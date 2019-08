Stralsund

Mit 21 Freiwilligen war die Stralsunder Freiwillige Feuerwehr am 21. Februar 1959 gegründet worden. Anlass genug, den 60 Geburtstag der Wehr am Sonnabend mit einem Paukenschlag zu begehen. Bevor im Sicherheitstechnischen Zentrum der Hansestadt in der Seestraße das große Hoffest startete, machten sich 35 Fahrzeuge vom Busbahnhof aus auf den Weg zur Party.

Wehren aus allen Teilen des Landkreises waren gekommen

Heino Tanschus, Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Ordnungsamtschef der Hansestadt, freute sich darüber, dass Wehren aus allen Teilen des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie Vertreter anderer Rettungs- und Hilfsorganisationen von DRK, THW und DLRG gekommen waren, um mitzufeiern. „Solch einen großartigen Umzug könnte es gerne zu jedem Feuerwehrgeburtstag geben“, so Tanschus.

Aktive Kinder- und Jugendarbeit

Heute zählt die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt 70 Aktive, darunter sieben Frauen, die für alle Aufgaben durch eine gute Ausbildung gerüstet sind. Wehrleiter Andreas Redlich ist aber ebenso stolz auf die Jugendarbeit, die in der Wehr geleistet wird. Davon, dass Feuerwehrmann immer noch ein Sehnsuchtsberuf ist, stehen 51 Mädchen und Jungen in der Kinderfeuerwehr und sowie 23 Aktive in der Jugendwehr. „Etwa ein Drittel dieser Jugendlichen, findet dann auch den Weg in die Einsatzabteilung“, sagt Redlich.

Um seine Mannschaftsstärke muss er sich also wenig sorgen machen. Im Gegenteil. Der Umbau der alten Notarztwache zum neuen Dienstgebäude der Freiwilligen Feuerwehr ist schon mal auf Zuwachs ausgelegt. So wird etwa der Umkleideraum künftig eine Kapazität für 80 Feuerwehrleute haben.

Von Jörg Mattern