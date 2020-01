Binzer Vermieter baut für ältere Mieter Wohnungen um

Binz

Eigentlich verpflanzt man alte Bäume nicht. Aber im Falle von Ehepaar Chabowski hat sich der Umzug gelohnt. Auch wenn er eigentlich nur über die Straße war: Für Hans-Joachim Chabowski und seine Frau Luise hat sich die Wohnsituation erheblich verbessert – und somit auch die Lebensqualität.

Seit über 60 Jahren lebt das Paar schon in Binz auf Rügen, 30 Jahre war die Ringstraße 16 ihr Zuhause. Bis es nicht mehr ging. Der 82-Jährige sitzt nach einer Fußamputation im Rollstuhl, ist herz- und zuckerkrank, die 84-Jährige hat nach drei Schlaganfällen die Pflegestufe 3. Auch wenn die Kinder und Enkelkinder helfen, wo sie können: Allein hatte Hans-Joachim Chabowski keine Chance mehr, die Wohnung im ersten Stock zu verlassen.

Zugang zu Dusche und Balkon verbessert

Hilfe suchten die Senioren bei ihrem Vermieter. Und fanden sie. „Wir hatten gerade eine leere Wohnung im Erdgeschoss, in der wir auch die Dusche umbauen konnten und den Austritt zum Balkon“, erklärt Heike Schierhorn, Geschäftsführerin Wohnungsverwaltung Binz GmbH (WV). „Wir haben in den letzten beiden Jahren bisher 15 Wohnungen umgebaut, damit ältere Mieter länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen können.“ Denn die älteren Bürger im Ostseebad möchten so lange wie möglich in ihrem vertrauten Wohnumfeld leben, weiß Schierhorn.

Heike Schierhorn, Geschäftsführerin Wohnungsverwaltung Binz GmbH Quelle: Gerit Herold

Das war auch bei den Chabowskis so. Angebote gab es in Zirkow und Gademow. „Wir wollten immer in Binz bleiben, hier sind wir zu Hause“, so Hans-Joachim Chabowski. In Binz hat er seine Frau kennengelernt und eine Familie gegründet. Er hatte seine Luise einfach angesprochen, als er für die Hochzeit seines Freundes eine Tischdame suchte. „Das ist sie heute noch“, lacht er.

Flur und Küche für Rollstuhl jetzt groß genug

Im November ist er mit seiner Frau in die Ringstraße 13 gezogen. Nun kann der Senior von der neuen, 57 Quadratmeter großen Zweiraumwohnung im Erdgeschoss mit dem Rollstuhl vor die Tür fahren. Und auch die ebenerdige Dusche im Badezimmer ist keine Hürde, so wie die Badewanne im früheren Quartier. Groß genug sind jetzt Flur und Küche. Letztere ist das Revier von Hans-Joachim Chabowski. „Schon immer“, betont der frühere Eisenbahner, der die letzten Jahre bis zur Rente den „Rasenden Roland“ fuhr. Er kocht leidenschaftlich gern. Ein spezieller Tisch erleichtert ihm die Küchenarbeit.

Die Seniorenwohnanlage Haus „Sonneneck“ hat die Wohnungsverwaltung Binz GmbH 2015 übernommen. Quelle: Wohnungsverwaltung Binz GmbH

Die Wohnungsverwaltung Binz GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Gemeinde Binz ist, gibt es seit nunmehr 25 Jahren. Sie ist der drittgrößte kommunale Vermieter auf der Insel Rügen – nach der Bergener Wohnungsgesellschaft und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Sassnitz. Sie hat 954 eigene Wohnungen im Bestand, davon drei behindertengerechte Wohnungen und 43 seniorengerechte Wohnungen im Betreuten Wohnen im Haus „Sonneneck“ in der Waldstraße, die vom DRK betrieben werden. Es gibt zudem 115 sogenannte barrierearme Wohnungen im Erdgeschoss oder Hochparterre, beziehungsweise Wohnungen, die zwar noch Duschen mit hohem Einstieg haben, jedoch mit Aufzug versehen sind.

Zuschüsse von Pflegekasse möglich

80 Mieterwechsel gibt es im Jahr, so Heike Schierhorn. Werden dabei Wohnungen im Erdgeschoss leer, werden diese für ältere Mieter reserviert. „Sofern bei älteren Mietern ein Pflegegrad vorhanden ist, gibt es die Möglichkeit, dass die Pflegekasse Zuschüsse zu Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes finanziert. Der Zuschuss beträgt maximal 4000 Euro pro Person. Wir helfen den Mietern individuell bei der Antragstellung, Beratung und Einholung von Angeboten.“

Voraussetzung sei, dass das Wohnhaus einen Aufzug hat, beziehungsweise die Wohnung im Erdgeschoss oder Hochparterre liegt. Dies wurde im Unternehmen so festgelegt, damit die Mieter möglichst lange auch in ihre Wohnung kommen können.

Mietzuschlag von rund 30 Euro

In Einzelfällen übernimmt die WV die Kosten, jedoch ist dafür ein adäquater Mietzuschlag von rund 30 Euro im Monat zu zahlen. Dies ist auch der Fall, wenn die Krankenkasse nicht zahlt. „Wichtig ist uns unproblematisch und möglichst schnell zu helfen, sofern es unsere Möglichkeiten zulassen“, so Schierhorn.

Mieter können sich auch bei einem der Pflegestützpunkte beraten lassen, die es seit einiger Zeit in MV gibt. Der nächste Pflegestützpunkt ist in Bergen, Gingster Chaussee 5a, Telefon 03831 357/1803.

