Putbus/Garz

Das Entsetzen bei den Hundehaltern, die in der Nacht zum Dienstag ihre geliebten Vierbeiner verloren haben, war groß, berichtet Imke Bernardt. Die Tierärztin arbeitet in der Praxis Puvogel in der Bergener Industriestraße. Allein dort trafen seit Sonnabend fünf Hunde ein, die aller Wahrscheinlichkeit nach am Kontakt mit Blaualgen erkrankt waren. „Für drei von ihnen kamen die Notfallmaßnahmen zu spät“, so Imke Bernardt.

Die Hunde einer einheimischen und einer Urlauberfamilie hätten an Badestellen in Wreechen und im Bereich von Garz Wasser getrunken. Zwei starben in der Praxis, ein dritter auf dem Weg dorthin. „Später fingen sie dann an, zu speicheln, erbrachen sich und hatten auch Probleme mit Durchfall.“ Wenn sich diese Symptome zeigen und das vierbeinige Familienmitglied außergewöhnlich apathisch erscheint, rät die Veterinärin dringend, einen Tierarzt aufzusuchen. „Wir sind derzeit in akuter Alarmbereitschaft“, so Imke Bernardt.

Anzeige

Keine Meldepflicht vonseiten der Ärzte

Wegen des Todes von mehreren Hunden waren bereits am Vortag Strände bei Greifswald gesperrt worden. Beim Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Rügen seien die aktuellen Fälle auf der Insel nicht bekannt, teilt Sprecherin Stefanie Skock mit. „Es besteht in diesen Fällen keine Informationspflicht vonseiten der praktischen Ärzte.“ Auch einen Überblick über etwaige weitere Fälle hat die Behörde daher nicht.

Weitere OZ+ Artikel

Hundehalter sollten stehende Gewässer und Bodden meiden, auf deren Oberfläche sich ein blaugrüner Teppich zeigt. Zur Vorsicht solle der Hund auch dort, wo es nicht ohnehin vorgeschrieben ist, angeleint bleiben, bis sich der Halter von der Wasserqualität überzeugt hat. „Insbesondere nach langem Laufen oder Spielen, überhitzte Hunde könnten größere Mengen belastetes Wasser trinken und daran erkranken.“

Hitze führt zu „explosionsartiger Blaualgenblüte“

Blaualgen können Gifte bilden, die sich bei bestimmten Konzentrationen negativ auf das Wohlbefinden von Menschen und Tieren auswirken. Blaualgen seien auf den ersten Blick nicht von anderen Algenarten zu unterscheiden. „Erst die mikroskopische Analyse gibt Ausschluss darüber, um welche Form von Cyanobakterien es sich handelt“, so die Sprecherin. Zur Gefahr werden Blaualgen beispielsweise für Hunde, die von dem Wasser trinken oder kontaminierte Stöcke, Steine oder Algenmatten am Ufer ablecken oder zerkauen.

Neben den erwähnten könnten auch spezifische Symptome einer Vergiftung wie Atemnot, Zuckungen und Krämpfe, Ohnmacht, Seitenlage oder auch Fieber auftreten. Hat der Hund die Organismen erst aufgenommen, können giftige Wirkungen zu inneren Blutungen und schließlich zu Leberversagen führen. Werden die Symptome allerdings rechtzeitig erkannt, können Gegengift und vor allem Infusionen das Schlimmste verhindern. „Wir durchspülen auf diese Weise die Nieren“, sagt Imke Bernardt. Im Verdachtsfall sollte der Hunde zunächst abgeduscht werden. Das Befinden der Tiere kann sich innerhalb weniger Stunden rasant verschlechtern.

Die derzeit hohen Temperaturen führen zeitweise zu einer „explosionsartigen Blaualgenblüte“. Die Situation kann sich aber innerhalb weniger Stunden verändern. Die sogenannten Blaualgen sind eigentlich keine Algen, sondern Bakterien, die einen blauen Farbstoff enthalten.

Gefahr besonders hoch bei offenen Wunden

Auf Rügen hat das Gesundheitsamt des Kreises mittlerweile empfohlen, die Badestelle Zicker-Zudar vorübergehend zu sperren, wo Mitarbeiter des Gesundheitsamts eine deutliche Bildung eines Algenteppichs festgestellt hatten. Auch die Badestelle an der Goor in Lauterbach wurde gesperrt und mit Warnhinweisen versehen. Menschen könnten vor allem dann betroffen sein, wenn sie immungeschwächt sind oder offene Wunden haben. In dem Fall droht eine Infektion. Blaualgen oder Cyanobakterien können dem Landesgesundheitsamt zufolge auch Haut- und Schleimhautreizungen hervorrufen sowie nach dem Schlucken des Wassers zu Erbrechen und Durchfall führen. Säuglinge und Kleinkinder sind besonders gefährdet.

Kurverwaltungen verteilen an Gefahrenstellen zudem Flyer des Landesamts für Gesundheit und Soziales. Darin klärt die Behörde über Gefahren durch Cyanobakterien, Vibrionen und auch Nesselquallen auf. Ein Bakterienteppich sei am besten daran zu erkennen, dass die Sichttiefe im bläulich-grün getrübten Wasser eingeschränkt sei. Auch Schlierenbildung und eine wolkenartige Verteilung im Wasser böten Hinweise. „Gehen Sie dort nicht baden, wo sie Ihre Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sehen können“, rät die Behörde.

Von Uwe Driest