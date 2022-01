Binz

Ein Schuss. Dann Stille. Bis der nächste Schuss sie wieder zerreißt. Treffer. Mitten ins Schwarze. Lächelnd dreht Fine Soppa sich um. Die 14-Jährige ist Sportschützin, schießt bereits seit zehn Jahren. Doch wenn sich nichts tut, könnte in ihrem Verein, der Schützengilde Binz, bald der letzte Schuss fallen.

„Wir brauchen eine neue Bleibe“, sagt Wolfgang Maske, erster Altermann, also Vorsitzender des Vereins. Ein Problem: Das Vereinsheim im Buchenwald der Granitz, oberhalb des Binzer Sportplatzes, gehört nicht den Schützen. „Wir sind hier vom Eigentümer nur geduldet und der möchte das Grundstück nun wahrscheinlich verkaufen.“ Sollte es dazu kommen, fliegt die Schützengilde sofort raus, da ist sich der 67-Jährige sicher.

Im Winter drinnen kälter als draußen

Das Gebäude stehe zudem praktisch auf Abriss. „Eigentlich ist das schon seit unserer Wiedergründung vor 20 Jahren der Fall. Das Haus ist marode, ist nur als Saisongebäude für den Sommer gedacht gewesen“, erzählt Maske. Im Winter sei es drinnen teilweise kälter als draußen. „Wir behelfen uns mit Gas- und Elektroheizern, aber das ist teuer.“ Ein weiteres Problem, weshalb neue Räumlichkeiten für den Verein, der überwiegend vom Sponsoring der Binzer Gewerbetreibenden lebe, dringend nötig wären.

Das Vereinsgebäude der Schützengilde Binz im Wald oberhalb des Sportplatzes. Quelle: Maria Lentz

Und die stünden auch zur Verfügung – und zwar im Binzer Haus der Vereine. „Die Gemeinde plant, uns da zu integrieren“, sagt Maske. Doch hier kommt noch ein Problem ins Spiel: Das Haus gibt es bis dato gar nicht. „Seit 2017 liegt der Beschluss der Gemeindevertreter vor, jetzt ist die Gemeindeverwaltung am Zug. Warum es nicht weitergeht, wissen wir nicht, aber wir machen Druck“, erzählt Christian Mehlhorn, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Bildung und Sport.

Gemeindevertreter schlagen Container-Lösung vor

Eine Zwischenlösung müsste also her. Ideen dazu gibt es, wie Mehlhorn berichtet: „Wir haben den Vorschlag gemacht, die Schützen vorübergehend in einem Container unterzubringen.“ Die Rede sei dabei von isolierten Klassenraumcontainern, in denen auch Schulklassen bei Bedarf untergebracht werden. „Ein Sanitärcontainer käme natürlich daneben.“ Und: Die Gemeinde sei sogar bereit, finanzielle Mittel dafür bereitzustellen.

„Den Vorschlag kennen wir. Für uns klang das eher nach einer fixen Idee, um die Gemüter zu beruhigen“, meint Altermann Maske. Er sieht das Problem unter anderem darin, eine Aufstellgenehmigung zu bekommen. „Das dauert seine Zeit.“ Und auch die sachgemäße Lagerung der Waffen – trocken und verschlossen – sei schwierig.

Schützengilde Binz: Geschichte, Mitgliedschaft und Training 1925 ist die Schützengilde Binz gegründet worden. Das Vereinsgebäude befand sich schon damals an dem heutigen Standort: im Buchenwald der Granitz hinter dem Sportplatz der Gemeinde Binz. Integriert war zu dieser Zeit auch eine Ausflugsgaststätte. Im Dritten Reich war zunächst Schluss: Die Schützengilde löste sich auf. 1991 gründete sich die Schützengilde Binz erneut. Heute hat sie 57 Mitglieder, von denen rund 25 den Schützensport aktiv ausüben. Die Schützen trainieren auf dem Niveau von Wettkämpfen und nehmen an solchen auch teil. Geschossen wird mit Luftdruckwaffen, überwiegend mit Gewehren. Zugelassen sind die ab einem Alter von zwölf Jahren. Mitglied werden können Kinder bereits ab sieben Jahren. Für sie stehen Lichtpunkt- und Lasergewehre zur Verfügung. Seit 2018 bietet der Verein auch Bogenschießen an. Trainiert wirddas Luftwaffenschießen mittwochs und donnerstags ab 15 Uhr im Vereinsgebäude. Sonntags ab 15 Uhr wird nach Bedarf angeboten. Eine Trainingseinheit dauert circa eineinhalb bis zwei Stunden. Das Bogenschießtraining findet donnerstags von 16 bis 19 Uhr statt sowie Sonntagvormittag nach Bedarf. Im Sommer wird draußen trainiert, im Winter wird der Bogensport in der neuen Sporthalle Binz ausgeübt.

