Binzer Tourismusausschuss-Vorsitzende:  Wir müssen jetzt nach vorne schauen

Binz

Die Gemeinde Ostseebad Binz plant mitten in der Corona-Zeit neue Seebrücken, eine Meeresorgel und einen Kulturwald – genau richtig, meint die Vorsitzende des Tourismusausschusses, Dr. Manuela Tomschin (aus der Mitte). „Am Donnerstag wird die Gemeindevertretung über das weitere Vorgehen zum Konversionsmanagement abstimmen“, sagt Dr. Tomschin. „Ich finde es ganz wichtig, dass wir nach vorn gucken. Auch ihre Stellvertreterin im Ausschuss, Birte Löhr (aus der Mitte), ist voll des Lobes über die Zielpapiere, Angst vor Veränderungen habe sie nicht, im Gegenteil. „Gerade jetzt in der schwierigen Zeit müssen und wollen wir viel in Binz bewegen“, sagt sie. „Und diese Ideen bringen uns weiter voran.“

Hinsichtlich der aktuellen Situation ist Dr.Tomschin jetzt aber vor allem wichtig, dass dem Tourismus wieder Öffnungsperspektiven gegeben werden sollten. Die Allgemeinmedizinerin hat selber „großen Respekt“ vor dem Corona-Virus, wie sie sagt. „Die Hygienemaßnahmen und natürlich der medizinische Mundschutz werden uns noch lange Zeit begleiten“, schätzt sie ein. „Aber ich denke, vorsichtig mit dem Tourismus zu beginnen ist besser, als gar nichts zu tun. Alle Unternehmen waren und sind darauf sehr gut vorbereitet. Viele Ideen sind durch uns, den Tourismusverband und durch die geringen Inzidenzzahlen erfreulicherweise auch in Rostock entstanden.“

Hoffnung ruht auf Pfingsten

Man könne nicht ewig „Das geht nicht“ sagen, die Frage müsse vielmehr sein, „Wie funktioniert es?“. Nachdem die Chancen auf einen Tourismusstart zu Ostern mittlerweileendgültig begraben wurden, liegt die Hoffnung der Rügener Touristiker nun auf Pfingsten und der Möglichkeit, vielleicht doch noch eine Modellregion des Landes zu werden, in der Lockerungen gelten könnten. Eine unbegrenzte Öffnung hält Birte Löhr, Generaldirektorin der Hutter Gruppe, nicht für zielführend. „Eine Einreisebeschränkung für Touristen aus Gebieten mit hoher Inzidenz muss bestehen bleiben.“

Ideen, die nach Ansicht von Medizinerin Dr. Tomschin und der Touristikerin Birte Löhr Potenzial für die Wiedereröffnung des Tourismus hätten, sind zum Beispiel das Schaffen von Testzentren in touristischen Orten, in Arztpraxen wird z.T. schon getestet. Das reiche aber nicht. Auch die flächendeckende Anwendung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung oder die weitere Etablierung des Siegels „Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“ der Dehogasind ein wichtiger Begleiter.

Dr. Manuela Tomschin ist Vorsitzende des Tourismusausschuss in Binz Quelle: privat

Radwege: Alles noch einmal neu?

Mit Lösungen wie „nur Urlauber aus dem eigenen Land“ oder „nur Außengastronomie“ wollen sich die beiden aber in der Zeit nach Ostern nicht dauerhaft anfreunden. „Nur für Urlauber aus MV brauche ich die Hotels nicht aufzuschließen“, befindet Löhr. Trotzdem: In der Gemeinde Binz denkt man ans Morgen. Neben den wegweisenden Entscheidungen über die weitere Entwicklung der Flächen an der alten Kaimauer in Prora wird es in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag auch eine Vorlage zum Radwegekonzept geben. Der ausgearbeitete Vorschlag der Verwaltung für ein kurzfristiges Konzept war insbesondere beim Tourimusausschuss auf Kritik gestoßen, es sei zu kurz gegriffen. Nun der Vorschlag: Ein externes Büro soll die Aufgaben übernehmen.

Von Anne Ziebarth