Regionale Schule Binz will „Modellschule“ werden

50 Jahre Schule Binz: Mit einem großen Fest haben die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule das große Jubiläum gefeiert. In die Freude mischt sich im Ostseebad aber auch die bange Frage, ob der Schulstandort erhalten bleiben kann. Die Bildungseinrichtung kämpft mit sinkenden Schülerzahlen. Weil die laut Schulgesetz MV geforderte Mindestschülerzahl von 36 für eine Eingangsklasse 5 nicht erreicht wurde, musste für dieses Schuljahr eine Ausnahmegenehmigung gestellt werden. Diese gilt aber nur für ein Jahr.

Genügend Schüler für 5. Klasse wären da

Eigentlich wären genügend zukünftige Fünftklässler da gewesen. In die letzte 4. Klasse gingen 37 Schüler. Die jetzige 5. Klasse besuchen aber nur 24 Mädchen und Jungen. 13 Kinder sind aus Binz abgewandert und werden nun in Sellin beschult. Vor einigen Jahren war die Klassenstufe 5 in Binz noch dreizügig. Wieviele der 38 Kinder der derzeitigen Klassenstufe 4 im Ostseebad bleiben werden, ist noch ungewiss.

„Wir brauchen eine weiterführende Schule im Ort“, betonte Bürgermeister Karsten Scheider bei der letzten Gemeinderatssitzung und appellierte an die Eltern der künftigen 5. Klassen, ihre Kinder wenigstens bis zum Stichtag im Dezember an der Binzer Schule anzumelden. Dann könne man immer noch wechseln.

Der geplante Zusammenschluss von Gund- und Regionaler Schule ist vom Tisch. „Unser großes Ziel ist es, die Regionale Schule im Bestand für die nächsten Jahre zu erhalten“, kündigt Axel Thiede, seit Schuljahresbeginn kommissarischer Schulleiter, an. Die geplante Fusion könne dabei nicht der Weg sein. Diese war Anfang des Jahres von den Gemeindevätern angedacht, um den Schulstandort Binz langfristig zu sichern. Der Plan sorgte für großen Wirbel bei Lehrern und Eltern der Grundschule. Sie hielten diesen Schritt für übereilt, weil es für die Umstrukturierung noch kein Konzept gebe. In einem Brief hatten die Lehrer die Gemeindevertreter gebeten, gegen den Schulzusammenschluss zu stimmen. Der Elternrat hatte zudem eine Petition gegen die Fusion gestartet. Zu einem Gemeinderatsbeschluss kam es nicht mehr.

Axel Thiede hat mit Schuljahresbeginn die kommissarische Leitung der Schule übernommen. Quelle: Gerit Herold

„Eine Zusammenlegung hätte uns kurzfristig auch nicht die nötigen Schülerzahlen gebracht“, so Thiede. Seine Idee zur Sicherung der Schule: Sie soll zum kommenden Schuljahr „ Modellschule“ werden. Was das genau bedeutet, dazu werde derzeit ein Konzept erarbeitet, das im Januar der Schulkonferenz und dem Schulträger vorgestellt werde. „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam Schule gestalten“, unterstreicht Axel Thiede. Dazu müssen alle an einem Strang ziehen: Lehrer, Schüler, Eltern, Verwaltung und Gemeindevertretung. Verbessert werden soll die Kooperation mit der Grundschule. Alle Kinder aus Binz in der Orientierungsstufe, also in Klasse 5 und 6, im Ort zu halten, werde dennoch nicht gelingen, weiß Thiede. Denn: Das letzte Wort haben die Eltern – und die freie Schulwahl für ihre Kinder.

Schüler wandern nach Sellin ab

„Warum manche Eltern sich dagegen entscheiden, ihre Kinder nach der Grundschule bei uns anzumelden, kann ich nicht nachvollziehen“, so Thiede. „Unsere derzeit 199 Schüler werden nicht von Quereinsteigern, sondern von 20 ausgebildeten Lehrern unterrichtet. Dabei handelt es sich um sehr engagierte Kollegen, deren persönlicher Einsatz weit über das Pflichtpensum hinausgeht.“ Neben zwei Sonderpädagogen gibt es eine Schulsozialarbeiterin.

Immer mehr Binzer gehen hingegen an die CJD-Schule in Sellin. An der Christophorusschule Rügen in Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland (CJD) wurden in diesem Schuljahr erstmalig zwei fünfte Klassen gebildet. Auch im kommenden Schuljahr soll es zwei fünfte Klassen geben, für die es bereits Anmeldungen gibt, informiert Schulleiter Martin Hanna. „Zunächst ist wegen der Größe unseres Einzugsgebiets sekundär, woher die Kinder stammen.“ Anmeldungen liegen nicht nur für das nächste Schuljahr vor, sondern auch weit darüber hinaus, so Hanna.

