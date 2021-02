Binz

Zwischen der Gemeindevertretung und der Verwaltung beziehungsweise dem Bürgermeister des Ostseebades Binz knirscht es seit Monaten. In der vergangenen Woche äußerte sich Bürgermeister Karsten Schneider (parteiunabhängig) in der OSTSEE-ZEITUNG zur politischen Situation in Binz, Heute spricht der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Mario Kurowski (Bürger für Binz), über die Situation.

Herr Kurowski, wir sitzen hier in einem derzeit geschlossenen Restaurant, die Heizung ist ausgestellt, kein Tourist weit und breit. Wird Ihnen bange, wenn Sie an die kommende Saison denken?

Anzeige

Nein, ich gehe davon aus, dass mindestens so viele Menschen auf die Insel kommen wie im vergangenen Jahr. Auslandsreisen werden vermutlich eher mit Vorsicht gebucht, Urlaub auf Rügen liegt ganz weit vorne. Und Binz ist ein – wenn nicht sogar das – touristische Zugpferd der Insel.

Sie leiten die Gemeindevertretung, hier geht es um Einwohner und ihre Bedürfnisse. Wie entscheidet es sich in Binz?

Es ist ein immerwährender Spagat zwischen den Belangen der 6000 Einwohner und den Bedürfnissen der Übernachtungsgäste und Tagestouristen, die hier sind. Wir leben wirtschaftlich vom Tourismus, das muss uns allen klar sein. Aber das müssen die Einwohner auch an ihren Lebensbedingungen merken. Es gibt in Binz zu wenig Platz für Einwohner.

Welchen Platz meinen Sie?

Zum einen natürlich Wohnraum. Aber auch Plätze, die einfach der Freizeitgestaltung dienen. Ein Vereinshaus zum Beispiel. Wir haben viele Vereine, die gute Arbeit machen: die Schützengilde, den Seniorenbeirat, Tischtennis, den Küstenkinderverein, die Tänzer … Für die wäre ein gemeinsames Haus auf dem ehemaligen Gelände der EWE toll, dort wo jetzt noch die Sandskulpturen untergebracht sind. Es gibt bereits Planungen, die unter anderem auch einen neuen Standort der Rettungswache vorsehen. Diese sind aber leider nicht weiterverfolgt worden, weil die Verwaltungsspitze „nicht davon ausgegangen ist“, dass diese Themen auf der Prioritätenliste stehen ... definiert wurden sie ganz klar.

Sie äußern offen Kritik am Bürgermeister ...

Ich finde, es ist schon unterlassene Hilfeleistung, wenn der Bürgermeister keinen Plan für die Entwicklung unseres Ortes hat. Die Aussage, dass er nach wie vor sein Bestes geben wird, setze ich gleich mit „Er war stets bemüht“. Die Gemeindevertretung hat genügend Ziele definiert, die darauf warten, umgesetzt zu werden. Mobilität, Digitalisierung, Wohnungsbau, Sicherung von Ausbildungsplätzen und, und, und.

Es ist bekannt, dass es zwischen der Verwaltung und der Gemeindevertretung viele Reibereien gibt. Wie beurteilen Sie das Verhältnis?

Es sagt ja keiner, dass in der Verwaltung per se schlechte Arbeit gemacht wird. Der Großteil der Anträge kommt ja von der Verwaltung und wir stimmen darüber ab. Die meisten sogar einstimmig. Im Großen und Ganzen passt das doch, finde ich. Natürlich gibt es Berührungspunkte, wo diskutiert werden soll und muss. Aber dies sollte ordentlich geschehen, das ist der eigentliche Knackpunkt.

Was läuft Ihrer Ansicht nach schief?

Es sind häufig einseitige Diskussionen und unflexible Haltungen vonseiten der Verwaltungsspitze, mit denen wir es zu tun haben. Die Wahrnehmung fehlt, dass der Wille der Gemeindevertretung der ist, der umgesetzt werden sollte. Es ist nicht nur offensichtlich, sondern auch mehrfach vom Bürgermeister betont worden, dass die Wählergruppen BfB und Aus der Mitte nicht seine politischen Wunschpartner sind. Anstatt einen Beschluss von uns nach der Abstimmung mit einem Widerspruch zu kippen, sollte der Bürgermeister lieber vorher mit uns alternative Lösungen diskutieren. Zumal ja auch nicht jeder Widerspruch rechtens ist, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat.

Sie setzen sich ja auch dafür ein, dass der Bauamtsleiterin Romy Guruz gekündigt wird. Dafür wurden sogar finanzielle Mittel für eine Rechtsberatung beantragt. Es wurde kritisiert, dass nur Ihre Fraktion an den Beratungsgesprächen teilgenommen hat. Stimmt das?

