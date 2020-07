Brandshagen

Eine Autofahrerin ist in Vorpommern bei einem Überholversuch mit ihrem Wagen quer vor einen Lastwagen geraten und bei dem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Stralsund erklärte, ereignete sich die Kollision am Montag auf der Bundesstraße 96 nahe der Abfahrt nach Brandshagen ( Vorpommern-Rügen). Die 76-Jährige habe beim Überholen des Lkw die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei direkt vor dessen Zugmaschine geschleudert. Was genau die Unfallursache war, müsse noch ermittelt werden. An ihrem Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die B96, die zur Insel Rügen führt, war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Von dpa/mv/RND