Die CJD-Schule war im Schuljahr 2013/14 mit einer 5. Klasse gestartet und in das Gebäude der Selliner Grundschule mit eingezogen. An der Bildungseinrichtung können die Schüler ab der 7. Klasse in einem Gymnasial- oder in einem Regionalzweig unterrichtet werden. Die Einrichtung wird von Kindern und Jugendlichen aus vielen Teilen der Insel besucht, momentan sind es 250 Schüler.

Eltern bevorzugen „Privatschule“

Auch Kinder der Halbinsel Mönchgut gehen in die CJD-Schule, darunter aus Göhren, wo es ebenfalls eine Regionale Schule gibt. In der dortigen 5. Klasse werden derzeit 15 Kinder unterrichtet. In der Göhrener Schule darf die Mindestzahl von 36 Schülern für die 5. Eingangsklasse unterschritten werden, weil unzumutbare Schulwegzeiten die Alternative wären. Im letzten Jahr gingen in die 5. Klasse 29 Kinder, davon 15 aus Sellin, sechs aus Göhren und drei von Mönchgut.

Von den 34 ehemaligen Viertklässlern in Sellin gehen jetzt sechs in die 5. Klasse in Göhren, von den 23 der Grundschule „Mönchgut“ in Gager zwei. Das heißt: Immer mehr Kinder aus Sellin bleiben nach der 5. Klasse am Ort oder gehen nach Göhren und nicht nach Binz. Mönchguter Kinder kommen nach Sellin anstatt nach Göhren.

Die Regionale Schule Binz habe es nicht geschafft, ausreichend für sich zu werben, meinen etliche Binzer. Der Ruf der gebundenen Ganztagsschule habe zuletzt gelitten. Auch würden Grundschule und Regionale Schule nicht zusammenarbeiten. Zudem gebe es eine Klientel, die ihre Kinder aus Prestigegründen lieber an eine „Privatschule“ schicken würden.

Binzer Schule gewann viele Preise

„Ich will die Schule wieder dorthin bringen, wo sie mal stand“, betont Thiede. Die Binzer Schule gewann immerhin 2015 den Landespreis MV des Bundeswettbewerbs „ Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“. Vier Mal heimste sie den 1. Platz beim Laufwettbewerb MV ein und im Jahr 2010 einen Sonderpreis beim Bundeswettbewerb „Deutscher Lehrerpreis“.

Sie ist eine Schule mit sportlichem und touristischem Profil. Dies schärfte einst Peter Werner, der 1998 die Leitung der Schule übernahm und sie zu großen Erfolgen führte. Er war Gründungsvater des SV 91 Binz, der 2008 in den Schul- und Sportverein Binz 91 umgewandelt wurde, um noch mehr Angebote für die Schüler zu schaffen. Nach seinem Rentenantritt vor drei Jahren hat die Schule nun den dritten Nachfolger.

Aus der Schul-Chronik 23. November 1967 Grundsteinlegung für 18-klassige Polytechnische Oberschule in Binz 6. Januar 1969 Namensgebung „ Kurt Barthel“ und feierliche Übergabe der Schule Anfang der 90er Jahre Übernahme des dreigliedrigen Schulsystems in MV: Schule ist Realschule Schuljahr 2002/2003 allmählicher Übergang zur Regionalen Schule Schuljahr 2006/2007 für die Jahrgangsstufen 5 und 6 Status einer Gebundenen Ganztagsschule Schuljahr 2008/2009 Gebundene Ganztagsschule auch für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und Übergabe neuer Schulanbau

Axel Thiede ist seit Februar dieses Jahres stellvertretender Schulleiter und hat mit dem Weggang von Andreas Steinbeiß kommissarisch die Schulleitung übernommen. Auf die ausgeschriebene und für fünf Jahre befristete Schulleiterstelle hat sich der Rüganer beworben. Er ist Lehrer für Sport, Geschichte und Geografie und war von 2011 bis 2016 Schulleiter in Stralsund. Danach arbeitete er im Schulamt Greifswald. Von dort zog es ihn wieder an die Schule zurück. „Lehrer und Schüler fehlten mir“, begründet der 53-Jährige.

Zehnte Klasse lag im Landesdurchschnitt

„Uns stehen viele externe Kooperationspartner zur Seite, mit deren Hilfe wir den Schülern Aktivitäten und das Sammeln von Erfahrungen außerhalb des regulären Unterrichts ermöglichen können“, so Thiede. Dank des Trägers sei die Schule vergleichsweise modern ausgestattet. Die Gemeinde hat letztes Jahr einen neuen multifunktionalen Schul- und Sportplatz zur Verfügung gestellt. „All das und viele weitere Aspekte haben dazu beigetragen, dass in den vergangenen Jahren alle unsere Schüler nach dem Abschluss eine Berufsausbildung oder eine weiterführende schulische Ausbildung beginnen konnten“, so Thiede. Die letzte zehnte Klasse schloss mit Landesdurchschnitt ab. Der liege bei 2,4.

