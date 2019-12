Rügen

Die schönste Zeit des Jahres ist die Adventszeit und Weihnachten. Es ist die Zeit der Begegnung und der gegenseitigen Aufmerksamkeit. Und das ist gerade in unserem heutigen doch so rastlosen Leben wichtig. Wir haben es vielfach verlernt, ideelle Werte zu vermitteln. Hand auf's Herz! Wer kennt heute die Bedeutung des Advents oder die des Stollens? Ein Streifzug durch die vorweihnachtliche Zeit.

Die Bedeutung des Advent

Mit dem ersten Advent beginnen die Wochen der Erwartung. Advent, aus dem lateinischen „adventus“ kommend, bedeutet „Ankunft“. Es ist die vierwöchige Vorbereitungszeit, die auf die Geburt Jesus am 24. Dezember hinweist. 826 wurde auf dem Kirchenkonzil in Aachen dieses Datum festgelegt. Damit wollte man dem heidnischen Brauchtum der Wintersonnenwende im Dezember mit christlichen Traditionen entgegenwirken. Gemeinsam ist ihnen die Sehnsucht nach dem Licht in der dunklen Jahreszeit.

Der traditionelle Adventskranz geht auf den evangelischen Hamburger Pastor Johann Hinrich Wichemil (1808-1881) zurück. Er gründete das „Rauhe Haus“ für arme Waisenkinder und zündete im Advent jeden Tag eine weitere Kerze an einem Kronleuchter an. Später wurden daraus die vier symbolischen Kerzen. Schon aus vorchristlicher Zeit hat sich in der Winterzeit bis in unsere Tage, das Ausschmücken von Haus und Hof mit Stechpalmen-, Mistel- oder Tannenzweigen bewahrt. In dieser Tradition steht auch der Adventskranz.

St. Nikolaus und Knecht Ruprecht

Am 6. Dezember werden Groß und Klein durch den Nikolaus beschert. Dieser Tag ist dem Bischof von Myra in Kleinasien geweiht, der durch seine Weisheit und Güte Menschen in der Not half. Er lebte im 4. Jh. n. Chr. und gilt als Wohltäter der Kinder. In der Nacht vom 5. zum 6. Dezember wurden den artigen Kindern kleine Naschereien in die Schuhe gelegt. Bescherung zu Weihnachten gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert.

Der Maler Moritz von Schwind stellte den Weihnachtsmann erstmalig 1847 als Herrn Winter grafisch dar. Quelle: Uwe Hinz

Neben St. Nikolaus ist in Norddeutschland Knecht Ruprecht auch als „Weihnachtsmann“ bekannt. Die Gestalt des Weihnachtsmannes hat erstmalig 1847 der Maler der Spätromantik Moritz von Schwind in den Münchner Bilderbogen als „Herrn Winter“ dargestellt, angetan mit Mantel, Mütze, Stiefel und Bart. Bei den Wenden in Pommern und in Preußen kam der Schimmelreiter auf weißem Pferd in die Häuser.

Die Bedeutung des Weihnachtsgebäcks

Heute reden wir vom Pfefferkuchen, ein Lebkuchengebäck, welches nach einem klösterlichen Rezept aus dem Jahre 1660 stammt. Im Mittelalter würzte man Gebäck neben Zimt, Anis und Koriander auch mit Pfeffer. Die Spekulatius gehen wahrscheinlich auf den Namen des Heiligen Nikolaus zurück. Das lateinische Wort „speculator“ bedeutet Bischof. Die ursprünglich aus Holland stammenden braunen Kekse wurden in Model gedrückt und stellten eben diesen Bischof dar.

Nicht mehr wegzudenken ist der Christstollen, der symbolisch das in Windeln gewickelte Jesuskind darstellt. Der erste Stollen wurde 1457 nachweislich in Sachsen gebacken. Noch heute ist gut in Erinnerung, wie in der Bergener Bäckerei Möller in den 50er Jahren Stollen und Pfefferkuchengebäck in den Backofen geschoben wurde und es überall verführerisch nach Weihnachten roch.

