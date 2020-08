Blues in Binz: Pugsley Buzzard Trio spielt auf dem Kurplatz

Binz

Seit 24 Jahren gehört der Blues zu Binz wie die Ostsee und der Strand. Doch als die diesjährige Ausgabe des Blue Wave Festivals abgesagt und auf 2021 verschoben werden musste, stand fest: Binz wird 2020 nicht gänzlich auf guten Blues verzichten. So entstand die Idee der Blue Wave Blind Dates, kleinerer Freiluftkonzerte auf dem Kurplatz mit renommierten Bluesmusikern.

Den Auftakt macht am 3. August um 19 Uhr der coolste Pianospieler Australiens, „the big voice from Down Under“, Pugsley Buzzard. Mit seinem Barrelhouse Piano-Stil und seiner ungewöhnlich rauchigen Stimme spielt er in kleiner Besetzung den großen New Orleans Sound aus der Zeit der Daddys, Dandies, Girlies und sexy Mamas. Seine Musik bezeichnet er selbst als New Orleans Voodoo Boogie. Pugsley ist Musiker, Schauspieler, Fernsehkoch und liebenswerter Grizzly mit Hut, den man auf keinen Fall verpassen sollte. Seine musikalischen Begleiter sind an diesem Abend Tobi Fleischer (bass) und Blue Wave Festival-Gründer Micha Maass (drums). Das Konzert ist kostenfrei.

Zur Sicherheit der Gäste und Künstler gelten bei diesem Konzert die aktuellen Vorgaben für Veranstaltungen. So sind sowohl Veranstaltungsfläche als auch Teilnehmerzahl begrenzt. Am Einlass werden die Kontaktdaten jedes Besuchers aufgenommen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist am Einlass notwendig, auf der Veranstaltungsfläche wird er empfohlen. „Eintrittskarte“ für das Konzert ist die Binzer Bucht Card (Kurkarte) bzw. die Einwohnerkarte. Info: 038393/148148

Von OZ