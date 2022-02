Borchtitz: 86-Jähriger fährt geschlossene Schranke ab und flüchtet

Borchtitz

Ein 86-jähriger Autofahrer hat am vergangenen Freitag am Bahnübergang Borchtitz auf der Insel Rügen mit seinem Fahrzeug einen geschlossenen Schrankenbaum abgefahren und anschließend seine Fahrt in Richtung Mukran ohne Halt fortgesetzt. Wie die Bundespolizeiinspektion Stralsund am Montag mitteilte, überfuhr eine Regionalbahn die abgerissene Schranke. Am Triebwagen entstand aber kein Schaden.

Wie es weiter hieß, hatte ein Zeuge den Unfall beobachtet und die örtliche Bundespolizei in Mukran informiert. Eine Streife stellte den Schrankenbaum sicher und suchte den Verursacher zur Prüfung des Sachverhaltes auf. Der Senior wurde nicht zu Hause angetroffen. Er war Hinweisen zufolge in eine Autowerkstatt gefahren, um den Schaden beseitigen zu lassen. In der Werkstatt sicherten die Bundespolizisten die Unfallspuren am Fahrzeug. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, den Schrankenbaum beschädigt zu haben, weil er die geschlossene Schranke nicht bemerkt hätte. Der 86-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Durch Techniker der Deutschen Bahn AG konnte die defekte Schrankenanlage am Bahnübergang Borchtitz repariert und wieder in Betrieb genommen werden. Es kam zu keinen Zugausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Sassnitz und Lietzow.

Von OZ