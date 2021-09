Sassnitz

In Sassnitz auf Rügen standen erneut mehrere Garagen in Flammen. Offensichtlich wurden die Feuer absichtlich gelegt. Davon geht jedenfalls die Polizei nach ersten Ermittlungen aus.

Bei der ersten Alarmierung kurz nach vier Uhr eilten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Sassnitz zum Garagenkomplex am Garzer Busch. Dort stehen seit Jahren viele Garagen leer; das Areal wird als illegaler Schuttabladeplatz missbraucht. „Am Garzer Busch standen zwei Garagen in Vollbrand“, sagt der Sassnitzer Wehrführer Marcel Gau. Auf eine weitere Garage hatten die Flammen übergegriffen. Auffällig dabei: Es muss sich offenbar um zwei Brandherde gehandelt haben. Zwischen den Garagen, die voll in Flammen standen, befand sich eine, in der es kaum brannte.

In den frühen Morgenstunden des 18. September haben in Sassnitz mehrere Garagen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Quelle: FFw Sassnitz

Die Sassnitzer Wehr war mit 23 Leuten angerückt. Mehrere Trupps kämpften unter Atemschutz gegen die Flammen und konnten sie letztlich auch löschen. Dennoch wurden die beiden Garagen zerstört. In einer von ihnen befand sich ein sehr alter Opel. Ob er noch zugelassen war, ließ sich nicht sofort erkennen. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch während die Feuerwehrleute mit den Aufräumarbeiten nach ihrem Einsatz am Garzer Busch beschäftigt waren, wurden sie erneut alarmiert. Gegen 6.37 Uhr meldete die Rettungsleitstelle den Brand einer Garage in dem Garagenkomplex am Hotting. Dort stand beim Eintreffen der Feuerwehr allerdings erst das Garagentor in Flammen. „Das konnte unser erster Trupp schnell löschen“, so Gau. Auch in dieser Garage befand sich ein Fahrzeug, das offensichtlich deutlich neuwertiger war als der Opel, der am Garzer Busch ausgebrannt war. In diesem Fall blieb das Auto weitgehend unbeschädigt. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der ausgebrannte Opel in der Garage am Garzer Busch. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Quelle: FFw Sassnitz

In Sassnitz brennen immer wieder Garagen, vor allem am Garzer Busch, wo viele von ihnen leer stehen. Zuletzt war die Sassnitzer Feuerwehr dort vor gut einer Woche im Einsatz. In einer verwaisten Garage brannte Gerümpel. Die Polizei vermutet, dass es sich zumindest in den beiden Fällen vom Sonnabend um Brandstiftung handelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 038392-307224 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

Von Maik Trettin