Brandschutz in Putbus auf Rügen: Bessere Technik oder neue Standorte?

Putbus

Die Stadt Putbus steht vor großen Entscheidungen: Bleibt die Feuerwehr am Standort bestehen oder kommen zwei neue hinzu? Beide Varianten wurden in der aktuellen Brandschutzbedarfsplanung besprochen. Jeder dieser Möglichkeiten bringt Vorteile mit, hat aber auch einige Nachteile. Das politische Gremium muss nun entscheiden, welche der Vorschläge, die bessere Variante für die Stadt ist.

Bei Variante 1 würde es im Stadtgebiet zwei neue Standorte geben. Neben Putbus würden Gerätehäuser in Kasnevitz und Vilmnitz entstehen. „Entsprechend muss dann auch Technik angeschafft und zwei Ortswehren gegründet werden, das natürlich auch mit Personal bestückt werden muss. Das ist das größte Problem dabei“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). Allerdings würde es eine Verbesserung des Schutzes für die 17 Ortsteile bedeuten.

Variante 2 spricht sich für nur einen Standort in Putbus aus. Hier soll dafür nach und nach Technik angeschafft, erneuert und verbessert werden. „Das Personal ist für diesen einen Standort ausreichend, obwohl auch hier noch Mitglieder gesucht werden. Das heißt aber auch, dass nicht für alle 17 Ortsteile das Schutzniveau so gegeben ist, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist“, sagt sie.

Neue Fahrzeuge

Konkret würde das bedeuten, dass in den kommenden Jahren viel Geld auf die Stadt zukommt, die sie im Haushalt einstellen muss. Bei Variante 2 müssen also alle zwei Jahre neue Fahrzeuge angeschafft werden, weil die bestehenden teilweise schon mehr als 20 Jahre im Einsatz sind. Für das Jahr 2022 wäre das eine Summe von 100 000 Euro, 2024 und 2026 jeweils rund 450 000 Euro. Eine Menge Geld für eine Stadt mit einer klammen Haushaltskasse.

Hier rechnet die Bürgermeisterin mit reichlich finanzieller Unterstützung vom Land, das Kommunen bei solchen Vorhaben oft großzügig unter die Arme greift. „Bei Variante 1 müssten wir Gerätehäuser und Fahrzeuge anschaffen. Das größte Problem wäre aber hier, neue Mitglieder zu finden, die später diese Technik und Fahrzeuge bedienen können“, sagt sie.

Nachwuchskräfte werden gesucht

Wie schon die Ausschüsse davor, sprach sich auch der Wirtschaftsausschuss für Variante 2 aus. „Für mich ist Erkenntnis, wie wahnsinnig toll unsere Feuerwehr ist. Wir haben zwar Defizite an allen Ecken und Enden, aber im Vergleich zu anderen Gemeinden stehen wir noch relativ gut da. Auch was die Personalausstattung angeht“, sagt der Vorsitzende Dr. Horst Korn (parteilos).

Aber auch er habe nach Gesprächen mit der Feuerwehr vernommen, dass weiterhin junge Nachwuchskräfte bei der Feuerwehr gesucht werden. „Es nützt nichts, die tollste Technik zu haben, wenn man die Leute nicht hat, die das bedienen können“, sagt er. Das sei der Grund, warum sich auch die anderen Ausschüsse dafür ausgesprochen haben, den Standort Putbus zu stärken und nicht woanders neue aufzubauen.

800 Liter pro Minute

Neben der Standortfrage hat sich der knapp 300-seitige Bericht mit den Sollzuständen beschäftigt. Verbesserungswürdig sind im Stadtgebiet die Löschkapazitäten, die in einem bedauerlichen Zustand sein sollen. Von den knapp 40 Löschteichen soll die Hälfte nicht mehr funktionsfähig sein.

Ausschussmitglied Torsten Thiede (Unser Wissen für Putbus) wünscht sich in diesem Zusammenhang die alten Wasserleitungen zurück. An verschiedenen Stellen hätte es damals Hydranten und Anschlüsse für C-Rohre gegeben. Das gibt es bis auf wenige Ausnahmen, etwa Ortsausgang Wreechen, heute nicht mehr. „Bei der Erneuerung der Trinkwasserleitung ist der Rohrquerschnitt so verringert worden, dass nicht mehr so viel Wasser durchkommt. Die Feuerwehr sagt, sie brauchen 800 Liter pro Minute. Das bekommen diese kleinen Leitungen nicht hin“, so Horst Korn.

Wasser aus dem Bodden

Torsten Thiede hat Bedenken, sollte es zu einem Ernstfall etwa in den Orten Neuendorf, Groß Stresow oder Neukamp kommen. Hier sei es laut Bericht ausreichend, weil die Feuerwehr durchaus mit dem Saugkorb in den Bodden gehen könnte, um das nötige Wasser zu holen. „Aber wir haben oft die Situation, dass wir gar kein Wasser mehr haben, die Bucht oft leer ist. Ich weiß nicht, wo dort ein Saugkorb etwas einfangen will“, sagt er. Sich also darauf zu verlassen, dass man aus dem Bodden Wasser fördern kann, sei illusorisch. Hier würden Hydranten und Anschlüsse an Wasserleitungen aus seiner Sicht mehr Sinn ergeben.

Die Stadtvertreter beraten über diese Bedarfsplanung in ihrer nächsten Sitzung am 16. August. Es ist bereits abzusehen, dass sie sich für die Variante 2 entscheiden werden. Dazu die Bürgermeisterin: „Alle fünf Jahre wird diese Planung neu überprüft. Wir werden sehen, was sich in fünf Jahren bewegen lässt und wie sich die Ortschaften entwickeln werden.“

Von Mathias Otto