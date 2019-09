Breege

Die jüngste Seenotrettungsstation der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) bekommt ein nagelneues Seenotrettungsboot. Das wird am kommenden Wochenende in Breege getauft. Der Festakt beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr im Hafen.

Das Spezialschiff ist die erst zweite Einheit der neuen 8,9-Meter-Klasse der Seenotretter. Im Unterschied zu den anderen rund 60 Schiffen der DGzRS-Rettungsflotte ist es nicht aus Aluminium gefertigt, sondern aus äußerst robustem Kunststoff. Mit seinem geringen Tiefgang und seiner hohen Geschwindigkeit von 38 Knoten – das entspricht etwa 70 km/h – ist es nach Angaben der Seenotretter ideal geeignet für die flachen, weit verzweigten Boddengewässer. Angetrieben wird das Boot von zwei jeweils 200-PS-Außenbordmotoren. Wie alle Search-and-Rescue-Einheiten der DGzRS ist auch dieses Boot ein Selbstaufrichter. Dies wird mit Hilfe eines aufblasbaren Sacks auf dem Mast am Heck erreicht, ähnlich einer Rettungsweste.

Der Neubau, dessen endgültiger Name wie traditionell bei der DGzRS erst im Moment der Taufe verkündet wird, löst auf der Station Breege das Seenotrettungsboot Dornbusch ab, das nach 26 Einsatzjahren außer Dienst gestellt wird.

Gebaut wurde es 1993 bei der Fassmer-Werft in Berne-Motzen. Stationiert war es bei seiner Indienststellung 1993 zunächst auf der Station Vitte auf der Insel Hiddensee, was auch die Namensgebung zeigt: Benannt ist die Dornbusch nach dem Naturschutzgebiet oberhalb von Kloster.

Seit dem 9. September 2006 liegt das Seenotrettungsboot am Wasserwanderrastplatz Breege. Die dortige Besatzung besteht mit Vormann Olaf Redmer aus 14 freiwilligen Rettungsmännern. Sie haben die ausgedehnten Boddengewässer im Blick, die ein Paradies für Freizeitskipper und Wassersportler sowie Angler sind. Außerdem wird dort Nebenerwerbsfischerei betrieben, werden Schiffsausflüge angeboten. Deshalb gibt es die Rettungsstation dort seit 2005.

Zum feierlichen Akt am Sonntag sind Einheimische und Gäste bereits von 11 Uhr an willkommen. Dann gibt es Informationen über die Seenotretter und der Shantychor Sassnitz mit seinen kräftigen Stimmen ist zu erleben.

