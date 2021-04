Brand auf Rügen: „Feuerschein war kilometerweit am Nachthimmel zu sehen“

Groß Zicker

Das ehemalige Stallgebäude eines Dreiseitenhofs in Groß Zicker brannte in der Nacht zum Sonnabend vollständig nieder. Um 1.13 Uhr war der Alarm eingegangen. Gemeldet hatten den Brand ein Nachbar und Manuela Görtz, die sich auf dem Heimweg zu ihren im benachbarten Haus wohnenden Eltern befand. „Wir stehen alle noch unter Schock“, sagt sie. Die Flammen seien kilometerweit zu sehen gewesen.

In der Nacht zum Sonnabend brannte ein Wohngebäude in Groß Zicker nieder. Quelle: Ffw Groß Zicker

„Als die Sirene gerade verklungen war, sah ich schon den großen roten Feuerball am Himmel“, sagt auch Feuerwehrmann Daniel Wulf, der nur 300 Meter vom Einsatzort entfernt wohnt. Zum Einsatz kamen neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Groß Zicker, Middelhagen, Thiessow, Göhren, Baabe, Sellin, Binz und Lancken-Granitz mit zusammen 106 Einsatzkräften.

Anwohner holte Gartenschläuche und halfen mit

„Etwa drei Kilometer Schlauch wurden über längere Wegstrecken verlegt, um Wasser aus dem Zicker See sowie Löschteichen und dem Hydrantennetz zu entnehmen“, sagt Arne Fründt, Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Mönchgut-Granitz. Chris Wagner, Wehrführer in Groß Zicker, lobt die Zusammenarbeit der Wehren, um die angrenzenden Wohnhäuser des Dreiseitenhofs auf dem Anwesen von Axel und Katrin Westphal zu schützen.

Chris Wagner, Wehrführer der Feuerwehr Groß Zicker, prüft die Brandstelle auf glutnester. Quelle: Uwe Driest

„Das Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen war, war nicht zu retten, aber insgesamt waren sechs umliegende Gebäude gefährdet. Darin, die zu schützen, bestand die große Schwierigkeit“. Dabei hätten auch Anwohner geholfen, die Gartenschläuche hervorholten und ihre Häuser kühlten. Familie Fritz hatte erst im vergangenen Sommer einen 17 Meter tiefen Brunnen angelegt. „Der hat uns jetzt sehr geholfen“, sagt der Vater.

Familien fanden im Pfarrhaus Obhut

Zwei Häuser wurden dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Während in einem Haus teilweise Fenster zersprangen, ist ein anderes durch entstandene Wasserschäden zumindest in der oberen Etage unbewohnbar. Bei dem Feuer zogen sich zwei Personen Verletzungen zu und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Während eine davon vor Ort behandelt werden konnte, wurde die zweite zur weiteren Behandlung ins SANA-Krankenhaus nach Bergen gebracht.

IUm Schelbrände zu ersticken, legte die Feuerwehr einen Schaumteppich. Quelle: Uwe Driest

„Die Ferienwohnungen waren dank Corona leer“, sagt Katrin Westphal. Gleichwohl hätten die Bewohner der benachbarten und nun unbewohnbaren Häuser teilweise unter Schock gestanden. Eine fünfköpfige Familie und ein Ehepaar wurden zunächst von Pastor Olav Metz im Pfarrhaus der Gemeinde untergebracht, so Arne Fründt. Drei Kameraden seien zudem bei dem Einsatz leicht verletzt worden.

Eigentümer schließen Brandstiftung aus

„Gut war, dass in der Nacht der Wind nachgelassen hat. Sonst wäre der Schaden womöglich noch größer geworden“, sagt Wehrführer Wagner. Das Reetdach, das weithin sichtbar lichterloh in Flammen gestanden hatte, sei erst im vergangenen Jahr neu gedeckt worden. Die Brandstelle belegte die Feuerwehr wegen noch schwelender Glutnester mit Schaum. Die Brandwache könne bis zu 48 Stunden dauern.

In der Nacht zum Sonnabend brannte ein Wohngebäude in Groß Zicker nieder. Quelle: Uwe Driest

Der entstandene Sachschaden, der einer ersten Schätzung zufolge auf rund 150 000 Euro beziffert wurde, dürfte tatsächlich weit darüber liegen, meint Katrin Westphal. In dem niedergebrannten Gebäude befanden sich zwei eingerichtete Ferienwohnungen. Hinzu kämen die Schäden an den benachbarten Gebäuden.

Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei routinemäßig die weiteren Ermittlungen übernommen. Dass es sich tatsächlich um Brandstiftung gehandelt haben könnte, kann sich Katrin Westphal nicht vorstellen. „Wer sollte so etwas tun?“ Wahrscheinlich sei ein technischer Defekt Ursache für den Brand.

Von Uwe Driest