Brandshagen: So funktioniert die rollende Apotheke aus Stralsund

Brandshagen/Stralsund

Den fleißigen Einkäufern ist sie gleich aufgefallen – die große dunkelrote Box, die im Netto-Markt in Brandshagen im Vorraum steht. Darin verbirgt sich ein Angebot der Hansa-Apotheke aus Stralsund, um die Leute auf dem Land schneller mit Medikamenten zu versorgen, ohne dass sie selbst in die nächste Stadt fahren müssen, um ihr Rezept einzulösen.

Rezepte und Bestellungen ab in die Box

Jetzt braucht man die rosa Zettel vom Arzt nur in den Schlitz der kleinen Servicestation zu werfen, um alles andere kümmert sich die mobile Apotheke. „Wer bis 11.30 Uhr sein Rezept einwirft, bekommt spätestens am nächsten Tag alles bis an die Haustür gebracht“, erklärt Petra Verhoeven. Die 58-Jährige hat in Stralsund vier Apotheken. Die erste war 1992 die Bernstein-Apotheke am Ärztehaus im Heinrich-Heine-Ring, später kamen Korallen- und Sund-Apotheke ebenfalls in Knieper West dazu. Inzwischen ist die Sundstädterin auch Inhaberin der Apotheke im „real“.

Und die hat bisher schon Arzneimittel bis Brandshagen ausgeliefert. „Das bot sich also an, weil es von der Strecke her passt“, sagt die Unternehmerin und betont, dass der nun angebotene Botendienst alle mal schneller ist, als würden die Leute alles im Internet bestellen. Und obendrein bleibt das Geld – getreu dem Motto „Kauf lokal“ – in der regionalen Wirtschaft und landet nicht bei einem Online-Versand in Holland.

Bringe-Service ist kostenlos

Doch die Box ist nicht nur für Rezepte da. Man kann auch freiverkäufliche Arzneimittel bestellen, ganz formlos. Dafür aber bitte unbedingt mit gut leserlichem Absender versehen, damit der Apothekenkurier alles gut abliefern kann. Und für App-affine Bürger gibt es auch einen QR-Code an der Säule, der einen direkt in den Online-Shop der Stralsunder Apotheke leitet. Der Bringe-Service ist kostenlos, Rezeptzuzahlungen oder die Kosten für freie Medikamente sind bei Lieferung zu bezahlen.

Mit dem mobilen Angebot in Brandshagen gibt es jetzt zwei solcher Bringedienste in Vorpommern-Rügen. Erst im Oktober hatte in Martensdorf an der B 105 die rollende Apotheke von Peter Cramer aus Stralsund ihre Arbeit aufgenommen. Mit dem Netto-Discounter fand der Inhaber der Ratsapotheke im Herbst einen Partner für das Pilotprojekt in Martensdorf.

Netto interessiert an weiteren Partnern, z. B. auf Rügen

„Wir waren begeistert von der Idee. Das Angebot beißt sich nicht mit unserem Sortiment. Wir sehen diese Zusammenarbeit als Bereicherung für unsere Kunden. Ich hatte nach der Premiere in Martensdorf nach weiteren Partnern gesucht, und so bin ich über Peter Cramer auf die Apotheken von Petra Verhoeven gestoßen“, sagt Patrick Muranko. Der Gebietsleiter Ost des Marken-Discounts betreut 110 Filialen von Rostock bis zur Uckermark und sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit mit lokalen Apotheken. Er könnte sich diesen Service sehr gut auch auf Rügen vorstellen, doch bisher blieb das im Gegensatz zu Brandshagen nur eine Idee.

Modell für die Zukunft

Lange Zeit war der lokale Versandhandel schlechter gestellt als die großen Online-Anbieter. Das wurde im April 2020 per Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes geändert. Mit den Pilotprojekten in Martensdorf und Brandshagen senden die heimischen Apotheken ein Signal an die Politik: „Wir können das auch.“ Und andererseits dürfte die Politik sehr daran interessiert sein, Versorgungsmodelle für das platte Land „serviert“ zu bekommen. Denn es gehen nicht nur Landärzte in Rente, sondern auch Apotheker, die keinen Nachfolger finden.

Von Ines Sommer