Weihnachtsmarkt und Julklapp

Der erste überlieferte Weihnachtsmarkt fand 1697 in Nürnberg statt als „Christkindleinsmarkt“. Übrigens ist das älteste bekannte Weihnachtslied „Sei uns willkommen Herre Christ“ aus dem Evangeliarium Kaiser Otto III. aus dem 11. Jahrhundert. „Stille Nacht, heilige Nacht“, das wohl bekannteste Weihnachtslied stammt aus Oberndorf im Bayrischen Wald und wurde zur Weihnachtsmesse 1818 als Notlösung ohne Orgel für Gitarre mit Gesang dargebracht. Aus dem lateinischen „nox sancta“ wurde „zu den geweihten Nächten“ und heute unser „ Weihnachten“. In schwedischer Zeit gab es auf Rügen den Brauch des Juklapp. Diesen übernahm die Stadt Bergen erstmalig 1993 mit ihrem „Julklapp-Markt“.

Der Autor war damals selbst Stadtvertreter. Er hatte Bürger gebeten, Vorschläge für den Namen des Bergener Weihnachtsmarktes einzureichen. Eine Jury wählte mehrheitlich den Vorschlag von Frau Melahn, „Bergener Julklapp-Markt“. Nur wenige Jahre hatte diese schöne Tradition Bestand. Nur der Bergener Wirtschafts- und Gewerbeverein betrieb die wichtige Tradition als eigenständiges Julfest noch einige Jahre weiter. Es wurde nicht erkannt, dass ähnlich wie der Striezelmarkt in Dresden, Bergen eine eigene Identität hätte aufbauen können.

Zum Julklappmarkt 2000 wurde St. Marien in Bergen angestrahlt. Quelle: Uwe Hinz

Weihnachtserinnerung aus den Kinderjahren

Eine Episode aus der Kinderzeit des Autors: Es muss so Weihnachten 1957 gewesen sein. Er wohnte mit seinen Eltern über ein Jahr in dem Haus in Bergen Markt 2. Die Eltern betrieben die 1945 gegründete Kürschnerei im Erdgeschoß. In der zweiten Etage lebte eine betagte Dame, die Uhrmachermeisterwitwe Johanna Giesow. Er war zu dieser Zeit neun Jahre jung. Es war dort bei der alten Dame gemütlich mit den alten Möbeln, und dem Ohrensessel am Fenster mit Sicht zum Markt. Frau Giesow war eine liebenswerte, vornehme Dame, mit sorgfältig gesteckter Frisur und den fast weißen Haaren mit leichtem rötlichen Schimmer. In Bergen wurde sie liebevoll die „rote Hanne“ genannt.

Gut erinnert er sich an die köstliche Biersuppe, die sie ihm manchmal bereitete. Denn sonst war ja Alkohol für die Kinder absolutes Tabu. Aber durch das Aufkochen verflog wohl der Alkohol, der leicht bittere Hopfengeschmack blieb erhalten – ein Hochgenuss in der kalten Jahreszeit. Zu Weihnachten lag schon oft Schnee. Heiligabend stand vor der Tür und mit dem Aufstellen und dem anschließenden Schmücken des Christbaumes zog eine ganz besondere Stimmung in das Haus. Gemeinsam gingen sie zur Christvesper in unser ehrwürdige St. Marien-Kirche, sangen und lauschten den Worten der Weihnachtsbotschaft. Wieder daheim angelangt gab es Abendschmaus, traditionell selbst gemachte Sülze mit Brot und heißem Tee.

Spannung mit dem Pochen an der Zimmertür

Dann warteten die Kinder auf die Bescherung. Endlich durften sie das Zimmer betreten, indem die natürlichen Kerzen an der Fichte ihren Glanz verbreiteten. Es waren stets 24 Kerzen. Sie sangen „Stille Nacht“ und waren ganz erwartungsvoll. Mit einem Mal pochte es laut an die Stubentür. Die Tür ging auf. Mit dem Ruf „Julklapp“ und wie von unsichtbarer Hand purzelten große verpackte und verschnürte Kartons in die Stube. Auf jedem Karton stand der Name eines Familienangehörigen. Emsig ging es ans Werk und was war das! In dem Karton befand sich ein weiterer kleinerer Karton mit einem Namen darauf. Und wieder ging die Prozedur von Neuem los. So währte das wohl vier- bis siebenmal. Und ganz zum Schluss hielt der Beschenkte beglückt eine kleine Gabe in den Händen – ein Buch, ein Kartenspiel, ein Spielzeug oder Süßigkeiten. So war ringsherum die ganze Familie in Bewegung und letztlich freute sich jeder über diese kleinen, jedoch mit viel Überlegung geschenkten Gaben. Müde, doch glücklich fielen sie ins Bett.

