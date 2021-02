Borkenkäfer und Klimawandel: Das Ende der Fichte auf Rügen ist nah

Bergen

Lautes Motorengeräusch im Wald bei Stadthof. Seit ein paar Tagen ist am Bergener Stadtrand der Fahrer eines Harvesters am Werk und fällt im Minutentakt Bäume. Dies sei laut Forstamt auch dringend notwendig, denn hier wütete in den vergangenen Jahren der Borkenkäfer. Er sowie klimatisch veränderte Bedingungen tragen die Schuld an dem Holzeinschlag.

Waldbesitzer ist Jochen Vömel. Er schaute aus der Ferne zu, wie sich langsam alles lichtet. „Ich muss nun das Beste daraus machen: Das Holz bestmöglich verwerten und dann dafür sorgen, dass es weiterhin ein ordentlicher Wald bleibt. Ich werde ihn umbauen müssen“, sagt er. Wichtig sei, den Schädlingen die Möglichkeiten nehmen, sich auszubreiten.

Revierleiter Cornell Kuithan zeigt ein Stück einer Fichtenrinde. Hier hatte der Borkenkäfer „gewütet“. Quelle: Mathias Otto

Als er die schadhaften Bäume in seinem Bestand entdeckte, informierte er das Forstamt. Das erste Fazit von Cornell Kuithan, Revierleiter im Forstamt Rügen: „Es ist ein grausames eindrückliches Bild. Die Bäume sind zum Teil schneeweiß, weil die Rinde ab ist.“ Hier bleibe nichts anderes übrig, als diese zu fällen. „Im Idealfall, bevor wir Temperaturen um die 15 Grad erreichen. Dann wird der Käfer wieder aktiv“, sagt er.

Bis 14 000 Festmeter Schadholz

Gegen einen kleinen Befall mit Borkenkäfern kann sich ein gesunder Baum erfolgreich wehren. Durch die Produktion von Baumharz verhindert er, dass die Käfer in die Rinde eindringen. Bei geschwächten Bäumen oder zu vielen Eindringen ist dieser Schutz nicht mehr gegeben. Die Gefahr bei diesen Forstschädlingen besteht darin, dass sie Eier unter der Rinde ablegen. Die schlüpfenden Larven fressen die wichtigsten Schichten des Baumstammes unter der Rinde und zerstören somit die Lebensadern des Baumes.

Und genau das ist flächendeckend auf Rügen eingetreten. Die heißen und wasserarmen Sommermonate in den vergangenen Jahren waren mit dafür verantwortlich, dass die Bäume weniger Harz produzieren. Somit wurde das Ausbreiten des Schädlings enorm begünstigt. Allein im Bergener Ortsteil Stadthof wütete der Käfer auf einer Fläche von 4,5 Hektar. „Die Menge des Einschlages – nur allein die Schadholzberäumung – beläuft sich in diesem Frühjahr bei meinen Kunden zwischen 10 000 und 14 000 Festmetern“, so der Revierleiter. Etwa bei Güttin, Trent, Ralswiek und Vilmnitz.

Fichte hat keine Zukunft mehr

Auf diesen Flächen eine neue Generation Fichten zu pflanzen, würde nicht sinnvoll sein, sagt Kuithan. Er bezieht sich dabei auf eine Studie des Landwirtschaftsministeriums MV aus dem Jahr 2018, die sich mit den Auswirkungen des Klimas auf den Forst beschäftigte. Als Grundlage wurden Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes aus den Jahren 1981 bis 2010 verwendet. Ein wichtiger Aspekt dabei: Die Verhältnisse auf Rügen sind ungünstig, um hier Fichten anbauen zu können.

Ungünstigste Verhältnisse treten dann ein, wenn die Jahresdurchschnittstemperatur über 8,5 Grad liegt sowie die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Jahr weniger als 700 Millimeter beträgt. „Genau das ist auf der Insel Rügen der Fall. Zusätzlich ist in allen Gebieten eine negative Wasserbilanz aufzuweisen. Also geraten diese Bäume im Sommer grundsätzlich unter Druck“, sagt der Revierleiter. Die Fichte hat aus seiner Sicht deshalb keine Zukunft auf der Insel Rügen.

Waldumbau nach Baumfällungen

Experte auf diesem Gebiet ist auch der Rügener Geobotaniker und Landschaftsökologe Prof. Dr. Hans Dieter Knapp. Auch er sagt: „Die Zeit der Fichte ist vorbei. Sie sind vor 200 Jahren künstlich eingeführt worden, „weil sie schnell wachsen und brauchbares Holz liefern. Die Zeit ist aufgrund des Klimawandels schlichtweg vorbei“, sagt er. In Schutzgebieten wie dem Nationalpark Jasmund würde man bei einem Borkenkäfer-Befall nichts unternehmen. „Die Natur regelt das alleine. Der Wald wächst nach und erholt sich auch wieder. In einem Wirtschaftswald sieht es natürlich anders aus. Es ist dementsprechend auch anders zu bewerten“, sagt er.

Jochen Vömel hat sich nach Beratungen mit dem Forstamt für einen Waldumbau entschieden. Hier soll ein Nieder- und Mischwald entstehen, überwiegend mit heimischen Baumarten.

Cornell Kuithan macht in diesem Zusammenhang auf den Paragraf 19 des Landeswaldgesetzes aufmerksam. Dieser besagt, dass Waldbesitzer der Gefahr einer erheblichen Schädigung des Waldes vorzubeugen haben und demnach kranke Baumbestände dem Forstamt melden sollen. Für Maßnahmen gibt es Förderprogramme vom Land, die etwa den Waldumbau mit bis zu 6500 Euro finanziell unterstützen.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto