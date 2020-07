Bergen

Vom Musterschüler zum Sitzenbleiber: Der Insel Rügen droht beim Breitbandausbau ein schwerer Rückschlag. Der Bund kündigt die Streichung bereits zugesagter Fördermittel an. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben des Bundesministeriums für Digitales und des Projektträgers an den Zweckverband Rügen (Zwar) hervor, das der OZ vorliegt. Es geht um knapp 39 Millionen Euro für sechs Ausbauprojekte für schnelles Internet auf der Insel.

Rügen galt lange als besonders vorbildlich: Schon 2010 setzte der Zweckverband, der eigentlich für die Wasserversorgung zuständig ist, ein erstes, bundesweit beachtetes Modellvorhaben für Breitband auf dem Lande um. Kanzlerin Angela Merkel ( CDU), zu deren Wahlkreis die Insel gehört, nahm an symbolischen Spatenstich-Terminen teil.

Der Inbetriebnahme der Breitbandanschlüsse in der Gemeinde Ummanz vor gut einem Jahr blieb sie jedoch fern, offiziell wegen schlechten Wetters. Vielleicht hatte sie ja einen guten Riecher, dass die Vorhaben ins Stocken geraten sind.

Luftbilder statt Bodenuntersuchung

Der Bund rügt Planungsfehler und ungeplante Mehrkosten. Demnach gab es an den geplanten Trassen für die Glasfaserkabel vorab keine Bodenuntersuchungen, es wurden lediglich Luftbilder ausgewertet. Endeffekt: Erdarbeiten waren teils deutlich teurer als angenommen.

Außerdem plante der Verband dem vierseitigen Schreiben zufolge auf der Grundlage veralteter Baugenehmigungen. Diese mussten später kurzfristig erneuert werden, was ebenfalls Geld und Zeit kostete. Es sei „fraglich“, heißt es in dem Brief aus Berlin, ob der mit den Fördermitteln „verfolgte Zweck derzeit noch erreicht werden kann.“ Die Konsequenzen: „Der Projektträger beabsichtigt aufgrund der dargestellten Sachverhalte die genannten Zuwendungsbescheide in vollem Umfang zu widerrufen.“

Schlimmstenfalls bleiben der Zwar und damit seine Mitglieder, die Rügener Gemeinden, auf den Kosten sitzen. Anfang August kann sich der Verband in Berlin bei einer Anhörung zu den Vorwürfen äußern. Noch sei nichts entschieden, betont ein Sprecher von Digitalminister Andreas Scheuer ( CSU).

Weitere Fördermittel in Höhe von 14,7 Millionen Euro sagte das Land für das Insel-Internet zu. Nach Angaben des Schweriner Infrastrukturministeriums wurden bislang 12,2 Millionen an Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln an den Zwar ausgezahlt – etwa ein Fünftel der Gesamtsumme. Rügen geht einen Sonderweg: In MV sind normalerweise die Landkreise für das Bundesprogramm zum Breitbandausbau zuständig.

Zweckverband weist Vorwürfe zurück

Laut Zwar-Geschäftsführer Axel Rödiger führte „nicht grundsätzlich“ fehlerhafte Planung zu den Mehrkosten. Gründe dafür seien vielmehr, dass der Bund die Anforderungen an das verbaute Material erhöhte und dass „weiße Flecken“ nachgemeldet wurden, die auch noch mitversorgt werden müssen. Bislang sind Rödiger zufolge 840 Hausanschlüsse fertig, 294 Kilometer Glasfaserkabel wurden verlegt und insgesamt 18 Millionen Euro investiert. Spätestens Ende 2022 soll alles fertig sein. Das wäre vier Jahre später als ursprünglich geplant.

Vergangene Woche stimmte der Vorstand des Zwar für eine Fortsetzung des Breitbandausbaus, trotz der Probleme. Für diesen Mittwoch hat der Verband seine Mitglieder zu einer Eilversammlung geladen. Die Gemeinde soll eine Breitband-Einlage von 75 Euro je Einwohner beschließen, was insgesamt 4,2 Millionen Euro bringen soll. Wie aus Verbandsunterlagen hervorgeht, hatte der Zwar Ende Dezember 9,6 Millionen Euro an Krediten für die Breitbandsparte aufgenommen, dieses Jahr sollen weitere 1,3 Millionen Euro hinzukommen.

Noch viele weiße Flecken 59,5 Millionen Euro sind für den Breitband-Ausbau auf Rügen veranschlagt, das Geld kommt von Bund, Land und den Kommunen. In ganz MV fließen 1,3 Milliarden Euro für schnelles Internet. Ziel ist eine Mindest-Übertragungsrate von 50 Mbit. Noch gibt es viele weiße Flecken: 75 Prozent von MV haben die Vorgabe noch nicht erfüllt. Es gab wiederholte Kritik an der stockenden Umsetzung des Bundesprogramms, unter anderem von Wirtschaftsverbänden.

Von Gerald Kleine Wördemann