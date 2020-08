Breitband-Ausbau auf Rügen: Der Musterschüler ist abgestürzt

Bergen

Dabei hatte alles so gut angefangen: Rügen spielte beim Breitbandausbau lange die Rolle des Musterschülers, doch das ist Geschichte. „Hemdsärmlig“ stürzten sich die Macher auf der Insel in das Großprojekt, heißt es halb skeptisch, halb bewundernd im Umfeld der Schweriner Landespolitik. Das klingt untertrieben. Noch ist längst nicht klar, wie die Sache ausgehen wird. Aber das, was bereits feststeht, sind keine Kleinigkeiten. Anders als versprochen, müssen die Inselgemeinden zum Beispiel einen Eigenanteil aufbringen – als einzige in MV, weil die Insel ein anderes Fördermodell gewählt hat. Man habe das damals noch nicht überblickt, heißt es nun.

Haarsträubende Details

Fast schon haarsträubend wirkt ein weiteres Detail: Der Zweckverband tätigt offenbar Millionen-Geschäfte bei seinem Breitband-Projekt, ohne dafür von seinen Gemeinden vertraglich beauftragt worden zu sein. Klingt nach einer Formalie, ist es aber nicht. Vor allem dann, wenn wie jetzt, die Sache schief zu laufen droht und Haftungsfragen relevant werden könnten. Das alles kann man natürlich „hemdsärmlig“ nennen. Aber andere, weniger schmeichelhafte Bezeichnungen wären wohl passender.

Von Gerald Kleine Wördemann