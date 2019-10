Jugendblasorchester sucht im Jubiläumsjahr neuen Leiter

Sassnitz

Mit einem großen Konzert feiert das Jugendblasorchester Sassnitz am 2. November seinen 60. Geburtstag. Neben dem aktuellen Ensemble werden auch ehemalige Musiker das Festprogramm in der Sporthalle Dwasieden gestalten. Einer wird allerdings auf der Bühne fehlen: Ralf Berger wird den Taktstock nicht in die Hand nehmen. Der langjährige Orchesterleiter und der Vorstand des Orchestervereins haben sich überworfen. Berger wurde der Vertrag im Frühjahr gekündigt.

Zu den Gründen wollen sich weder Berger noch der Vereinsvorstand öffentlich äußern. Sie werde keine „schmutzige Wäsche waschen“, sagte die Vorsitzende Silke Buettler im OZ-Gespräch. Vor zwei Jahren klang das noch anders. Bis zu dem Zeitpunkt hatte die Stadt Sassnitz Ralf Berger, der sich dort als Sachbearbeiter um kulturelle Belange kümmert, für einen Teil der Orchesterarbeit freigestellt. Als sein Vertrag so geändert wurde, dass er nur noch nach Feierabend unterrichten sollte, gingen die Eltern und die neuen Vorstandsmitglieder auf die Barrikaden. Genützt hat es letztlich wenig. Seit dem Zeitpunkt hatte der Verein mit seinem Orchesterleiter einen Honorarvertrag geschlossen – und diesen nun offenbar gekündigt.

1998 die Nachfolge von Kindermann angetreten

Seitdem hat der Musikschullehrer Martin Mempel übergangsweise diese Funktion inne. Seine Kollegen sowie Musiker der Sassnitzer Blasmusikanten und der Wieker Blasmusik unterstützen das Jugendblasorchester bei der musikalischen Ausbildung, um die sich bislang Ralf Berger weitgehend allein gekümmert hatte. „So ähnlich haben wir das auch gehandhabt, als Herr Berger krankheitsbedingt eine Zeit lang nicht unterrichten konnte“, sagt Silke Buettler. Der Sassnitzer trat 1970 als Achtjähriger in das Orchester ein und spielte Klarinette. Am 1. Juni 1998, also vor mehr als 21 Jahren, übernahm er die Leitung des Ensembles von Karl-Werner Kindermann, unter dem er seit 1984 als stellvertretender Leiter und Instrumentallehrer gearbeitet hatte. Unter Bergers Leitung wurde das Nachwuchsorchester wieder gegründet, das er in den 80-er Jahren schon einmal ins Leben gerufen hatte, um die Förderung der jungen Musiker zu optimieren.

Dank an engagierte Kinder und Eltern

„ Ralf Berger war mit dem Orchester praktisch verheiratet“, sagt Silke Buettler anerkennend. Mit Unterstützung des Bläserverbandes des Landes suchen die Sassnitzer einen Nachfolger für ihren bisherigen Orchesterleiter. Die Trennung ist dem 57-Jährigen nicht leichtgefallen. „Ich bin sehr dankbar, dass einige Musiker dem Orchester und mir zum Teil die gesamten 21 Jahre über die Treue gehalten haben.“ Die Eltern seien sehr engagiert gewesen. „Ich habe bei meiner Arbeit von ihnen viel Unterstützung erfahren, ob bei der Betreuung der Kinder oder beim Transport der Instrumente“, sagt der frühere Orchesterleiter. „Ich wünsche den Musikerinnen und Musikern für ihr Jubiläumskonzert viel Spaß und gutes Gelingen und hoffe, dass sie noch recht lange dem gemeinsamen, so wertvollen Hobby nachgehen werden.“

Kooperation mit anderen Musikern

Rund 30 Mitglieder sind derzeit im Jugendblasorchester aktiv. Zum 60. Geburtstag werden etwa 40 Musiker in Dwasieden auf der Bühne stehen, schätzt Silke Buettler. Das eine oder andere ehemalige Orchestermitglied wird ebenso dabei sein wie Musiker-Kollegen anderer Ensembles, mit denen die Sassnitzer eng zusammenarbeiten. Mit den Blasmusikanten aus Sassnitz, der Wieker Blasmusik und der Musikschule Rügen sei eine Kooperationsgemeinschaft entstanden, die richtig Laune mache. „Die Musiker haben ganz offensichtlich Spaß am gemeinsamen Musizieren“, sagt die Vereinsvorsitzende. Viele „Ehemalige“ seien mittlerweile bei den Proben dabei, um nicht nur den Auftritt beim Orchestergeburtstag vorzubereiten, sondern auch für das Weihnachtskonzert zu üben. Das soll in diesem Jahr am 15. Dezember stattfinden und vorwiegend aus Titeln bestehen, die das Publikum auch mitsingen kann, verrät Silke Buettler.

Glückwünsche von Egon Krenz

Was beim festlichen Konzert am 2. November ab 14.30 Uhr in der Sporthalle Dwasieden zu hören sein wird, haben die Kinder, Jugendlichen und jungen Leute des Jugendblasorchesters beim Sommerworkshop Ende August in Drewoldke festgelegt und einstudiert. Es werde einen Mix aus beliebten Klassikern des Jugendblasorchesters und aus neu einstudierten Stücken geben, kündigt der Verein an. Einige Titel interpretieren sie gemeinsam mit den Sassnitzer Blasmusikanten. Und ja, natürlich werde auch die Titelmelodie der Fernseh-Serie „Zur See“ gespielt, verspricht die Vereinsvorsitzende Buettler. Am Rande des Konzerts können die Besucher in einer kleinen Traditionsecke Erinnerungsstücke aus der 60-jährigen Geschichte des Klangkörpers betrachten. Dort wird man vielleicht auch das Glückwunschschreiben finden, das der damalige FDJ-Vorsitzende Egon Krenz den jungen Musikern zum 15. Geburtstag ihres Orchesters schickte. Ob er auch zum 60. ein paar Zeilen an die Sassnitzer richtet – „wir lassen uns mal überraschen“, sagt Silke Buettler augenzwinkernd.

Von Malta bis nach Nordkorea Am 7. November 1959 trafen sich zum ersten Mal die künftigen Musiker des Jugendblasorchesters. Unterrichtet wurden sie von Helmut Thiel und seinen Kollegen, allesamt Militärmusiker, die zum Standortmusikkorps der Volksmarine gehörten. Mitspielen durfte in dem neuen Orchester nur, wer in der Schule einen Notendurchschnitt von wenigstens 2,5 hatte. Das erste Konzert gaben sie zu Silvester 1961 in den Stubnitz-Lichtspielen. Damals nannte sich die Kapelle noch „Schülerblasorchester“. 1976 übernahm Karl-Werner Kindermann die Leitung, der den Taktstock 1998 an Ralf Berger übergab. Das Jugendblasorchester ist viel in der Welt herumgekommen, gastierte 1964 beim Deutschlandtreffen, beim Turn- und Sportfest in Leipzig, bei den Weltfestspielen der Jugend in Berlin und auf Kuba und gab Konzerte in Moskau, Leningrad, Algerien, Nordkorea, China und auf Malta. Das Jubiläumskonzert am 2. November in der Turnhalle Dwasieden beginnt um 14.30 Uhr. Karten gibt es am Tag des Konzerts am Einlass in der Halle beziehungsweise im Vorverkauf in Sassnitz bei der Drogerie Fritsch, bei Oehmichen-Optik und beim Tourist-Service.

Von Maik Trettin