Gerne erinnert er sich noch nach Jahrzehnten an diesen alten Brauch, der sich bis in unsere Tage mancherorts erhalten hat aus einer Zeit als Rügen von 1648-1815 unter schwedischer Herrschaft stand. Das Sehnen nach Licht, verbunden mit Ritualen, war zur Wintersonnenwende auch altgermanisches Brauchtum. Das Licht siegt über die Dunkelheit – die Tage werden länger und die Sonne steigt höher. Im altnordischen Julfest war es auch das Fest der Fruchtbarkeit. Man speiste und spielte gemeinsam und Freund und Feind versöhnten sich. Sie brachten sich das Julfeuer (Licht und Wärme) gegenseitig ins Haus. Das Christentum übernahm diesen Brauch.

Bügelbaum statt Tanne

Das gegenseitige Julklapp beschenken symbolisiert im christlichen-nordischen Brauchtum das Geschenk, welches uns Menschen durch die Geburt des Jesuskindes in der geweihten Nacht gegeben wurde. Als kirchlichen Feiertag gibt es Weihnachten seit 813 n. Chr., der Geburtstag von Jesus. Der Weihnachtsbaum im heutigen Sinn fand erst im Biedermeier des 19. Jahrhunderts Einzug in die gute Stube. Er hat jedoch eine uralte Bedeutung als Symbol des „Lebensbaumes“. Eine Besonderheit in Vorpommern stellte der „ Bügelbaum“ dar. Prägend war im 19. Jahrhundert dieser Weihnachtsbaumersatz. Durch Abholzungen, unter anderem der Nadelwälder fehlte es zur Weihnachtszeit an Christbäumen. In den ärmeren Volksschichten erfand man diesen Ersatz.

Der Christbaum und Gaben Weihnacht um 1910. Quelle: Uwe Hinz

Wie sah nun der Bügelbaum aus? Er hatte eine Höhe bis 120 cm war in der Grundform eines Stadtkreuzes gefertigt. In zwei Etagen steckte man kreuzförmig Bügel in den Stab. Die Bügel wurden mit Buchsbaum- oder Wacholderzweigen und buntem Papier geschmückt. Auf den Bügelrücken waren etagenweise meist acht Kerzen angebracht. Naschereien, wie Äpfel, Nüsse, Lebkuchen oder Zuckerwerk schmückten das Bäumchen. Oft zierte die Spitze ein goldener Stern oder ein Fähnchen. Es wurde auch berichtet, dass diese Bügelbäume in der Silvesternacht nach draußen gestellt wurden, damit der Klasknecht oder der Schimmelreiter dort feine Dinge anhängte. Ende des 19. Jahrhundert verschwand der Bügelbaum aus dem Volksbrauch.

Der Besuch der drei Weisen

Der mecklenburger Volkskundler Richard Wossidlo berichtete in seinem Buch „Reise Quartier in Gottesnaam“ über das Weihnachtsbrauchtum der Seefahrer des 19. Jahrhunderts: „Ut`n Bessenstääl un Kawelgoorn würn`n Wihnachtsboom trechtmaakt.“ Aus unserem heutigen Gedächtnis haben viele Menschen die „Heiligen 12 Nächte“ zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar gestrichen. Sie bilden jedoch den Abschluss mit dem Erscheinen der drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar aus dem Morgenland zu „Epiphanias“ (Erscheinung). An die Krippe des Neugeborenen bringen sie drei Gaben: Gold als Symbol der Erdkräfte, Weihrauch als Symbol der Heiligkeit, Myrrhe als Salbungs- und Heilmittel.

Bewahren auch wir uns etwas von der Sinnlichkeit und Wärme, die diese Zeit für uns seit Jahrhunderten bereithält. Weihnachten mahnt uns Menschen zur Nachdenklichkeit, Lebensfreude und ist Sinnbild für eine Zukunft in menschlicher Freiheit, gegenseitiger Achtung und Würde.

Ein besonderes Foto zu Weihnachten, Anfang 20. Jahrhundert aus dem Fotoatelier Rudolph Schmidt in Bergen. Quelle: Uwe Hinz

Von Uwe Hinz