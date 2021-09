Bio-Landpartie 2021 auf Rügen: Diese Höfe der Insel beteiligen sich

Rügen

Bio-Betriebe in Mecklenburg und Vorpommern öffnen am 11. September ihre Höfe zur 14. Bio-Landpartie. Auf der Insel Rügen beteiligen sich sechs Betriebe – der Insel e.V. in Kransdorf, der Hof zur Sonne in Kluis, die Rügener Spezialitätenmanufaktur in Baldereck, Schmids Biohof am Cliff in Mukran, das Naturparadies Teutenberg in Alt Reddevitz und der Ökohof Ranch am Torfmoor in Göhren.

Dort können sich Interessenten in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ein Bild vom praktischen Ökolandbau machen. In den einzelnen Höfen kann man schonende, handwerkliche Verarbeitung kennenlernen und in Hofläden das vielfältige Angebot an ökologischen Erzeugnissen entdecken und probieren sowie mit den Betreibern ins Gespräch kommen.

Von ud