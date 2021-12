Stralsund/Hiddensee

Elisabeth Büchsel (1867 bis 1957) gehört zu den pommerschen Malerinnen, die sich bis in unsere Tage großer Beliebtheit erfreuen. Zuletzt 1997, 2014 und 2017 widmete das Stralsund Museum der Künstlerin eine Sonderausstellung. Ihre erste Personalausstellung in Stralsund ist bereits 1902 belegt. Das Werk der als Tochter eines wohlhabenden Stralsunder Tuchhändlers geborene Frau ist unüberschaubar, große Bekanntheit erreichte sie mit den Bildern, die während ihrer Sommeraufenthalte auf der Insel entstanden.

Wer mehr über die Malerin wissen will, dem sei das im Leipziger Eudora-Verlag erschienenen Buch einer der vielleicht Kennerin ihres Werks empfohlen. Dorina Kasten arbeitet im Stralsund Museum. Ihr reich bebildertes Werk trägt ganz treffend den Titel „Elisabeth Büchsel: Bilder eines schönen, starken Lebens“. Über 110 Werke kann man in dem Buch bewundern, auch Fotos der Künstlerin.

Ziel: Malerin werden

Kasten dokumentiert, wie schwer es in ihrer Zeit war, ein selbstbestimmtes Leben als Künstlerin zu führen. Ihr zeichnerisches Talent sei schon früh erkennbar gewesen, schreibt Kasten. Ihren Wunsch, Malerin zu werden, hat sie mit großer Hartnäckigkeit verfolgt. Zwei Mal hielt sich Büchsel in Paris auf, wahrscheinlich war sie auch in der Normandie, wurde zudem in Berlin ausgebildet. Sie war auch anderenorts, so in Venedig und Rom.

1907 ließ sie sich dauerhaft in der Heimat nieder. Ob sie sich ab 1904 oder erst ab 1907 dauerhaft im Sommer auf Hiddensee aufhielt ist nicht klar. Zeitzeugen berichten von ihrem großen Fleiß, ihrem Talent, Kinder als Modelle zu gewinnen. Dass sie sich als Spätimpressionistin auf der Insel mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland niederließ, begründet Kasten nicht zuletzt mit ihrer Vorliebe für warme Gegenden. Mehrfach hielt sie sich in Capri auf.

Eindrucksvolle Bilder von Fischern

Die gestaltende Wirkung des Sonnenlichts sei ein zentrales Thema ihres Werks. Büchsel schuf eindrucksvolle Bilder von Fischern und ihren Frauen und wohnte auch bei Einheimischen zunächst in Vitte, dann auch in Kloster. Auf der Insel hatte sie viele Freunde, sie nahm an Gerhart Hauptmanns Abendgesellschaften teil. Büchsel ist eine der Gründerinnen des „Hiddensoer Künstlerinnenbundes“ im Jahre 1919.

Ihre Heimat sei aber immer die Hansestadt und nicht Hiddensee gewesen, so Kasten. Als einen Beleg führt sie auch ein Gedicht an, in dem es heißt: „Wer im Volk weiß nicht zu sagen wo mein schönes Stralsund liegt Seine stolzen Türme ragen, wo der kühle Belt sich wiegt … Stralsunds Türme sind Gedanken Einfach, aber hoch und kühn …“ Kasten bezeichnet Büchsel als eine Dokumentarin der Stadt, in ihrem langen Leben durchstreifte sie gern die Stralsunder Straßen und schuf im Auftrag des Rates Lithographien. Büchsel nahm auch an Ausstellungen des Pommerschen Künstlerbundes teil. Zu ihrem 90. Geburtstag 1957 fand ihre letzte Personalausstellung, die Büchsel selbst erlebte. Die Zeitschrift Bildende Kunst rühmte sie als „die Malerin von Hiddensee“.

Dorina Kasten: „Elisabeth Büchsel. Bilder eines schönen starken Lebens“, ISBN 978-3-938533-74-1, 25 Euro

Von Eckhard Oberdörfer