedern hat. Sie freuen sich über Historisches und Aktuelles in Bildform aus dem Ostseebad und steuern selbst Beiträge bei.

Dabei hat Carsten Oergel die Entwicklung von Binz immer auch kritisch im Blick. „Die Bäderarchitektur ist fast verschwunden. 100 Jahre weiter und der Rest wird auch noch verschwunden sein“, befürchtet der Ortschronist. „Das ist sehr schade. Denn sie ist das Flair, was Binz ausmacht und weshalb die Leute herkommen.“ In den vergangenen Jahren seien viele historische Häuser abgerissen und durch Neubauten ersetzt worden. „Früher gab es hinter den Häusern an der Promenade auch noch Hinterhöfe mit kleinen Schuppen und Grünflächen, die in den letzten 30 Jahren zugebaut wurden“, so Oergel.

Eisschollen-Fahren auf der Ostsee

Denkt er an seine Kindheit in Binz zurück, kommt er ins Schwärmen. „Richtig schön war das“, sagt der 1963 geborene Rüganer. Er wuchs mit seinen vier Geschwistern an der Promenade auf, wo es bis zur Wende noch viele Mietwohnungen gab. In den Ferien war er mit seinem Bruder schon frühmorgens unterwegs, um leere Glasflaschen am Strand einzusammeln und sich damit ein kleines Taschengeld zu verdienen. Oder sie zogen mit einem Handwagen zum Bahnhof, um den Urlaubern das Gepäck zu transportieren: Koffer eine Mark, Tasche 50 Pfennige. Für eine Bierkasten-Fahrt zum Zeltplatz gab es sogar einmal 40 Mark!

Vor allem im Sommer sei immer richtig was losgewesen. In vielen Urlauberherbergen, auch im Kurhaus, waren beliebte Diskotheken. Dorthin zog es auch die Armisten aus Prora, die beim nächtlichen Heimweg in die Kaserne Fahrräder schnappten, die die Einwohner dann am nächsten Morgen vermissten.

„Im Winter waren wir mit Gleitschuhen auf dem Schmachter See“, erinnert sich Oergel. Oder es ging zum Eisschollen-Fahren auf die Ostsee. Für das „Stand-up-Paddeln“ jener Zeit mopsten sie die hölzernen Wäschestützen der Mutter. „Damals war die Ostsee fast jeden Winter zugefroren“, so Oergel.

Seit Kindertagen ist er auch ein leidenschaftlicher Angler sowie Pilze- und Bernsteinsammler. Wenn er nach Nordoststürmen in Richtung Fischerstrand loszieht, um das Gold der Ostsee aus dem Meer zu fischen, ist er immer erfolgreich. Wo die besten Stellen und was die besten Techniken dabei sind, bleibt sein Geheimnis. Das mag auch daran liegen, dass es immer schwieriger werde, Bernstein zu finden. „Weil die Stürme zu kurz sind, um den Meeresboden richtig aufzuwühlen“, weiß der Binzer.

Gemeinde hat Interesse an Sammlung

In seinem Wohnzimmer stapeln sich auf einem Tisch all seine Postkarten-Alben, daneben stehen Kartons mit Fotos und Geschirr. Seit Wochen schon sortiert Carsten Oergel, der bis zur Wende als Maler bei der PGH Farbe und Glas in Binz arbeitete, seine Sammlung. Er nimmt Abschied von seinem Lebenswerk. „Ich verkaufe alles“, so Oergel. Es sei im Laufe der Jahre zu viel und das Hobby zu teuer geworden. Mittlerweile koste eine begehrte Postkarte 100 bis 150 Euro. Von seinen 54 Panoramabildern Rügener Badeorte, die zwischen 1900 und 1910 gefertigt wurden, hat er sich bis auf eins schon getrennt.

Anfragen gab es bereits einige, unter anderem vom Sassnitzer Stadtarchiv. Interesse angemeldet habe auch die Gemeinde Binz. Es gab erste Gespräche mit der Verwaltung über den Kurdirektor, bestätigt Bürgermeister Karsten Schneider. Nun müssen die Gemeindevertreter involviert und weitere Verhandlungen geführt werden, um zu sehen, ob man zueinander finde. „Wir sehen schon das Eine oder Andere als erhaltenswert an und als wichtig, es der Zukunft zur Verfügung zu stellen“, so Scheider.

Carsten Oergels Wunsch wäre es, wenn die Sammlung zusammen und in Binz bleiben könnte.

Von Gerit Herold