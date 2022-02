Bio-Lebensmittel statt Badejunge: Investor der Bergener Molkerei rechnet mit 100 neuen Jobs 

Bergen

Was für Maschinen: Gut 40 Meter lang ist der Gang mit den sechs Edelstahl-Tanks in der ehemaligen Bergener Molkerei, wo einst der beliebte Weichkäse „Rügener Badejunge“ hergestellt wurde. Nun sollen in den Fässern Enzyme, Hefen und Proteine für nachhaltige Lebensmittel reifen und bioökonomische Prozesse antreiben. Nur ein paar Meter weiter steht die neue „Turmbrauerei“. Gut sechs Meter hoch ist die Anlage, in ihr kann mit modernsten Verfahren Bio-Kräuterbier produziert werden, aber auch Spezial- oder normales Bier.

Lange argwöhnisch für Pläne beäugt

Es ist alles angerichtet für den Start des Bioökonomischen Forschungszentrums Rügen (BFZR), das Investor Nico Gruber mit seiner Ehefrau Michelli am 25. Februar in der ehemaligen Produktionsstätte der DMK Group Deutsches Milchkontor eröffnen wird – gut zwei Jahre nachdem die Unternehmerfamilie die einstige Molkerei gekauft hat. Grubers ehrgeiziges Ziel: die ressourcenschonende Produktion von Bio-Lebensmitteln in geschlossenen Kreisläufen – keine Abfallprodukte, alles nahezu klimaneutral. Dafür hat er hohe Summen investiert, neben den bereits in der Fabrik vorhandenen hochmodernen Anlagen neue gekauft.

Lange ist der aus Bayern stammende Unternehmer, der mit Industriefarben viel Geld verdiente und schon mit 17 Jahren sein erstes Geschäft aufbaute, auf Rügen argwöhnisch für seine Pläne mit dem „Badejunge“-Standort beäugt worden. Kritiker hinterfragten Erfolgschancen und Ernsthaftigkeit. „Auch von der Stadt Bergen fehlte bislang jegliche Unterstützung“, klagt Gruber. Doch nun nimmt das Projekt Fahrt auf.

Mit dem BFZR, dessen Geschäftsführung Michelli Gruber übernimmt, startet parallel auch das Projekt „Blaue Ökonomische Kreislaufwirtschaft Rügen“ (Rübio), an dem die Universitäten Kiel, Rostock, Greifswald und das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) aus Dummerstorf bei Rostock beteiligt sind. Gefördert wird das Vorhaben bis Ende 2024 mit 4,2 Millionen Euro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wie Sprecher Martin Kleinemas bestätigt. Der Eigenanteil von Gruber ist noch mal deutlich höher.

Welse, Zander und ein wichtiges Insekt im Fokus

Im Zentrum der Kreislaufanlage steht zunächst eine Aquakultur mit Speisefischen. Zusammen mit der Uni Rostock werden Welse und Zander in den Bergener Bassins gezüchtet. „Frei von Plastik, Schwermetallen oder anderen Schadstoffen, wie sie heute leider im Meer vorkommen“, sagt Gruber. Das Wasser der Fische werde wiederum zur Algen-Produktion genutzt – und gleichzeitig von den Pflanzen so gereinigt, dass es auch zur Bewässerung von Heilkräutern und Obstpflanzen eingesetzt werden kann, erläutert der Investor.

Eine enorm wichtige Rolle im Kreislauf spiele ein Insekt, die Schwarze Soldatenfliege. Deren Larven verwandeln Futter in hochwertiges Eiweiß. Sie seien mittlerweile schon für Futtermittel für Schweine und Hühner zugelassen und könnten so etwa importiertes Soja ersetzen. Auf Rügen sollen sie statt Fischmehl an die Speisefische verfüttert werden.

Nico Gruber hat die Bergener Molkerei gekauft. Wo einst Rügens Camembert „Badejunge“ reifte, sollen nun nachhaltige Lebensmittel entstehen. Hier steht der Investor an seiner Turmbrauerei für besondere Biere. Quelle: Stefan Sauer

Das Forschungsinstitut Dummerstorf will dafür in seinen Laboren herausfinden, wie die Eiweißproduktion der Larven optimiert werden kann. Dabei sollen ausschließlich organische Rest- oder Nebenstoffe aus der Kreislaufanlage und der Region zum Einsatz kommen, wie etwa Obstreste, Heureste oder Reste aus der Bierbrauerei. Es gehe nicht nur um das optimale Wachstum der Larven, sondern eben auch um die Klimafreundlichkeit, betont Instituts-Sprecherin Constanze Steinke.

Algen sollen Wasser reinigen und Bestandteil von Kosmetik werden

Die Christian-Albrechts-Universität in Kiel untersucht derweil federführend, wie die Algen optimal in den Prozessen wirken, erläutert der Direktor des dortigen Botanischen Instituts, Prof. Rüdiger Schulz. „Vereinfacht gesagt wollen wir die Algen so trainieren, dass sie unter geringstem Energieeinsatz Schadstoffe im Wasser reinigen“, erläutert der Experte. Das komme direkt der Nahrungsproduktion in Bergen zugute, könne aber auch wichtige Erkenntnisse für die Reinigung von Gewässern allgemein liefern.

Bestandteile der Algen könnten ebenfalls für die Naturkosmetik genutzt werden, die Michelli Gruber im Forschungszentrum produzieren will. Auch das Öl der Schwarzen Soldatenfliegenlarve soll dabei zum Einsatz kommen. Es ist dem von Palmkernöl und Kokosöl sehr ähnlich – aber wesentlich klimafreundlicher. „Es wird regional produziert und es werden keine Regenwälder abgeholzt wie es beim Palmkernöl der Fall ist“, betont Nico Gruber.

„Projekt kann auf Urlaubsinsel große Aufmerksamkeit erzielen“

„Die Voraussetzungen sind auf Rügen für das gesamte Projekt enorm gut. Weil wir hier als Wissenschaftler mit Herrn Gruber einen Partner mit hohem Idealismus und großer Wirtschaftskraft haben – weil der Standort sehr gut angebunden ist und auf einer Urlauberinsel große Aufmerksamkeit bekommen wird“, schätzt der Kieler Professor Schulz ein. Das Thema „nachhaltige Lebensmittel“ werde in Zukunft rasant an Bedeutung gewinnen.

Im Jahr 2024 soll der Betrieb auf Rügen komplett fertig sein. Michelli Gruber will schon ab diesem Sommer Führungen anbieten, um interessierten Besuchern Einblick in die Abläufe zu geben. Auch ein Restaurant und ein Laden, in dem die am Standort produzierten Lebensmittel (neben Fisch und Algen sind das weitere Meerestiere, Gemüse, Kräuter, Bier und Obst) angeboten werden, soll mittelfristig eröffnet werden. „Wenn wirklich alles so kommt wie geplant, wäre das für unsere Stadt und ganz Rügen eine Riesensache“, sagt Bergens Bürgermeistern Anja Ratzke (parteilos).

Bereits knapp 15 Angestellte arbeiten aktuell in Grubers Forschungszentrum und für die beteiligten Partner am Projekt. Der Gründer rechnet mit 100 Jobs am Standort, wenn in zwei bis drei Jahren alles laufe: „Wir suchen derzeit in allem Bereichen Leute, vor allem Handwerker für Festanstellungen“, sagt Gruber. Auch Start-ups der Bioökonomie sollen in der alten Molkerei einen Platz bekommen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, die Eröffnung des Zentrums in wenigen Tagen dürfte aber ein wichtiger Meilenstein sein.

