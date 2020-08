Bergen

Der Zweckverband Rügen (Zwar) schließt ein Scheitern des Breitband-Ausbaus auf der Insel nicht aus. „Das wäre wie eine Insolvenz“, sagt Verbandsgeschäftsführer Axel Rödiger im Gespräch mit der OZ. Eine Folge wären Schadenersatzforderungen in nicht absehbarer Höhe. Baufirmen, die Verträge geschlossen haben, würden auf Erfüllung pochen. „Es würden Millionen-Verluste übrig bleiben““, erklärt Rödiger. Wie kürzlich bekannt wurde, droht der Bund der Insel mit dem Entzug der Fördermittel für schnelles Internet.

Rügen gilt eigentlich aus Musterbeispiel für die Schaffung von Internet-Anschlüssen in bisher schlecht versorgten Regionen. Bereits 2010 förderte der Bund ein Modellprojekt in den Gemeinden Putbus, Parchtitz und Sehlen, das bundesweit für positive Aufmerksamkeit sorgte. Als der Bund dann ab 2015 Jahren Milliardensummen für den Breitbandausbau in Aussicht stellte, gehörte Deutschlands größte Insel zu den ersten Regionen, die Projekte auflegten und sich bewarben. „Musterschüler Rügen“ schrieb die „ Wirtschaftswoche“.

Anzeige

18 Millionen Euro bereits verbaut

Nun droht Sitzenbleiben, wenn nicht gar der Schulverweis. 18 Millionen Euro wurden bereits verbaut. Für diese Summe gäbe es schlimmstenfalls keine Fördermittel. Die knapp 40 Rügener Gemeinden, die den Zweckverband bilden, müssten das Geld dann selbst aufbringen. Dafür bekämen sie nicht allzu viel: Gerade einmal etwas mehr als 800 Hausanschlüsse sind fertig, weniger als zehn Prozent der gesamten Anzahl. Zudem blieben auch begonnene, nicht abgeschlossene Bauvorhaben, die im Fall eines Scheiterns „verwertet“ werden müssten, heißt es beim Zweckverband.

Weitere OZ+ Artikel

Aber noch ist nichts entschieden. Diese Woche hatte die vom Bund mit der Breitband-Umsetzung beauftragte Unternehmensberatung Atene Kom Vertreter des Zwar zu einem Anhörungstermin nach Berlin eingeladen. Der Termin wurd kurzfristig auf September verschoben. Geschäftsführer Rödiger gibt sich zuversichtlich, dass sich das Unheil noch abwenden lässt. „Wir arbeiten daran“, sagt er. Ein Grund für den drohenden Fördermittelentzug sind angebliche Planungsfehler, die zu erheblichen Mehrkosten geführt haben sollen. So soll der zuständige Planer den Baugrund vor Verlegung der Glasfaserkabel nur per Luftbildauswertung und nicht vom Boden aus erkundet haben. Daraus ergaben sich offenbar fehlerhafte Gutachten, die wiederum den gesamten Bauablauf durcheinander brachten: Teure Spezialmaschinen standen ungenutzt herum, zusätzliche Aufträge für andere Technik wurden erforderlich.

Wachsende Datenmengen

Trotz der Schwierigkeiten glaubt Verbandschef Rödiger weiter an die großen Chancen, die ein eigenes Glasfasernetzes für Rügen bedeuten würden. Anders als die Landkreise in MV baut die Insel ihr eigenes Netz und nicht Telefonunternehmen wie die Telekom. Das Netz sei die Zukunft. „Der transportierten Datenmengen werden ständig größer“, sagt der studierte Physiker. Schnelles Internet gewinne immer mehr an Bedeutung im Alltag, privat, für Behörden und für die Wirtschaft. Mit einem eigenen Netz, das ihr selbst und nicht der Telekom gehört, sei die Insel gut vorbereitet.

Das sehen nicht alle so. Anja Ratzke, parteilose Bürgermeisterin der „Inselhauptstadt“ Bergen, ist die am deutlichsten vernehmbare Gegenspielerin von Rödiger. Sie hält das Telefonfirmen-Modell, das überall sonst in MV umgesetzt wird, für ausreichend. Dem Rügener Breitband-Projekt wirft die Kommunalpolitikerin eklatante Fehler vor. „Vor fünf Jahren wurden die Gemeinden gefragt, ob sie Breitband wollen und das sie das nichts kostet“, sagt Ratzke. Die damaligen Vorgänge kennt sie nur aus den Akten, sie war damals noch nicht Verwaltungschefin. Heute sei klar, dass die Gemeinden auf jeden Fall zuzahlen müssen, insgesamt etwa fünf Millionen Euro, was der Zwar bestätigt. Das hätte auch schon damals bekannt sein müssen, kritisiert Ratzke, der Zwar räumt diesen Umstand ein. Man habe das damals noch gewusst.

Was Ratzke fordert vergeblich Zahlen vom Zwar zum Stand des Projekt. Rathaus-Chefin ist in der Minderheit, noch stehen die meisten Gemeinde zum Breitbandvorhaben. Der Verband verschweige seine Mitglieds-Kommunen sowohl die bereits aufgelaufenen Mehrkosten und, was sonst noch auf sie zukommen könnte. Bergens Bürgermeisterin rechnet schlimmstenfalls damit, dass ihre Stadt zehn Millionen Euro nachschießen muss. „Dann hätten wir sofort eine Haushaltssperre“, sagt Ratzke. Der geplante Schwimmbadbau, Zuschüsse an Vereine, alles wäre weg.

Projekt ohne Rechtsgrundlage?

Die Politikerin wirft dem Zwar sogar vor, den Breitbandausbau ohne Rechtsgrundlage zu betreiben. Die nötigen Verträge zur Aufgabenübertragung seien nie abgeschlossen worden. Sie präsentiert Schreiben der Rechtsaufsicht des Landkreises, die das bestätigen, auch Rödiger bestreitet es nicht. Dieser Umstand könnte sogar den Fördermittelgeber, also Bund, Land und die beauftragte Firma Atene Kom in Bedrängnis bringen. Ratzke: „Die müssen sich doch fragen, wem sie die 39 Millionen Euro Fördermittel eigentlich bewilligt haben?“

Von Gerald Kleine Wördemann