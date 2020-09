Binzer Schüler lernen am Strand sicheres Schwimmen 

Binz

24 Mädchen und Jungen der 6. Klasse der Regionalen Schule Binz haben nach einem einwöchigen Schwimmlager zwei goldene, zwölf silberne und sechs bronzene Schwimmabzeichen sowie vier Seepferdchen-Schwimmstufen abgelegt. Das Besondere: Der Schwimmkurs fand in der Ostsee am Binzer Strand unterhalb des IFA-Ferienparks am Rettungsturm 6 statt.

Das Schwimmenlernen unter Freiwasserbedingungen hat in Binz Tradition. Quelle: Lutz Reuter/Gemeinde Binz

Das Schwimmenlernen unter Freiwasserbedingungen hat in Regionalen Schule Binz Tradition. „Es ist ein fester Bestandteil im Schuljahr“, sagt Schulleiter Axel Thiede. Seit dem Jahre 2014 findet das Schwimmlager immer zum Ende des Schuljahres für die 5. Klasse oder zum Schulstart nach den Sommerferien für die Klassenstufe 6 statt – mit Unterstützung des Schul- und Sportvereins 91 Binz, der Kurverwaltung des Ostseebades und den ehrenamtlichen Ausbildern der DLRG-Ortsgruppen Binz und Bergen.

Ins Leben gerufen hat das Projekt Claudia Groß. Die Binzerin ist seit 2013 Schulsekretärin an der Bildungseinrichtung und seit ihrer Jugend bei den Wasserrettern der Insel aktiv.

Schwimmunterricht einst am Fischerstrand

„Ich habe zu DDR-Zeiten das Schwimmen am Fischerstrand erlernt, damals mit unserem Lehrer Jürgen Drews. Einige waren auch in den Ferien im Schwimmlager in Thiessow. Nach der Wende war der Schwimmunterricht am Binzer Strand leider eingeschlafen“, erinnert sich die 44-Jährige. Das Schwimmcamp in Thiessow gibt es seit nunmehr fast 70 Jahren, in Binz wurde die Schwimmausbildung unter Freiwasserbedingungen wiederbelebt.

„Es geht nicht vordergründig darum, Schwimmstufen abzulegen, sondern um sicheres Schwimmen. Die vorhandenen Schwimmfähigkeiten sollen gefestigt und erweitert werden“, so Groß, stellvertretende Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Binz. Bei manch einem Kind war es auch erst einmal am wichtigsten, die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Die Kinder wurden nach ihrem Leistungsstand in verschiedene Gruppen eingeteilt. Für die Schwimmbahnen wurden zwei 25 Meter lange Seile parallel zum Strand in die Ostsee gelegt. Neben Brust- und Rückenschwimmübungen gehörten auch Tieftauchen und Springen vom Boot zum Programm. Dabei standen den Kindern erfahrene Ausbilder zur Seite. Mike Groß, Vorsitzender der Binzer DLRG, Malte und Hauke Groß sowie Gundula Pens trainierten die Mädchen und Jungen, gaben ihnen Hinweise und Hilfe.

Baderegeln Bestandteil des Kurses

Ein wichtiger Bestandteil des Kurses waren die Baderegeln. Diese wurden vor allem am Mittwoch gepaukt, als das Camp wegen Regen in die Schule verlegt und auch mit Sport und Spiel ergänzt wurde. Am letzten Tag des Schwimmlagers erfuhren die jungen Teilnehmer, mit welcher Technik einem Menschen geholfen werden kann, der beim Baden in Not gerät. Die Jungen und Mädchen lernten dafür zwei Methoden kennen: Abschleppen und Schieben. Diese Methoden im Wasser zu erlernen, ist eine Voraussetzung für das Erlangen des goldenen Schwimmabzeichens. „Das war die schwerste Übung im gesamten Schwimmlager“, sagte die 11-jährige Lyna. Strömung und Wind hätten das Ganze nicht einfacher gemacht. „Aber Evi hat mir im Wasser immer gut zugeredet und dadurch Mut gemacht.“

Evi (links) und Lyna führen vor, mit welchen Techniken Menschen geholfen werden kann, die beim Baden in Not geraten sind. Quelle: Lutz Reuter/Gemeinde Binz

Die gegenseitige Unterstützung hat sich ausgezahlt: Evi konnte voller Stolz und Freude das silberne Schwimmabzeichen in Empfang nehmen, Lyna hat sogar das goldene geschafft. Und mit ihren guten Schwimmzeugnissen können die Schülerinnen zudem eine gute Sportnote ergattern.

Lyna und Evi haben auf jeden Fall das Lernziel erreicht: „Für uns ist das Schwimmlager wichtig, weil wir jetzt beim Baden sicherer sind, durch das, was wir gelernt haben“, sagen die beiden Schülerinnen. Die Freundinnen sehen auch einen Vorteil darin, dass sie ihre Schwimmfähigkeiten direkt in der Ostsee ausbauen konnten. Denn im Vergleich zum Unterricht im Schwimmbad lerne man von Beginn an, auf Wind, Wellen und Strömungen achtzugeben.

Corona-Schwimmkurs für 65 Grundschüler

Genau darum gehe es, betont Schulleiter Axel Thiede und verweist auf das Motto der Bildungseinrichtung mit sportlichem und touristischen Profil: „Wir sind eine Schule am Meer und sitzen alle in einem Boot. Alle müssen sicher schwimmen können. Ein Beckenschwimmer ist noch lange kein Freiwasserschwimmer“, so Thiede. Er ist 2. Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bergen, die seit vielen Jahren auch das Schwimmlager in Thiessow organisiert. „Ich freue mich, dass wir hier in Binz mit der DLRG einen guten Partner gefunden haben und mit Familie Groß eine Familie, die das Schwimmlager so sehr unterstützt.“

Unter der Regie der Binzer DLRG fand in den Sommerferien auch ein Schwimmkurs für 65 Grundschüler aus Binz, Bergen und Dreschvitz statt. Dieser wurde über die „Ferienhits für Binzer Kids“ angeboten und vom Land mit dem Programm „MV kann schwimmen“ finanziell gefördert. Der Kurs war an Schüler gerichtet, die im vergangenen Schuljahr wegen Corona nicht im Rahmen des Sportunterrichts an einem Schwimmlehrgang teilnehmen oder diesen erfolgreich beenden konnten.

