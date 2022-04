​Böschungsbrand stoppte Bahnverkehr zwischen Stralsund und Rügen

Stralsund

Ein Böschungsbrand hat den Bahnverkehr zwischen dem Stralsunder Festland und der Insel Rügen für eine Stunde lahmgelegt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag sagte, wurde das Feuer am Donnerstag auf der Insel Dänholm bemerkt. Die Landesstraße 296 über den Dänholm, der zwischen Stralsund und Rügen liegt, und den Rügendamm sowie die Bahnstrecke Stralsund-Bergen-Sassnitz mussten gesperrt werden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können.

Als Brandursache wurde von Polizei und Bahn ein technischer Defekt an einem Bahnstromkabel benannt, der für einen Zündfunken sorgte. Autofahrer konnten über die Rügenbrücke ausweichen, Bahnreisende mussten Geduld haben. In der Region Vorpommern-Rügen herrscht trotz längerer Trockenheit derzeit erst die Waldbrandwarnstufe zwei, also geringe Brandgefahr. Es gibt fünf Warnstufen.

Von oz