Ja, die Fraktion der BfB hat den Antrag für die Gemeindevertretung eingebracht und auch die Rechtsberatung wahrgenommen. Über die Kosten ist öffentlich beraten und mit einem Mehrheitsbeschluss abgestimmt worden. Sofern es aber um das Thema an sich geht, also die fachliche Einordnung, sind die Ergebnisse nicht öffentlich.

Der Bürgermeister hat kritisiert, dass Befangenheit ein großes Thema ist, also viele Dinge verhandelt werden, die in das persönliche Interesse der Gemeindevertreter fallen.

Wir sind eine kleine Gemeinde. Natürlich besteht das eine oder andere Mal bei einem Beschluss Befangenheit eines Gemeindevertreters oder sachkundigen Einwohners. Entweder weil man eine Strandbar betreibt, selber oder ein Familienmitglied Eigentum in Binz oder Prora hat, eine Firma besitzt, die vielleicht für einen Investor arbeitet oder wenn man ein Grundstück besitzt, auf dem ein Einfamilienhaus erbaut werden soll. Alle Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder machen die Arbeit ehrenamtlich, um sich für den Ort zu engagieren.

Trotzdem mal zurück zu den Einwohnern. Was würden Sie lieber heute als morgen voranbringen?

Kommunales Wohnen für unterschiedliche Klientel. Es gibt ja beispielsweise das Seniorenwohnen in der Waldstraße, was bereits der Binzer Wohnungsverwaltung gehört. Das war schon mal ein guter Schritt, aber wir könnten noch viel mehr machen. Wir haben die Grundstücke, man muss sich einfach nur dazu positionieren, das auch zu wollen. Uns geht es im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gut. Warum nutzen wir nicht die Möglichkeit, uns selbst bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?

Wo soll der denn entstehen?

Wir haben noch genug Grundstücke. Nicht nur das ehemalige MZO-Gelände, wo ja auch Wohnungen entstehen sollen, sondern auch am alten Sportplatz und weitere kleinere Grundstücke. Es muss ja auch nicht gleich ein ganzes Areal sein, oder eine Wohnsiedlung. Und es gibt noch Förderungen für sozialen Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen. Stattdessen haben wir beispielsweise das Grundstück an der Alten Turnhalle in die Versteigerung gegeben, um den Haushalt zu sanieren. Diese Verkäufe sind eingepreist. Die Defizite, die damit gedeckt werden müssen, stammen allerdings zum Teil aus weiter Vorzeit, zum Beispiel durch den Ankauf des MZO-Geländes. Das muss man fairerweise sagen. Hier ist jedoch auch seit knapp zehn Jahren nichts passiert.

Wie steht es eigentlich um die Schulplanungen?

Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen. Wir müssen den Standort nicht nur sichern, sondern ausbauen. Wenn wir keinen Schulstandort mehr haben, sind wir auf einen Schlag unattraktiv für Familien. Die Situation ist dramatisch. Aktuell haben wir an der Regionalen Schule erneut zu wenig Schülereingangszahlen. Das bedeutet, wir hätten eigentlich keine 5. Klasse mehr besetzen können, haben jedoch nochmals eine Ausnahme erteilt bekommen. Ich finde es enttäuschend, wenn ein Bürgermeister, der selbst Lehrer ist, nicht alle Chancen und Verbindungen nutzt, um den Schulstandort zu sichern und auszubauen.

Wie läuft es mit dem eingesetzten Mediator des Innenministeriums? Ist bald eine Entspannung in Sicht?

Vertreter der unteren Rechtsaufsichtsbehörde und des Innenministerium sind auf Bitten mehrerer Gemeindevertreter während der Sitzungen dabei und führen auch verwaltungsinterne Gespräche. Ausgangspunkt waren Streitigkeiten über zahlreiche Widersprüche und Beanstandungen des Bürgermeisters gegen Beschlüsse der Gemeindevertretung. Ein Gespräch mit allen Fraktionsvorsitzenden beim Landrat verlief ergebnislos, das Innenministerium sah nach umfangreichen Schreiben und Telefonaten unsererseits jedoch Handlungsbedarf. Was nützen Lippenbekenntnisse des Bürgermeisters in Bezug auf das Handreichen, wenn sein Handeln das Gegenteil ausdrückt? Letztlich geht es darum, dass der Bürgermeister die Beschlüsse der Gemeindevertretung akzeptiert und umsetzt. Dann klappt’s auch mit der Zusammenarbeit.

Von Anne Ziebarth