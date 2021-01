Brände, Angriff auf Polizisten aber wenig Böllern: So startete Rügen in das Jahr 2021

Rügen

Es ist wohl die ruhigste Silvesternacht seit vielen Jahren, die man auf der Insel Rügen erlebt hat. Dies ist aber nur augenscheinlich der Fall gewesen. Denn ohne Einsätze für Polizei und Feuerwehr bleibt die Nacht in das neue Jahrzehnt nicht.

Es ist 23 Uhr. Die Straßen der Insel sind leer. Im Gegensatz zu den zurückliegenden Jahren erhellt nur sporadisch mal eine Silvesterrakete den Himmel über der Insel. Den ersten Einsatz in der Silvesternacht haben die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Putbus zu dem Zeitpunkt bereits hinter sich. Gegen 18.30 Uhr sind sie alarmiert worden, weil eine Hecke in Lauterbach gebrannt hat. Die Ursache: Wohl ein kleiner Jugendfeuerwerkskörper, wie Gemeindewehrführer Sebastian Götte informiert.

Heckenbrand in Putbus war schnell gelöscht

Nach gut 30 Minuten ist der Einsatz beendet gewesen. „Wir brauchten eigentlich auch nur noch die Kontrolle machen, ob die Hecke tatsächlich nicht mehr brennt. Denn das Feuer hatten schon die Anwohner gelöscht“, berichtet Götte.

Ganz ohne böse Geister mit Böllern zu vertreiben, ging es nirgends - auch in Putbus nicht. Im Ortsteil Lauterbach setzte ein kleiner Jugendfeuerwerkskörper eine Hecke in Brand. Quelle: Anja Krüger

Die darauffolgenden Stunden verlaufen ruhig für die Putbuser Rettungskräfte. „Es war schon zu merken, dass es kein Feuerwerk zu kaufen gab und es verboten war, im öffentlichen Raum zu böllern. Und auch dass aufgrund des Lockdowns weniger Inselbesucher da waren, hat die Gefahr minimiert“, sagt der Gemeindewehrführer.

Binz und Sellin: Menschen stoßen an der Seebrücke an

Kurz vor 23.30 Uhr sind dann doch zunehmend mehr Menschen zu Fuß auf den Straßen unterwegs. Über den Bergener Markt spaziert eine kleine Gruppe Jugendlicher. Sie scheinen nicht recht etwas mit sich anzufangen zu wissen. In Binz machen sich zur gleichen Zeit zahlreiche Frauen, Männer und Familien auf den Weg zur Seebrücke. Der Vorplatz ist bereits gegen 23.45 Uhr sehr gut gefüllt.

Kurz vor Mitternacht machten sich in Binz zahlreiche Menschen auf den Weg zur Seebrücke. Quelle: Anja Krüger

Auch in Sellin treffen sich einige, aber bei Weitem nicht so viele Menschen oberhalb der Seebrücke. Die letzten zehn Sekunden bis zum Jahreswechsel werden runtergezählt, einige füllen noch schnell den mitgebrachten Sekt in Gläser. Ein Feuerwerk wie in den vergangenen Jahren gibt es nicht. Die Leute begnügen sich mit Wunderkerzen.

Bergener Rettungskräfte mit erstem Einsatz des Jahres im Kreis

Anders wohl im Bergener Stadtteil Rotensee. Kurz nach 1 Uhr schrillt der Pieper der Feuerwehrkameraden und Kameradinnen von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt. Laut Kreiswehrführer Vorpommern-Rügens ist es der erste Feuerwehreinsatz im gesamten Landkreis – zum Glück nichts Schlimmes. „Im Rotensee-Park hat ein alter Weidenbaum gebrannt. Das Feuer ist wahrscheinlich durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst worden“, berichtet Bergens Wehrführer André Muswieck.

Beinahe menschenleer: der Markt in Bergen auf Rügen. Quelle: Anja Krüger

Für die 15 Einsatzkräfte ist es nur ein kleiner Einsatz, der bereits nach rund 30 Minuten beendet ist – aber einer, der sie von ihren Familien losreißt. „Insgesamt ist es eine ruhige Nacht gewesen“, resümiert der Wehrführer am Neujahrstag. Aber das seien die Silvesternächte in der Inselhauptstadt generell.

Gingst: Party läuft aus dem Ruder und Polizist wird verletzt

Zur gleichen Zeit ist in Gingst eine feuchtfröhliche Party in vollem Gange. Diese soll später aus dem Ruder laufen und sämtliche, für das Polizeihauptrevier Bergen in dieser Nacht eingesetzte, Polizisten auf den Plan rufen. Ein 32-jähriger Partygast aus Bergen hat sich wohl nicht mehr unter Kontrolle, randaliert. Um 2.30 Uhr wird schließlich die Polizei informiert. Zwar flüchtet der Bergener, wird aber wenig später gestellt. Gegenüber den Beamten wird der Mann aggressiv – zunächst verbal, dann körperlich. Die Situation eskaliert. Einem 54-jährigen Polizisten tritt er mit dem Fuß ins Gesicht, sodass sich dieser nach dem Einsatz in ärztliche Behandlung begeben muss.

Für den 32-Jährigen, der Morgen gegen 7 Uhr noch 1,8 Promille intus hat, endet die Silvesternacht in der Gewahrsamszelle des Hauptreviers und mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizei wird auf Hiddensee nicht gebraucht

Wie Mario Ullrich, Leiter des Bergener Hauptreviers mitteilt, werde zudem geprüft, ob sich bei der Party an die geltenden Corona-Vorschriften gehalten worden ist. Nach ersten Erkenntnissen seien nämlich mehr als zwei Hausstände dort vertreten gewesen. Insgesamt zieht Mario Ullrich ein positives Resümee zur Silvesternacht – vor allem im Hinblick auf die Insel Hiddensee.

„Grundsätzlich hat man sich auf der Insel anscheinend an die geltenden Corona-Regeln gehalten. Auch auf der Insel Hiddensee, wo wir, entgegen den Befürchtungen des Bürgermeisters, nicht gebraucht wurden“, sagt er abschließend.

Von Anja Krüger