Schützen hoffen auf Neubau des Eigentümers

Ein weiterer Lösungsansatz, den Bürgermeister Karsten Schneider sogar bei der Gemeindevertretersitzung im Dezember vorlegte, ist der Ausbau des Vereinsgebäudes am Stadion. Dort könne man das Dachgeschoss erweitern.

„Das ist allerdings mit viel Aufwand und Kosten verbunden und die Fußballer könnten ihre Räume vorübergehend auch nicht mehr nutzen“, begründet Mehlhorn die ablehnende Haltung der Gemeindevertreter gegenüber diesem Vorschlag. Man habe aber bereits eine dritte Idee in petto: „Den Antrag stellen wir in der nächsten Sitzung, vorab möchte ich darüber noch nicht sprechen.“

Die Schützen haben indes noch eine ganz andere Hoffnung: „Wenn der Eigentümer sich mit der Gemeinde auf eine Neubebauung einigt, könnten wir bleiben“, sagt Maske. Das habe er ihnen zugesichert. „Er benutzt uns nämlich als Druckmittel, um bauen zu dürfen“, meint der Vorsitzende. Denn für das Grundstück gebe es eigentlich kein Baurecht mehr, da es an ein Naturschutzgebiet grenzt. Die Binzer Verwaltung bestätigt das.

Schützengilde leistet wichtige Jugendarbeit

Doch das Grundproblem bleibt: Vorübergehend müsste eine andere Bleibe her. „Der Eigentümer hat uns angeboten, wir könnten in seinem Parkhaus hier im Ort unterkommen. Da gibt es die Räume des ehemaligen Postverteilerzentrums. Aber da haben wir nur ein Drittel der Fläche und keine Umkleiden, keine Sanitäranlagen“, beklagt Maske. Er wünsche sich, dass die Sorgen des Vereins bei den Gemeindevertretern mehr Gehör finden.

„Wenn wir keine Lösung finden, würde ein großer Traditionsverein der Insel wegfallen“, betont der Vorsitzende. Zumal die Schützengilde Binz nicht das übliche Klischee eines „alten Männervereins“ erfülle. „Wir leisten hervorragende Jugendarbeit, sind an Schulen aktiv, in der Schulferienbetreuung. 23 unserer 57 Mitglieder sind noch keine 20 Jahre alt.“

Vorsitzender Wolfgang Maske (v.l.), Bogenschießtrainer Wolfgang Nieder, Luftwaffentrainer Manfred Reuss und Schützin Fine Soppa bei der Auswertung ihrer Trainingsschüsse. Quelle: Maria Lentz

Erfolge bei Landesmeisterschaften

Und die sind erfolgreich: Die 14-Jährige Fine ist beispielsweise Landesmeisterin der Schüler im Luftgewehr und Teilnehmerin der Deutschen Meisterschaften. „Darauf sind wir stolz und fördern die jungen Talente. Wir haben sechs elektronische Schießanlagen, Wettkampfgewehre, eine hochwertige Software, wie sie auch bei Meisterschaften zum Auswerten von Schüssen zum Einsatz kommt, spezielle Schießkleidung“, zählt Maske auf.

Fine Soppa (14) ist eine der besten Schützinnen des Vereins und aktuelle Landesmeisterin der Schüler. Beim Training werden ihre Schüsse wie beim Wettkampf über eine spezielle Software ausgewertet. Quelle: Maria Lentz

„Der Sport begeistert mich einfach“, sagt der 13-jährige Luca Finn, der vor einem Jahr über ein Angebot in der Schule zum Verein fand. „Man kann beim Schießen gut runterkommen, abschalten,“ ergänzt die jüngste Schützin Evelyn Lieschke (12). Tatsächlich wirke der Schießsport wie eine Art Therapie, sagt Bogenschießtrainer Wolfgang Nieder: „Die Konzentration wird enorm geschult. Die Kinder müssen lernen, ruhig zu bleiben, nicht zu zappeln. Und sie entwickeln Zielstrebigkeit und Selbstbewusstsein.“

Hoffnungsschimmer? Kommune hat Vorkaufsrecht

„Der Verein muss bleiben. Hier habe ich einen Teil meiner Kindheit verbracht“, sagt Fine, deren Opa im Übrigen der Vorsitzende ist, mit Nachdruck. Gemeindevertreter Mehlhorn beschwichtigt: „Wir wollen die Schützen unterstützen, darin besteht kein Zweifel. Aber das geht nur im Rahmen unserer Möglichkeiten, sie dürfen nicht den Goldstandard erwarten. Den hätten andere Vereine in Binz auch gerne.“

Von heute auf morgen werde die Schützengilde bestimmt nicht auf der Straße sitzen, so Mehlhorn: „Das Gelände dort oben im Wald ist nicht mehr attraktiv. So schnell findet der Besitzer keinen Käufer.“ Und dann deutet der Vorsitzende des Sportausschusses noch etwas an: „Die Kommune hat das Vorkaufsrecht. Vielleicht kann man ja mit ihm verhandeln.“

Von Maria Lentz