Booster in Vorpommern-Rügen: Vierte Corona-Impfung ab sofort möglich

Stralsund

Ab sofort kann sich jede impfwillige Person neben der Erst-, Zweit- oder ersten Auffrischungsimpfung (Booster) auch die zweite Auffrischungsimpfung in einem der Impfstützpunkte im Landkreis Vorpommern-Rügen holen. Dafür stehen weiterhin die Impfstoffe von Biontech und Moderna bereit.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Risikogruppen. Die Ständige Impfkommission hatte eine Empfehlung für besonders gesundheitlich gefährdete und exponierte Personengruppen ausgesprochen. Sie empfiehlt den zweiten Booster nach frühestens drei Monaten für Menschen ab 70 Jahren, Betreute in Einrichtungen der Pflege und Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren. Die Impfempfehlung zur zweiten Booster-Impfung frühestens nach sechs Monaten besteht zudem für Tätige in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Eine Terminvereinbarung ist möglich über die Landes-Impfhotline unter 0385/20271 115 oder das Online-Tool www.corona-impftermin-mv.de. An allen Impfstützpunkten sind auch Kapazitäten zum Impfen ohne Termin von Montag bis Freitag in den Nachmittagsstunden verfügbar: von 13 bis 17 Uhr im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund, von 13 bis 16 Uhr in den Impftstützpunkten in Bergen auf Rügen, Grimmen sowie Ribnitz-Damgarten.

Von OZ